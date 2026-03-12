खूंटी की बेटी निक्की प्रधान ने रचा इतिहास, अंतरराष्ट्रीय हॉकी में पूरे किए 200 मैच
खूंटी की रहने वाली निक्की प्रधान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने 200 इंटरनेशनल हॉकी मैच खेलकर इतिहास रच दिया है.
रांची: झारखंड लंबे समय से देश को बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी देता रहा है. खासकर महिला हॉकी में राज्य की बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खूंटी जिले के हेसल गांव की रहने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी निक्की प्रधान ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. निक्की ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी में 200 मैच पूरे कर इतिहास रच दिया है.
भारत ने वेल्स को 4–1 से हराया
यह उपलब्धि उन्होंने हैदराबाद में आयोजित हॉकी विश्व कप क्वालीफायर 2026 के दौरान हासिल की. वेल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जैसे ही निक्की मैदान पर उतरीं, उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का यह 200वां मैच बन गया. इस खास मौके को भारतीय हॉकी टीम ने जीत के साथ और भी यादगार बना दिया. भारत ने वेल्स को 4–1 से पराजित किया और टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया.
इस ऐतिहासिक क्षण पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने मैदान पर ही निक्की प्रधान को 'NIKKI 200' लिखी विशेष जर्सी देकर सम्मानित किया. यह सम्मान उस खिलाड़ी के लिए था जिसने लगातार मेहनत और समर्पण से भारतीय हॉकी टीम में अपनी अलग पहचान बनाई.
कोच राव जी ने निक्की को आशीर्वाद दिया
इस अवसर पर निक्की के शुरुआती कोच राव जी भी मौजूद रहे. राव जी वही कोच हैं जिन्होंने पहली बार निक्की की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, बरीयातू हॉकी सेंटर के लिए चुना था. अपने शिष्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करते देख उन्होंने निक्की को आशीर्वाद दिया.
टीम का अहम हिस्सा बनी हुई हैं निक्की
निक्की प्रधान का जन्म 8 दिसंबर 1993 को खूंटी जिले के हेसल गांव में हुआ था. साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली निक्की ने कड़ी मेहनत और अनुशासन के दम पर हॉकी की दुनिया में अपनी जगह बनाई. साल 2016 में दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान उन्हें पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका मिला. इसके बाद से वह लगातार टीम का अहम हिस्सा बनी हुई हैं.
साल 2016 का रियो ओलंपिक उनके करियर का बड़ा पड़ाव रहा. निक्की प्रधान ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनीं. इसके साथ ही वह झारखंड से ओलंपिक खेलने वाली छठी हॉकी खिलाड़ी भी बनीं. इससे पहले जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किडो, सिल्वानस डुंगडुंग, मनोहर टोपनो और अजीत लकड़ा जैसे खिलाड़ी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.
झारखंड की मिट्टी मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है- निक्की प्रधान
अपने करियर में निक्की कई अहम टूर्नामेंट में भारतीय टीम का हिस्सा रही हैं. वह एशिया कप 2016 में स्वर्ण पदक, महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2018 में रजत, रांची में आयोजित एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में स्वर्ण और महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम की सदस्य रही हैं.
अपनी इस उपलब्धि पर निक्की प्रधान ने कहा, '200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलना मेरे लिए बहुत भावुक और गर्व का पल है, मैं अपने परिवार, कोच और टीम के साथियों की आभारी हूं, जिनके सहयोग से यह सफर संभव हो पाया. झारखंड की मिट्टी से मिली ताकत ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है.'
झारखंड की मिट्टी में प्रतिभा कूट-कूट कर भरी है
वहीं हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने कहा, 'निक्की प्रधान ने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर झारखंड को गौरवांवित किया है. उनकी सफलता राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा है. हमें उम्मीद है कि वह आने वाले समय में भी भारतीय टीम के लिए इसी तरह शानदार प्रदर्शन करती रहेंगी.'
निक्की प्रधान की यह उपलब्धि एक बार फिर साबित करती है कि झारखंड की धरती में हॉकी की प्रतिभा कूट-कूट कर भरी है, जो देश को लगातार नए सितारे दे रही है.
