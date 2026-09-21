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बाड़मेर में 15 साल बाद भाजपा का बोर्ड, गौतम बॉबी बने सभापति, कांग्रेस का एक वोट क्रॉस हुआ, झुंझुनू में कांग्रेस का गढ़ बरकरार

बाड़मेर के नए सभापति गौतम बॉबी बोले, अधूरे काम पूरे करने के साथ शहर का करवाएंगे विकास.

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बाड़मेर नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति बॉबी (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 3:13 PM IST

3 Min Read
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बाड़मेर: नगर परिषद में पिछले 15 सालों का वनवास खत्म करते हुए भाजपा अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब हुई है. सोमवार को हुए मतदान में भाजपा के गौतमचंद बॉबी ने 55 में से 35 वोट हासिल कर कांग्रेस प्रत्याशी जयमलसिंह को शिकस्त दी. कांग्रेस को 20 वोट ही मिले. भाजपा क्रॉस वोटिंग करने में भी सफल हुई, कांग्रेस का भी एक वोट भाजपा प्रत्याशी को मिला. चुनाव जीतने के बाद भाजपा के गौतम बॉबी ने कहा कि शहर का विकास करवाना प्राथमिकता रहेगी, जो कार्य अधूरे हैं उन्हें पूरा करेंगे और नए काम ऐसे लाएंगे जिससे लोग कहें कि भाजपा बोर्ड बना है. इसी प्रकार झुंझुनू में नगर परिषद सभापति पद पर कांग्रेस अब्दुल्ला नबी अगवान निर्वाचित हुए.

बॉबी ने कहा कि संघर्ष तो किया है, लेकिन ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि 15 सालों में बाड़मेर शहर के हालात बेहद खराब थे, अब शहर का विकास करेंगे. इधर, सभापति पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी जयमलसिंह ने चुनाव के बाद कहा कि कांग्रेस के 21 वोट में से 20 वोट मिले हैं, एक वोट क्रॉस हुआ है. उन्होंने कहा कि साथ रहकर पार्टी के साथ ऐसा करने वाले के बारे में पार्टी को सोचने की जरूरत है.

नवनिर्वाचित सभापति बॉबी. (ETV Bharat Barmer)

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मंत्री विश्नोई बोले- 200 दिन की कार्य योजना: सभापति पद के लिए हुए चुनाव के दौरान राज्यमंत्री केके विश्नोई खुद नगर परिषद कार्यालय के आगे मौजूद रहे. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा का बोर्ड बनने के साथ 200 दिन की कार्य योजना के साथ शहर का विकास करेंगे.

भाजपा को मिले 35, कांग्रेस को 20 वोट मिले: बाड़मेर नगर परिषद की 55 सीटों में से 29 पर भाजपा, पांच पर निर्दलीय और 21 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी. चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला. सभापति चुनाव के लिए गौतम बॉबी को भाजपा के अपने 29 पार्षदों के अलावा 5 निर्दलीय और एक कांग्रेस के क्रॉस वोट सहित 35 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के जयमलसिंह को 20 वोट मिले.

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भाजपा में उत्साह: नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बनने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की. चुनाव के दौरान चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, बाड़मेर विधायक डॉ प्रियंका चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतराम विश्नोई, भाजपा नेता स्वरूपसिंह खारा, रमेशसिंह इंदा सहित कई नेता मौजूद रहे.

झुंझुनू में कांग्रेस के अब्दुल्ला बने सभापति: झुंझुनू में नगर परिषद सभापति पद के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज करते हुए अपना गढ़ बरकरार रखा. यहां कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल्ला नबी अगवान नगर परिषद के नए सभापति निर्वाचित हुए. मतदान में अगवान को 35 वोट, जबकि भाजपा प्रत्याशी मनु धनखड़ को 25 वोट मिले. परिषद के 60 वार्डों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस के 30, भाजपा के 15 और निर्दलीय 15 पार्षद विजयी हुए थे. सभापति चुनाव में कांग्रेस ने अपने पक्ष में 35 वोट जुटाकर बोर्ड पर अपना कब्जा बरकरार रखा. भाजपा की ओर से भी सभापति पद हासिल करने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन मतदान के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में बहुमत रहा. कांग्रेस की ओर से सांसद बृजेंद्र ओला ने ऐनवक्त तक मोर्चा संभाले रखा और पार्षदों को एकजुट रखने की रणनीति पर काम किया.

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