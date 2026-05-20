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रायबरेली में अंतरराज्यीय बच्चा चोर गैंग का खुलासा; चार महिलाओं समेत नौ आरोपी गिरफ्तार, बच्चा बरामद

पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि थाना कोतवाली नगर व एसओजी सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई की है.

चार महिलाओं समेत नौ आरोपी गिरफ्तार
चार महिलाओं समेत नौ आरोपी गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 5:30 PM IST

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रायबरेली : शहर कोतवाली पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय बच्चा चोरी और बिक्री गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में चार महिलाओं समेत नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामला तब सामने आया जब मध्य प्रदेश की रहने वाली एक महिला ने अपने नौ माह के बच्चे के अपहरण की शिकायत थाना कोतवाली नगर में दर्ज कराई.

पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए एक कार भी सीज की है. पुलिस का दावा है कि गिरोह के सदस्य अस्पतालों और आशा बहुओं के माध्यम से निसंतान दंपत्तियों की जानकारी जुटाकर नवजात की खरीद-फरोख्त करते थे.

पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि थाना कोतवाली नगर पर लिखित तहरीर देकर एक पीड़िता ने बताया कि वह मध्य प्रदेश की रहने वाली है और वह अपने पति के साथ दिल्ली में रहती है. पीड़िता के मुताबिक, 12 मई को वह अपने पति से नाराज होकर दिल्ली से लखनऊ चारबाग स्टेशन आई थी.

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश जाने के लिये पीड़िता 13 मई को त्रिवेणी एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी. पीड़िता के मुताबिक, यात्रा के दौरान एक अज्ञात महिला व पुरुष उससे मिले और उसके साथ ही बैठ गये. जनपद रायबरेली पहुंचने से पहले अज्ञात महिला ने छोटे बच्चे को खिलाने के बहाने गोद में ले लिया.

आरोप है कि रायबरेली स्टेशन पहुंचने पर उक्त महिला व पुरुष पीड़िता को बहला-फुसलाकर स्टेशन के बाहर तक ले गये तथा मौका पाकर बच्चे को लेकर फरार हो गये. जिसके बाद थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया. पुलिस टीमों का गठन कर सीसीटीवी व सर्विलांस के माध्यम से बच्चे की बरामदगी के लिये टीमें लगाई गईं.


एसपी ने बताया कि थाना कोतवाली नगर व एसओजी सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने रामकुमार दास, सुमित कुमार, संजय कुमार, हरीश चन्द्र, रेशमा, किरणजीत, बबीता सैनी, अर्चना सिंह और ब्रहम्पाल सिंह को चोरी किए गये बच्चे व सफेद रंग की कार के साथ गिरफ्तार किया है.



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