ETV Bharat / state

अनिल विज के सामने फूट-फूटकर रोने लगा निकिता का परिवार, मंत्री ने एसपी को घुमाया फोन, बोले - जमानत कैसे हो गई ?

अंबाला : हरियाणा के अंबाला में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अपने आवास पर जन समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए. इस बीच निकिता के परिजनों ने अनिल विज से मुलाकात की और इंसाफ की मांग की. निकिता के परिजनों की गुहार पर अनिल विज ने फौरन एसपी को फोन घुमाया और मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

निकिता के परिजनों ने लगाई गुहार : मंत्री अनिल विज के सामने सड़क हादसे में मारी गई युवती निकिता के परिजनों ने पुलिस द्वारा मामले में ढुलमुल कार्रवाई के आरोप लगाए. परिजनों ने कहा कि पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की जिससे आरोपी पुलिसकर्मी को अगले ही दिन जमानत मिल गई. उनका आरोप था कि मामले में आरोपी एक पुलिसकर्मी होने के चलते ठीक से कार्रवाई नहीं की जा रही है.

अनिल विज के सामने फूट-फूटकर रोने लगा निकिता का परिवार (Etv Bharat)

अनिल विज ने दिए कार्रवाई के आदेश : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने नशे में धुत कार चालक पुलिस कर्मी द्वारा ई-रिक्शा को टक्कर मारने से हुई युवती की मौत मामले में कड़ा संज्ञान लिया. निकिता के परिवार की गुहार पर अनिल विज ने आज अम्बाला के एसपी को फोन कर इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यदि जांच में ये सामने आया है कि पुलिस कर्मी ने नशे में गाड़ी चलाई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए. उन्होंने कहा कि पुलिस का काम नशे में गाड़ी चलाने वालों को रोकना है, जबकि यहां पुलिस कर्मी खुद ही नशे में गाड़ी चलाकर लोगों को टक्कर मार रहा है.