ETV Bharat / state

Nikay Chunav Result 2026: जहाजपुर में Gen Z सानिया खानम 21 साल में बनी पार्षद, 8 बार के विजेता 'दादाजी' नजीर 9वीं बार हारे

वार्ड छह की नवनिर्वाचित पार्षद सानिया ने कहा कि वह दिल्ली में हुए युवा पीढ़ी के प्रदर्शन से प्रभावित होकर राजनीति में आईं है.

NIKAY CHUNAV RESULT 2026
जहाजपुर की सबसे युवा पार्षद (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: जिले की जहाजपुर नगर पालिका चुनाव को लेकर सोमवार को आए नतीजों में कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं. वर्षों से चुनावी मैदान में अपना दबदबा बनाए रखने वाले अनुभवी चेहरों को इस बार उभरते हुए नए चेहरों ने शिकस्त देकर जहाजपुर की स्थानीय राजनीति में बदलाव के संकेत दिए. जहाजपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 से पहली बार चुनावी मैदान में उतरी अनुभवी नेता नजीर मोहम्मद की 21 वर्षीय पोती सानिया खानम चुनाव जीत गईं. वह कोटा में फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई कर रही है. इसने भाजपा की ममता पंचोली को हराया, जबकि वार्ड नंबर 16 में लगातार आठ बार चुनाव जीत चुके दिग्गज नेता एवं अंजुमन कमेटी के सदर सानिया के दादा नजीर सरवरी को उभरते मुस्लिम चेहरे रईश ने मात दे दी.

खास बात यह रही कि दोनों प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में थे. नजीर सरवरी की हार को चुनाव परिणामों का बड़ा उलटफेर माना जा रहा है. नजीर अब तक के चुनाव में तीन बार कांग्रेस, चार बार निर्दलीय व एक बार मनोनीत पार्षद रह चुके हैं.

नवनिर्वाचित पार्षद सानिया खानम (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: देवरानी ने जेठानी को दी सियासी पटखनी, भाजपा व कांग्रेस दोनों पर पड़ी भारी

भीलवाड़ा की सबसे कम उम्र की पार्षद: सानिया खानम चुनाव परिणाम के साथ ही चर्चा में आ गईं. उन्होंने चुनाव लड़ने के अपने फैसले को देश की राजधानी दिल्ली में हुए Gen Z Protest से प्रभावित बताया था. अब जीत के बाद उन्हें भीलवाड़ा जिले की सबसे कम उम्र की पार्षद बनने का खिताब मिलने से उनकी राजनीतिक चर्चा और बढ़ गई है. सानिया ने कहा, ' मैं फिजियोथेरेपिस्ट में प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही हूं. निर्दलीय चुनाव मैदान में गई थी और विजयी हुई. मैं चुनाव मैदान में मेरे दादा व Gen Z दिल्ली में हुए आंदोलन की प्रेरणा से चुनाव में आई हूं. अब मैं युवाओं को शिक्षा, बेहतर भविष्य के साथ ही जहाजपुर कस्बे के विकास को लेकर पालिका बोर्ड में आवाज रखूंगी.'

यह भी पढ़ें: Nikay Chunav Results : झालावाड़ में शिक्षक की सरकारी नौकरी छोड़ चुनाव लड़े भाई-बहन, दोनों हारे

मुस्लिम इलाकों में भी नए चेहरों को मौका: जहाजपुर के मुस्लिम बहुल्य वार्डों के इन परिणामों ने यह साफ कर दिया कि इस बार मतदाताओं ने केवल पुराने राजनीतिक चेहरों पर भरोसा नहीं जताया, बल्कि नए और युवा चेहरों को भी मौका दिया.

TAGGED:

JAHAZPUR NAGAR PALIKA
SANIA KHANAM YOUNGEST COUNCILLOR
GENZ YOUNGEST COUNCILLOR
GENZ PROTEST INSPIRED ELECTION
NIKAY CHUNAV RESULT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.