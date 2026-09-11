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उदयपुर में शहरी सरकार चुनने में दिखा उत्साह, 79 फीसदी से अधिक हुआ मतदान

उदयपुर: नगरीय निकाय चुनाव-2026 के द्वितीय चरण में शुक्रवार को उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों सहित नगरपालिका मावली एवं कानोड़ के 20-20 वार्डों के लिए उत्साहपूर्ण माहौल में मतदान हुआ. सुबह से ही मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की रेलमपेल शुरू हो गई. युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई. नगरीय चुनाव के दूसरे चरण में जिले में औसतन 79 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ.

द्वितीय चरण के मतदान में उदयपुर नगर निगम के 220 प्रत्याशियों सहित कुल 331 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया. मतदान के लिए उदयपुर शहर में 410 तथा मावली और कानोड़ में 20-20 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए थे. मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं. उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में कुल 4 लाख 16 हजार 143 मतदाता पंजीकृत हैं. वहीं नगरपालिका मावली में 8198 और कानोड़ में 9395 मतदाता अपने मताधिकार के लिए पंजीकृत हैं.

मतदान के बाद मतदाता (ETV Bharat Udaipur)

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मावली-कानोड़ में सुबह से तेजी: मावली और कानोड़ नगरपालिका क्षेत्रों में मतदान की शुरुआत के साथ ही मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया. हालांकि उदयपुर शहर में मतदान की शुरूआत धीमी रही, लेकिन दिन चढ़ने के बाद बूथों पर भीड़ बढ़ती गई. सुबह 10 बजे तक उदयपुर नगर निगम में 12.06 प्रतिशत, कानोड़ नगरपालिका में 28.86 प्रतिशत और मावली में 37.33 प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे. दोपहर 1 बजे तक उदयपुर नगर निगम में 39.21 प्रतिशत, वहीं कानोड़ में 56.24 प्रतिशत और मावली में 67.57 प्रतिशत मतदान हो चुका था. अपराह्न 3 बजे तक कानोड़ में 70.16 प्रतिशत, मावली में 79.48 प्रतिशत तथा उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में 52.13 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं शाम 6 बजे तक कानोड़ में 82.53 प्रतिशत, मावली में 88.39 प्रतिशत तथा उदयपुर शहर में 67.26 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ.