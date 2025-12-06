एकलव्य विद्यालय की निहारिका नाग ने जीता राष्ट्रीय स्वर्ण पदक, मिट्टी कला में दिखाया हुनर
निहारिका नाग ने शानदार आकृति बनाकर छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया.
रायपुर: एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शंकरगढ़ की मेधावी छात्रा निहारिका नाग ने मिट्टी कला में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है. साधारण परिवार से आने वाली निहारिका ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से न सिर्फ जिले का, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय मानचित्र पर रोशन किया है.
मिट्टी कला में मिला नई प्रतिभा को नया आयाम: कक्षा 11वीं की छात्रा निहारिका को एकलव्य विद्यालय में पढ़ाई के साथ-साथ मिट्टी कला सीखने का अवसर मिला. विद्यालय के अनुकूल माहौल, अच्छे संसाधनों और विशेषज्ञ प्रशिक्षण ने निहारिका की प्रतिभा को निखारा और उन्हें कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मंच दिया.
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहली बड़ी जीत: जगदलपुर में हुई राज्य स्तरीय मिट्टी कला प्रतियोगिता में निहारिका ने शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता. यह जीत उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई.
उद्भव 2025 में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक का गौरव: राज्य स्तरीय जीत के बाद निहारिका आंध्र प्रदेश में आयोजित 6वीं ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कला उत्सव- उद्भव 2025 में शामिल हुईं. यहां भी अपना कौशल दिखाते हुए राष्ट्रीय स्वर्ण पदक हासिल किया. लगातार दूसरी बड़ी जीत ने निहारिका को जिले और प्रदेश की उभरती हुई कला प्रतिभा के रूप में स्थापित किया है.
शिक्षकों का मार्गदर्शन बना सफलता की नींव: निहारिका की उपलब्धि के पीछे उनके कला शिक्षक राहुल जंघेल और विद्यालय के प्राचार्य संजय कुमार तिर्की का मार्गदर्शन रहा. बचपन से ही मिट्टी कला में रुचि रखने वाली निहारिका को विद्यालय ने सही दिशा और मंच दिया, जिसका परिणाम आज राष्ट्रीय स्तर की सफलता के रूप में सामने आया है.
मेहनत, लगन और उद्देश्य से मिलती है पहचान: निहारिका की इस सफलता से पूरे बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में खुशी का माहौल है. उनकी उपलब्धि उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं. निहारिका नाग की राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल करने की यह उपलब्धि न सिर्फ उनके विद्यालय, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण है.