ETV Bharat / state

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने वाले नौ आरोपियों को जमानत मिली

दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन करने और विवादित नारे लगाने के आरोप मे गिरफ्तार 9 आरोपियों को जमानत दे दी गई है.

नारे लगाने वाले 9 लोगों को मिली जमानत
नारे लगाने वाले 9 लोगों को मिली जमानत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 28, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की मांग के लिए इंडिया गेट पर प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार नौ आरोपियों को जमानत दे दी है. कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को बीस-बीस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपियों का किसी भी प्रतिबंधित संगठन से कोई संबंध नहीं है और पुलिस के आरोप भ्रमपूर्ण और झूठे हैं. उन्होंने कहा कि नारे सत्ता के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये हिरासत का आधार नहीं हो सकते हैं. इसका फैसला ट्रायल में ही किया जा सकता है.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दस पुलिसकर्मियों पर मिर्च का स्प्रे फेंका. पुलिस इन आरोपियों के नक्सलियों से संबंध होने की पड़ताल कर रही है. पुलिस के मुताबिक इन प्रदर्शनकारियों ने नक्सलियों के समर्थन में नारे लगाए थे. पुलिस के मुताबिक इन प्रदर्शनकारियों ने माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाए जो 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या के लिए जिम्मेदार था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारियों ने 9 नवंबर को मान सिंह रोड को जाम कर दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक रेडिकल स्टूडेंट यूनियन एक प्रतिबंधित संगठन है. आरोपियों ने सोशल मीडिया पर इस संगठन की प्रशंसा की थी. बता दें कि इंडिया गेट पर प्रदर्शन के मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. जबकि कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन करने के मामले में छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन करने वाले छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे जो भगत सिंह छात्र एकता मंच और हिमखंड नामक संगठन से जुड़े हुए थे. कुछ आरोपियों की जमानत याचिका पर कल यानि 29 नवंबर को भी सुनवाई होनी है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

CHILLI SPRAY ON POLICE
BIRSA MUNDA MADVI HIDMA POSTERS
इंडिया गेट पर प्रदर्शन
INDIA GATE POLLUTION PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.