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निकाय चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन, शाम 6 बजे थम जाएगा शोर, प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत

जयपुर : राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के लिए चल रही चुनावी सरगर्मियां अब अपने चरम पर पहुंच गई हैं. पहले चरण के मतदान से 48 घंटे पहले सोमवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा. इसके बाद सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों, लाउडस्पीकर और अन्य प्रचार गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी. प्रचार समाप्त होने के बाद प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे और डोर-टू-डोर जनसंपर्क के जरिए अपने पक्ष में मतदान की अपील कर सकेंगे.

चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है. बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के स्थानीय और वरिष्ठ नेता अलग-अलग क्षेत्रों में रैलियों, सभाओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों में शामिल होंगे. अंतिम दिन अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रत्याशी रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे.

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शाम 6 बजे के बाद सार्वजनिक प्रचार पर रोक : राज्य में पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होना है. मतदान से 48 घंटे पहले यानी 7 सितंबर की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त हो जाएगी. इसके बाद सार्वजनिक रूप से प्रचार करना, सभा आयोजित करना, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, रैली निकालना और चुनावी जुलूस आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि प्रचार समाप्त होने के बाद प्रत्याशियों को घर-घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क करने की अनुमति रहेगी. उम्मीदवार सीमित संख्या में समर्थकों के साथ मतदाताओं से शांतिपूर्ण तरीके से मिलकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर सकेंगे. इसके लिए सार्वजनिक सभा या बड़े स्तर पर प्रचार की अनुमति नहीं होगी.

अंतिम दिन प्रचार में दिखेगा जोर : प्रचार समाप्त होने से पहले प्रत्याशियों के पास मतदाताओं तक पहुंचने के लिए सोमवार का दिन ही प्रमुख रूप से बचा है. ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशी अंतिम दिन रैलियों, सभाओं और जनसंपर्क के जरिए अपना समर्थन मजबूत करने की कोशिश करेंगे. शाम 6 बजे प्रचार थमने के बाद चुनावी मुकाबला सीधे मतदान केंद्रों तक पहुंचेगा. इसके बाद प्रत्याशी सार्वजनिक प्रचार के बजाय व्यक्तिगत संपर्क के जरिए मतदाताओं से संवाद करेंगे. 9 सितंबर को होने वाला मतदान यह तय करेगा कि नगरीय निकायों में किस दल और प्रत्याशी को जनता का समर्थन मिलता है.

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जयपुर जिले के 18 निकायों में 9 सितंबर को मतदान : जयपुर जिले के 18 नगरीय निकाय क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा. इन क्षेत्रों में सोमवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा. मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी की प्रक्रिया शुरू हो गई है. पोलिंग पार्टियों को सुबह 11 बजे रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं.

जयपुर जिले में पहले चरण में नगर परिषद शाहपुरा और चौमूं के साथ नगर पालिका बगरू, चाकसू, जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल, फुलेरा, सांभर, बस्सी, दूदू, जमवारामगढ़, कालाडेरा, कानोता, खेजरोली, मनोहरपुर, नरायणा, फागी और वाटिका में मतदान होगा. इन निकाय क्षेत्रों में मतदान को लेकर प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, पोलिंग पार्टियों की तैनाती और ईवीएम की व्यवस्था सहित चुनाव से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.