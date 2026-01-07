ETV Bharat / state

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स के छात्रों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, 40 प्रतिशत छात्रों को परीक्षा में नहीं मिलेगी बैठने की अनुमति

पलामूः नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई करने वाले कई छात्रों का अटेंडेंस तय मानक के अनुसार काफी कम है. अब ऐसे छात्रों पर विश्वविद्यालय बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है. नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स में पढ़ाई करने वाले 40 प्रतिशत छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रबंधन ऐसे छात्रों को ई-मेल और फोन के माध्यम से कार्रवाई की जानकारी देगा.

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों की मौजूदगी को लेकर सख्त रवैया अपनाने वाला है. यूनिवर्सिटी प्रबंधन की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि वोकेशनल कोर्स में पढ़ाई करने वाले 40 प्रतिशत छात्रों की अटेंडेंस मानक के अनुसार नहीं है. यूजीसी के तय मानक के अनुसार छात्रों का कॉलेज में अटेंडेंट 70 प्रतिशत होना चाहिए.

जानकारी देते नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. दिनेश कुमार सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कुलपति ने दी जानकारी

इस संबंध में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉ. दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जानकारी मिली है कि प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्स में 40 प्रतिशत छात्र क्लास में उपस्थित नहीं हो रहे हैं. यह सोचनी है विषय है. यूनिवर्सिटी मामले में कोई भी कोटा नहीं भरने वाली है. वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों की कॉलेज में अनुपस्थिति को लेकर कार्रवाई शुरू होगी. छात्रों को ई-मेल और फोन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी और उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा. कुलपति ने बताया कि प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्स को लेकर यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी.