बहादुरगंज चेयरमैन की पत्नी गिरफ्तार; मुख्तार अंसारी की IS-191 गैंग की सदस्य है, 9 महीने बाद पकड़ी गई

निकहत पर कई मुकदमे दर्ज : निकहत पर धारा 115(2), 351(3), 352, 308(5) बीएनएस और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द)(ध) व 3(2)(V) के तहत मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार निकहत परवीन की गिरफ्तारी अपराधियों और गैंगों के विरुद्ध चल रहे अभियान की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

बहादुरगंज चेयरमैन रियाज अहमद अंसारी की पत्नी निकहत परवीन दिवंगत माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग IS-191 की सहयोगी गैंग D-131 की सक्रिय सदस्य है. कासिमाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी की टीम लंबे समय से उसे ट्रैक कर रही थी.

गाजीपुर : मुख्तार अंसारी की IS-191 गैंग की सदस्य और बहादुरगंज चेयरमैन की फरार पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 9 महीने से वह पुलिस को चकमा दे रही थी. सोमवार को कासिमाबाद पुलिस ने यूनियन बैंक के पास से उसे पकड़ा. उस पर एससी-एसटी एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.

निकहत परवीन पर वर्ष 2023 से 2025 तक कई मुकदमे दर्ज हैं. इनमें रंगदारी, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, धमकी देना, गिरोहबंदी और बीएनएस की गंभीर धाराएं शामिल हैं. उसके खिलाफ दर्ज मामलों में मुकदमा संख्या 322/23, 283/23, 68/24, 275/24, 18/25 और 323/25 शामिल हैं.

इनमें कुछ मामलों में आरोप पत्र दायर हो चुका है. जबकि कुछ की विवेचना चल रही है. पुलिस के अनुसार निकहत परवीन स्थानीय स्तर पर मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े आर्थिक और सामाजिक नेटवर्क को सक्रिय रखने में भूमिका निभा रही थी.

चेयरमैन समेत 2 की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी : मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि 17 जनवरी को कासिमयाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था. बहादुरगंज चेयरमैन रियाज समेत अन्य दो पर भी FIR दर्ज की गई थी. चैयरमैन समेत अन्य की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, जबकि निकहत फरार थी. उसकी तलाश की जा रही थी.

फर्जी दस्तावेजों से मदरसे में बनी थी शिक्षिका : निकहत परवीन पर साल 2023 में फर्जी दस्तावेजों से मदरसे में सहायक अध्यापिका की नौकरी हथियाने का आरोप लगा था. इस मामले में पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की थी. फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद जिला अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से निकहत परवीन पर मुकदमा दर्ज कराया गया था. निकहत और रियाज कई बार चेयरमैन रह चुके हैं.

