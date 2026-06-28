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गंगरेल बांध के नहर में गिरी नीलगाय, एक घंटे तक चली जिंदगी और मौत के बीच जंग

डीएफओ श्री कृष्ण जाधव ने बताया कि केरेगांव रेंज में नीलगाय की मौजूदगी हमेशा रहती है.

NILGAI FALLS INTO GANGREL DAM
एक घंटे तक चली जिंदगी और मौत के बीच जंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 28, 2026 at 9:10 AM IST

3 Min Read
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धमतरी: गंगरेल डैम से निकले नहर में एक नीलगाय चरने के दौरान जा गिरी. पानी के तेज बहाव और ऊंची दीवार के चलते नीलगाय नहर से निकलने में असहाय नजर आई. करीब घंटे तक नीलगाय इधर से उधर पानी में तैरती रही. काफी मशक्कत के बाद नीलगाय पानी से बाहर निकल पाई. पानी में गिरने और खुद को बचाने के चक्कर में नीलगाय काफी चोटिल भी हो गई. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि नीलगाय पानी से निकलने के बाद जंगली ओर भाग गई.

नहर में गिरी नीलगाय

स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना धमतरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत गंगरेल बांध के पास की है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नीलगाय जंगल की ओर से विचरण करते हुए नहर के किनारे पहुंची थी. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नहर में जा गिरी. नहर में गिरने के बाद वह लगातार बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन फिसलन और ऊंची दीवारों के कारण उसे सफलता नहीं मिली. काफी देर तक वह इधर-उधर तैरती रही और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती रही.

एक घंटे तक चली जिंदगी और मौत के बीच जंग (ETV Bharat)

1 घंटे तक पानी में तैरती रही नीलगाय

घटना के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने नीलगाय को संघर्ष करते देखा तो उसका वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में नीलगाय अपनी जान बचाने के लिए लगातार प्रयास करती दिखाई दे रही है, जिसे देखकर लोगों ने चिंता भी जताई. करीब एक घंटे तक लगातार संघर्ष करने के बाद नीलगाय को नहर का एक ऐसा हिस्सा मिला, जहां से वह किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो गई. बाहर निकलते ही उसने बिना रुके जंगल की ओर दौड़ लगा दी. हालांकि नहर की दीवारों से टकराने और लगातार संघर्ष करने के कारण उसके शरीर पर चोटें भी आई हैं.

केरेगांव रेंज में नीलगाय की मौजूदगी

डीएफओ श्री कृष्ण जाधव ने बताया कि केरेगांव रेंज में नीलगाय की मौजूदगी पहले से है. गंगरेल क्षेत्र से लगा हुआ केरेगांव का घना जंगल वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक आवास है. यहां पर्याप्त हरियाली और भोजन उपलब्ध होने के कारण नीलगाय सहित अन्य वन्यजीवों का आना-जाना लगातार बना रहता है. उन्होंने बताया कि वन विभाग क्षेत्र की नियमित निगरानी कर रहा है और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

NILGAI FALLS INTO GANGREL DAM
एक घंटे तक चली जिंदगी और मौत के बीच जंग (ETV Bharat)

यदि किसी वन्यजीव के घायल होने या आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचने की सूचना मिले तो तत्काल वन विभाग को जानकारी दें, ताकि समय रहते आवश्यक जंगली जीव की जान बचाई जा सके: श्री कृष्ण जाधव, डीएफओ

वन विभाग की अपील

वन विभाग का कहना है कि बरसात के मौसम में जंगलों के आसपास वन्यजीवों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं. ऐसे में जलस्रोतों और नहरों के आसपास विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. विभाग लोगों से भी वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और किसी भी असामान्य स्थिति की सूचना तत्काल देने की अपील की.

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