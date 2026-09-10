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नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में बवाल: कुलपति की शक्तियां जब्त, रजिस्ट्रार भी हटाए गए

नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां जब्त कर ली गईं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 2:27 PM IST

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पलामू: नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में बवाल मचा हुआ है. राज्यपाल ने नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को जब्त कर लिया है. वहीं, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ नफीस अहमद का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है. डॉ नफीस अहमद की जगह पर डॉ मृत्युंजय कुमार को प्रभारी रजिस्ट्रार बनाया गया है. डॉ मृत्युंजय कुमार यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर के पद पर तैनात है.

दरअसल, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति को लेकर राजभवन से पत्र आया था. पत्र के आलोक में रजिस्ट्रार ने भी एक पत्र जारी किया था. इस पत्र में लिखा गया है कुलपति दैनिक कार्यों के अलावा और कुछ नहीं करेंगे. आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में पहले लोकभवन से अनुमति प्राप्त करने होंगे. यानी राज्यपाल सह कुलाधिपति ने वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की बात कही है.

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कुलपति की शक्तियों पर रोक का आदेश (ETV BHARAT)

रजिस्ट्रार डॉ नफीस अहमद ने एक महीने पहले इस्तीफा दे दिया था और उनका इस्तीफा 10 सितंबर से लागू होना था. 9 सितंबर को डायरेक्टर हायर एजुकेशन के निर्देश पर कुलपति ने रजिस्ट्रार के पद पर डॉ मृत्युंजय कुमार को तैनात किया है. कुलपति और रजिस्ट्रार को लेकर 09 सितंबर को ही आदेश जारी हो गया था. पूरे मामले में कुलपति और रजिस्ट्रार फिलहाल कुछ भी नहीं बोलने को तैयार नहीं है.

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नये रजिस्ट्रान की नियुक्ति (ETV BHARAT)

इधर, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में कथित वित्तीय गड़बड़ी को लेकर छात्र संगठनों का आंदोलन जारी है. सूचना के अधिकार कानून के तहत छात्र संगठन यूनिवर्सिटी का ऑडिट रिपोर्ट को निकाला था और प्रतिदिन मीडिया के सामने खुलासा कर रहे थे. छात्र संगठनों ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी.

रजिस्ट्रार के मामले में भी छात्र संगठन ने राज्यपाल को पत्र लिखा और मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया है. छात्र नेता राहुल दुबे ने बताया कि रजिस्ट्रार के मामले में भी राज्यपाल को पत्र लिखा गया है. जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अंतिम पायदान तक नहीं पहुंचती है, छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा.

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