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नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर ने दिया इस्तीफा, रजिस्ट्रार भी दे चुके रिजाइन

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर ने पद से इस्तीफा दे दिया. यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी इस्तीफा दे चुके हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी प्रशासनिक भवन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2026 at 11:46 AM IST

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पलामू: नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर गौरव श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि गौरव श्रीवास्तव का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है. गौरव श्रीवास्तव ने अपना इस्तीफा रजिस्ट्रार को भेजा है. इससे पहले नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ नफीस अहमद भी इस्तीफा दे चुके हैं.

असिस्टेंट प्रोफेसर पर तैनात थे गौरव श्रीवास्तव

गौरव श्रीवास्तव नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है. उन्हें एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात किया गया था. उनपर परीक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी. परीक्षा के रूटिंग और रिजल्ट की जिम्मेदारी गौरव श्रीवास्तव पर थी.

निजी कारणों का दिया हवाला

ईटीवी भारत को गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि वे निजी करणों से इस्तीफा दिए हैं, लेकिन अभी स्वीकार नहीं हुआ है. वे यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं और वापस लौटना चाह रहे हैं. पिछले कुछ दिनों के अंदर नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में दूसरे बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दिया है. यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पलामू गढ़वा और लातेहार के सभी डिग्री कॉलेज आते हैं, जिनमें हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं.

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में समय पर परीक्षा और रिजल्ट जारी करना एक बड़ी चुनौती है. गौरव श्रीवास्तव के इस्तीफा से परीक्षा प्रभावित होने की संभावना है. आजसू छात्र संगठन का कहना है कि एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर के इस्तीफा दिए जाने के बाद से यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं प्रभावित होगी. साथ ही समय पर परीक्षा को करवाना एक बड़ी चुनौती रहेगी.

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