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निमाड़ में बारिश का कोहराम, बुरहानपुर में खेतों में घुसा पानी, खंडवा में पुलिया पर पानी, सड़क संपर्क टूटा

बुरहानपुर के धुलकोट में बारिश का कहर, खेतों में पानी घुसने से किसान चिंतित, धार में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट.

WATER ENTERING FIELDS BURHANPUR
निमाड़ में बारिश का कोहराम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 5:14 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 5:22 PM IST

7 Min Read
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बुरहानपुर/इंदौर/धार: पूरे मध्य प्रदेश में बारिश अपना रौंद्र रूप दिखा रही है. कई जिलों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं. सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है. बात करें निमाड़ की तो यहां भी बारिश का सिलसिला जारी है. बुरहानपुर में बारिश कहर बरपा रही है. यहां के धुलकोट में किसानों के खेतों में पानी भर गया है. हालांकि इंदौर में उतनी बारिश नहीं हो रही. लेकिन आसमान में लगातार छाए काले बादल छाने से वातावरण खुशनुमा जरूर है. इधर मौसम विभाग ने धार में अगले 24 से 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

बुरहानपुर में खेतों में भरा पानी
जिला मुख्यालय से 45 किमी दूर आदिवासी बाहुल्य धुलकोट क्षेत्र में बीते मंगलवार देर रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है. इस बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. बारिश के कारण क्षेत्र के पहाड़ी नदी-नाले उफान पर पहुंच गए हैं. जिसके कारण धुलकोट के कई गांवों का संपर्क पड़ोसी गावों से टूट गया है. इसके अलावा किसानों के खेतों में पानी घुस गया है, इससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है. वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है. प्रशासन का कहना है कि, बारिश के दौरान उफनते नदी-नालों से आवाजाही न करें, इनसे दूरी बनाए रखिए, सुरक्षित स्थानों पर ही रहें.

बुरहानपुर में नदी नाले उफान पर, सड़के तालाब में तब्दील (ETV Bharat)

नदी नाले उफान पर, सड़के तालाब में तब्दील
बता दें कि, धुलकोट में मंगलवार से ही मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. लगातार बारिश से चलते अधिकांश छोटी-बड़ी नदियां और नाले उफान पर बह रहे हैं. कई गांवों में बारिश के पानी से सड़के तालाब में तब्दील हो गई हैं. इससे वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह प्रभावित हो गई. आलम यह है कि ग्रामीण घरों में दुबककर बैठें हैं, इससे जनजीवन पर असर पड़ा है. कई लोगों के जरूरी कामकाज भी प्रभावित हुए. घरों से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा. इसके अलावा कुछ गांवों का धुलकोट से अस्थाई रूप से संपर्क टूट गया, इसके बाद ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं.

राहगीरों का पैदल चलना हुआ दुश्वार
गौरतलब है कि धुलकोट क्षेत्र के सूक्ता में प्रसिद्ध शिवाबाबा मंदिर स्थित है. यहां पूरे साल भर भक्तों का आना-जाना लगा रहता है. लेकिन बारिश के दिनों में धुलकोट-सूक्ता और शिवाबाबा मार्ग बारिश से कीचड़ में तब्दील हो गया है. इससे न केवल राहगीरों, बल्कि श्रद्धालुओं की भी फजीहत बढ़ गई है. लगातार बारिश के कारण इस मार्ग पर जगह-जगह कीचड़ फैल गया है. साथ ही कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति निर्मित हुई है. जिसके चलते दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. हालात यह है कि इस मार्ग पर राहगीरों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है. इस कीचड़ भरे मार्ग पर फिसलन से दुर्घटना की आशंका बढ़ी है.

BURHANPUR FARMERS UPSET
बुरहानपुर में खेतों में भरा पानी (ETV Bharat)

खेतों में पानी भरने से किसानों की बढ़ी चिंताएं
किसानों के खेतों में भी बारिश का पानी घुसा है. इससे सोयाबीन, मक्का, कपास और अन्य खरीफ फसलों में जलभराव हुआ है. जिसके बाद किसानों की चिंता बढ़ चुकी है, किसानों का कहना है कि यदि इस प्रकार बारिश चलती रही तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है. वहीं प्रशासन ने आम लोगों से बारिश के दिनों में अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की है.

भू-संसाधन प्रबंधन विभाग के प्रकाश सिंह वास्कले ने जो आंकड़ा दिया उसके मुताबिक, बुरहानपुर में 26.4 मिमी, नेपानगर 27.0 मिमी, धुलकोट 39.8 मिमी और खकनार 7.0 मिमी बारिश दर्ज की गई है. इसी तरह 1 जून से अब तक 312.8 मिमी बारिश दर्ज हुई है.

इंदौर में नहीं हो रही बारिश
इंदौर में पिछले तीन दिनों से बारिश नहीं हुई है. रोजाना इंदौर में बारिश के आसार बनते हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है. इसको लेकर मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, पर्यावरण परिवर्तन होने के कारण अभी इंदौर के शहरवासियों को थोड़े दिन और तेज बारिश का इंतजार करना पड़ेगा.

INDORE KHANDWA RAIN FORECAST
इंदौर में नहीं हो रही बारिश (ETV Bharat)

धार में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट
धार जिले में पिछले कुछ दिनों से जारी उमस और गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदल गया है. आज जिले के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और आम लोगों को भीषण उमस से बड़ी राहत मिली है. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 24 से 48 घंटों में जिले के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. लगातार हो रही इस बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं. मौसम वैज्ञानिकों ने गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी करते हुए, ग्रामीणों और किसानों को खराब मौसम में पेड़ों या खुले मैदान में न जाने की सलाह दी है.

INDORE KHANDWA RAIN FORECAST
खंडवा में पुलिया पर पानी भरते ही सड़क संपर्क टूटा (ETV Bharat)

खंडवा में पुलिया पर पानी भरते ही सड़क संपर्क टूटा
खंडवा जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. सिंगाजी ताप परियोजना क्षेत्र में पुलिया पर पानी रुकने से किसानों के खेत जलमग्न हो गए, जिससे फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं. वहीं जावर क्षेत्र में नदी-नालों के उफान पर आने से कई गांवों का मुख्य सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है. ग्रामीणों का कहना है कि, हर वर्ष मानसून के दौरान यही स्थिति बनती है. पुलिया पर पानी भरते ही सड़क संपर्क टूट जाता है और लोगों को जरूरी कार्यों के लिए जान जोखिम में डालकर उफनते नालों को पार करना पड़ता है. कई बार दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है. बता दें कि, जिले में चौबीस घंटों में जिले में 23.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है.

रतलाम में रुक-रुककर हो रही बारिश
पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में मानसून की एंट्री लेट हुई है. लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में रतलाम जिले में झमाझम बारिश का दौर रुक-रुक कर जारी है. इस जिले के नदी नालों में जलस्तर बढ़ने लगा है. रतलाम जिले में अब तक 230 mm बारिश दर्ज की गई है. जो कि पिछले वर्ष आज दिनांक तक हुई 327 mm वर्षा से करीब 100 mm कम है. जिले में अब तक हुई करीब 8 इंच बारिश से किसानों को राहत मिली है और खरीफ सीजन की बुवाई का कार्य 95% तक पूर्ण हो चुका है.

Last Updated : July 9, 2026 at 5:22 PM IST

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