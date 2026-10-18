ETV Bharat / state

निकाय चुनाव में भितरघात और क्रॉस वोटिंग की जांच के लिए गठित कमेटी की कवायद पर ब्रेक, सदस्य ही चुनाव में व्यस्त

पीसीसी वॉर रूम सीपी जोशी सहित जांच कमेटी के सदस्य ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ बगावत, भितरघात करने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं और क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों के खिलाफ जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से गठित की गई जांच कमेटी की कवायद पर अब ब्रेक लग गया है. इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 17 दिन बीतने के बावजूद भी कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को नहीं सौंपी है, जबकि कमेटी को गठन के 7 दिन बाद ही नेताओं की भूमिका और क्रॉस वोटिंग के मामले की जांच कर कमेटी को अपनी रिपोर्ट पीसीसी को सौंपनी थी.

2 अक्टूबर को हुआ था गठन : पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के निर्देश पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 2 अक्टूबर को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया था. कमेटी में सांसद मुरारी लाल मीणा, कुलदीप इंदौरा, विधायक प्रमोद जैन भाया, हाकम अली, गणेश घोघरा,पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, पीसीसी महामंत्री राम सिंह कसवा और रघुवीर सिंह राठौड़ को सदस्य बनाया गया था. हालांकि, उसके बाद कमेटी ने दो बार पीसीसी वॉर रूम में क्रॉस वोटिंग और भितरघात की शिकायतों को लेकर बैठक की थी, लेकिन अब कवायद पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है.

पंचायत चुनाव में नुकसान का डर : इधर कांग्रेस गलियारों में सक्रिय नेताओं का कहना है कि जांच कमेटी की कवायत पर ब्रेक लगने के पीछे एक वजह यह भी है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं. ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों और बगावत करने वाले नेताओं के साथ-साथ भितरघात घाट करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई की सिफारिश हुई तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को पंचायत चुनाव में उठाना पड़ सकता है. ऐसे में पार्टी इस मामले में सोच समझकर कदम उठा रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि इसीलिए इस कवायद को फिलहाल रोक दिया गया है. संभावना है कि पंचायत चुनाव के बाद पार्टी बड़े स्तर पर कार्रवाई करें और उसमें पंचायत चुनाव में मिल रही शिकायतों को भी शामिल किया जाए. पढ़ें : पंचायत चुनाव से पहले निकाय चुनाव में गड़बड़ियों पर मंथन, विश्वेंद्र के बागी तेवर भी कांग्रेस के लिए चुनौती जोशी बोले- सभी पंचायत चुनाव में व्यस्त : वहीं, इस मामले में जांच कमेटी के संयोजक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि कमेटी के तमाम सदस्यों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगी हुई है, सब पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं और काम कर रहे हैं. मैं भी कई जगह प्रचार में हूं, इसलिए इस कवायद को फिलहाल पंचायत चुनाव तक के लिए रोक दिया गया है. बीच-बीच में जैसे समय मिलेगा तो कमेटी की कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहेंगे.