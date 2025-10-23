RTU के नए कुलगुरु निमित्त चौधरी बोले- डिग्री का उपयोग रोजगार के लिए नहीं, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हो
आरटीयू के नवनियुक्त कुलगुरु प्रो. निमित्त चौधरी ने गुरुवार को पदभार संभाला.
Published : October 23, 2025 at 5:13 PM IST
कोटा: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. निमित्त चौधरी ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया है. उन्हें आरटीयू के कार्यवाहक व कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने पदभार ग्रहण करवाया. प्रो. चौधरी ने जॉइनिंग के बाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि तकनीकी शिक्षा में रिसर्च और नवाचारों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप लागू किया जाएगा.
उन्होंने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े सभी टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेज का डेवलपमेंट और स्टूडेंट के लिए एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड और क्वालिटेटिव बनाया जाएगा. इसके लिए आरटीयू अपने स्टूडेंट को ज्ञान और कौशल दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी. टेक्निकल एजुकेशन किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है. इसके लिए इनोवेशन, रिसर्च और प्रैक्टिकल नॉलेज की काफी जरूरत है. उनका लक्ष्य रहेगा कि आरटीयू की डिग्री का उपयोग रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किया जाए. यहां पढ़ रहे स्टूडेंट टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ें. उनका कहना है कि आरटीयू को टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षक और अनुसंधान के उच्च स्तर पर ले जाया जाए.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अकादमिक विशिष्टताओं और विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता शामिल करते हुए विश्वविद्यालय ने अपने हितधारकों की साख और विश्वास को कायम रखा है. यूनिवर्सिटी के एकेडमिक एक्सीलेंस को ऊंचा उठाना भी उनका लक्ष्य है. इसके साथ ही ध्यान रखेंगे कि यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे. यहां पर स्टूडेंट और सभी स्टेकहोल्डर का ट्रस्ट कायम रखें. इस दौरान कुलसचिव भावना शर्मा सहित, विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता व अधिकारी मौजूद रहे. प्रो. चौधरी जामिया मिलिया इस मालिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के टूरिस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एचओडी कार्यभार संभाल रखा था.