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Nagar Nikay Chukav 2026: सीएम के गृह जिले में निर्दलीय ही बने किंग मेकर, भाजपा-कांग्रेस दोनों पिछड़ी, उप महापौर की पत्नी हारी

भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में नगर निगम चुनाव के नतीजों ने शहर की सियासत का पूरा गणित बदल दिया है. 65 वार्डों वाले नगर निगम में इस बार सबसे बड़ी ताकत किसी पार्टी की नहीं, बल्कि निर्दलीय प्रत्याशियों की बनी है. 36 वार्डों में निर्दलीयों ने जीत दर्ज कर भाजपा और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ दिया. भाजपा 20 वार्ड जीतकर सबसे बड़ी दलगत पार्टी बनी, जबकि कांग्रेस को महज 7 सीटों से संतोष करना पड़ा. बसपा और आरएलपी को एक-एक वार्ड में जीत मिली. खास बात यह रही कि चुनाव में राजनीतिक दिग्गजों के परिवार भी मतदाताओं के फैसले से नहीं बच सके और पूर्व महापौर व उप महापौर के परिजन भी धराशायी हो गए. ऐसे में आने वाले दिनों में महापौर और उप महापौर के चुनाव से लेकर बोर्ड के गठन तक निर्दलीय पार्षदों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है.

कांग्रेस से भाजपा में आए उप महापौर, पत्नी की नहीं बचा सके सीट: वार्ड 18 का परिणाम इसलिए भी राजनीतिक रूप से अहम रहा, क्योंकि यहां भाजपा की मीनू सिंह को हार मिली. मीनू सिंह नगर निगम के उप महापौर गिरीश चौधरी की पत्नी हैं. गिरीश चौधरी पहले कांग्रेस में थे और बाद में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे. इसके बावजूद वार्ड 18 में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर उनकी पत्नी चुनाव नहीं जीत सकीं. कांग्रेस की मीनू डागुर ने उन्हें शिकस्त दी. यह परिणाम स्थानीय राजनीति में दल बदल के बाद बने समीकरणों और व्यक्तिगत जनाधार को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है.

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पूर्व महापौर को वार्ड में मिली हार: वार्ड 19 में भाजपा के मनोज सिंह ने जीत दर्ज की, जबकि पूर्व महापौर शिव सिंह भोंट को हार का सामना करना पड़ा. पूर्व महापौर का अपने वार्ड से चुनाव हारना निगम चुनाव के सबसे चर्चित परिणामों में शामिल रहा. वार्ड 17 में उनके परिवार की राजनीतिक पकड़ नजर आई. यहां उनकी पत्नी विचित्रा सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत लिया. इस तरह एक ही चुनाव में परिवार को एक वार्ड में हार और दूसरे वार्ड में जीत मिली.

कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष भी हारीं: वार्ड 41 का मुकाबला भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा. यहां भाजपा की योगेश्वरी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष बबीता शर्मा को हार का सामना करना पड़ा. पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही प्रत्याशी की हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है.