नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी अब सिर्फ दो बार ही करवाएगी बैकलॉग परीक्षा, एकेडमिक सेशन में सुधार के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन सख्त

पलामू: नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी अपने एकेडमिक सेशन में सुधार और समय पर परीक्षा कराने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है. इसी कड़ी में विश्वविद्यालय ने फैसला किया है कि अब दो बार ही बैकलॉग की परीक्षा करायी जाएगी. यूनिवर्सिटी किसी भी सेशन के लिए तीसरी बार बैकलॉग परीक्षा नहीं कराएगी.

दरअसल, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में कोविड 19 काल के बाद अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और दूसरे वोकेशनल कोर्स के एग्जाम में बैकलॉग का सामना कर रही है. यूनिवर्सिटी ने हाल में ही रेगुलर कोर्स के साथ बैकलॉग की भी परीक्षा कराई है.

जानकारी देते कुलपति (Etv Bharat)

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि दो बार बैकलॉग की परीक्षा ली जाएगी. तीसरी बार बैकलॉग की परीक्षा नहीं ली जाएगी. छात्र संगठनों के साथ भी बातचीत हुई है. बैकलॉग परीक्षा को लेकर समस्याएं आ रही हैं. छात्र समझते हैं कि बैकलॉग परीक्षा होगी. वह परीक्षाओं के लिए बैकलॉग का इंतजार करते हैं. जिस कारण सेशन लेट हो रहा है.

उन्होंने कहा कि इस पर अंकुश लगाने के लिए दो बार ही बैकलॉग परीक्षा करायी जाएगी. सभी बैकलॉग एक ही वर्ष में नियमित छात्रों के साथ पूरा किया जाएगा. कुलपति ने समझाया कि, जैसे, 2025-29 बैच के स्टूडेंट की परीक्षा जनवरी में होगी, जबकि सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा जून में होगी. ऐसा होने के बाद सेशन नियमित हो जाएगी.

बैकलॉग के कारण गायब छात्रों की संख्या बढ़ी