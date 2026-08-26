ETV Bharat / state

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर ने दिया इस्तीफा, रजिस्ट्रार भी दे चुके रिजाइन

पलामू: नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर गौरव श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि गौरव श्रीवास्तव का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है. गौरव श्रीवास्तव ने अपना इस्तीफा रजिस्ट्रार को भेजा है. इससे पहले नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ नफीस अहमद भी इस्तीफा दे चुके हैं.

असिस्टेंट प्रोफेसर पर तैनात थे गौरव श्रीवास्तव

गौरव श्रीवास्तव नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है. उन्हें एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात किया गया था. उनपर परीक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी. परीक्षा के रूटिंग और रिजल्ट की जिम्मेदारी गौरव श्रीवास्तव पर थी.

निजी कारणों का दिया हवाला

ईटीवी भारत को गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि वे निजी करणों से इस्तीफा दिए हैं, लेकिन अभी स्वीकार नहीं हुआ है. वे यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं और वापस लौटना चाह रहे हैं. पिछले कुछ दिनों के अंदर नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में दूसरे बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दिया है. यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पलामू गढ़वा और लातेहार के सभी डिग्री कॉलेज आते हैं, जिनमें हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं.