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रिजल्ट आने के 11 दिन पहले निकिता ने हारी जिंदगी की जंग, अंक देख परिवार के छलके गम के आंसू

बीमारी से हार गई होनहार बेटी: स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश कुमार ने भावुक होकर बताया कि निकिता न केवल पढ़ाई में अव्वल थी, बल्कि बेहद अनुशासित और शांत स्वभाव की छात्रा थी. वह भविष्य के बड़े सपने देख रही थी, लेकिन अचानक पीलिया और शुगर जैसी बीमारियों ने उसे घेर लिया. स्कूल के शिक्षक उसे एक ऐसी छात्रा के रूप में याद करते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए पढ़ाई करती थी. उसके साथी अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन निकिता की कमी खल रही है.

सफलता देखने खुद नहीं थी मौजूद: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए. इस रिजल्ट ने राज्य के लाखों घरों में खुशियां बिखेरीं, लेकिन श्रीगंगानगर जिले के रावला क्षेत्र के 7 केएनडी गांव में मंजर कुछ और ही था. यहां एक घर ऐसा है, जहां बेटी ने 93.80 प्रतिशत अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया. लेकिन इस स्वर्णिम सफलता को देखने के लिए वह खुद मौजूद नहीं थी. 7 केएनडी के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्रा निकिता ने कला वर्ग में अपनी मेहनत का लोहा मनवाया. स्कूल के पीईईओ क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली निकिता की इस उपलब्धि पर आज पूरे स्कूल को गर्व है. परिणाम जारी होने से ठीक 11 दिन पहले यानी 20 मार्च को निकिता की शुगर और पीलिया से मौत हो गई थी.

श्रीगंगानगर: जिले के रावला क्षेत्र के 7 केएनडी गांव से एक ऐसी भावुक खबर सामने आई है, जिसने खुशी के बीच गहरा मातम घोल दिया. 12वीं कला वर्ग में 93.80 प्रतिशत अंक हासिल कर गांव और स्कूल का नाम रोशन करने वाली होनहार छात्रा निकिता की बीमारी के चलते 11 दिन पहले मौत हो चुकी थी. जब मंगलवार को उसका शानदार रिजल्ट सामने आया, तो परिवार की आंखों में गर्व के साथ-साथ गम के आंसू छलक पड़े.

4 सालों से जूझ रही थी शुगर की बीमारी से: नाना केसर सिंह ने बताया कि जब निकिता 8वीं कक्षा में थी, तो उस दौरान उसे शुगर हो गई थी. उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को निकिता के बुखार हो गया था और फिर कुछ दिनों के बाद बुखार के साथ पीलिया भी हो गया था. गरीब मजदूर पिता मंगल सिंह और मां चरणजीत कौर ने अपनी जमा-पूंजी लगाकर बेटी का इलाज बीकानेर के बड़े अस्पतालों में कराया. लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था. इलाज के दौरान ही निकिता जिंदगी की जंग हार गई.

मां बोली–'काश निकिता जिंदा होती': मंगलवार को जैसे ही रिजल्ट स्क्रीन पर निकिता के 93.80% अंक चमके, उसके घर में कोहराम मच गया. गर्व और अथाह दुख के इस संगम ने हर किसी की आंखें नम कर दीं. मां चरणजीत कौर अपनी बेटी की याद में फूट-फूटकर रो पड़ीं. उन्होंने रूंधे गले से कहा, मेरी बेटी दिन-रात एक कर पढ़ती थी. उसका सपना था कि वह हमारा नाम रोशन करे. आज उसने अपना वादा पूरा किया, 94 फीसदी के करीब नंबर लाई, लेकिन वह देखने के लिए खुद नहीं रही. अगर आज मेरी निकिता जिंदा होती, तो इस गांव में सबसे ज्यादा खुश वही होती.

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निकिता के नाम से बनवाई जाएगी लाइब्रेरी: निकिता के घर पहुंचे सरपंच अंकुश ने बताया कि निकिता की मौत पर उनके साथ-साथ पूरे गांव की संवेदना निकिता के परिवार के साथ है. उन्होंने बताया कि गांव में एक लाइब्रेरी का निर्माण कार्य किया जा रहा है. इस बार आयोजित होने वाली पाक्षिक बैठक में इस लाइब्रेरी का नाम निकिता लाइब्रेरी रखने का प्रस्ताव रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत का प्रयास रहेगा कि गांव में बनने वाली लाइब्रेरी का नाम निकिता के नाम पर रखा जाए.

गरीब पिता को निकिता से थी काफी उम्मीदें: निकिता के पिता मंगल सिंह ने बताया कि उनके 3 बेटियां और एक बेटा है. उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बेटी अपने नाना के पास पीलीबंगा रह कर बीएसटीसी कर रही है. दूसरे नम्बर पर निकिता थी, तीसरे नम्बर की बेटी 10वीं क्लास में है और सबसे छोटा बेटा आठवी कक्षा में पढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि निकिता पढ़ाई में काफी होशियार थी और उन्हें अपनी बेटी से काफी उम्मीद थी. वह अपनी बेटी को एसडीएम बनाना चाहते थे.