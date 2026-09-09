हाड़ौती संभाग की 16 निकायों में वोटिंग शुरू, 539 वार्डों में 1729 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में होगी कैद
कोटा संभाग की स्थानीय निकायों में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है. अभी तक कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई.
Published : September 9, 2026 at 10:19 AM IST|
Updated : September 9, 2026 at 11:38 AM IST
कोटा: हाड़ौती संभाग के 4 जिलों की 16 नगरीय निकायों में बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों के 539 वार्डों में 1729 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 4,85,280 मतदाता करेंगे. छुटपुट घटनाओं को छोड़कर सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है. कोटा जिले की 5 नगर पालिकाओं रामगंजमंडी, सांगोद, सुकेत, इटावा और सुल्तानपुर के 159 वार्डों में वोटिंग हो रही है. बारां जिले की 3 निकायों के 115 वार्ड, बूंदी की 4 निकायों के 125 वार्ड और झालावाड़ की 4 निकायों के 140 वार्डों में मतदान जारी है. सुल्तानपुर के बूथ संख्या 25 पर EVM खराबी से 30 मिनट और झालावाड़ नगर परिषद के वार्ड 18 में 3 बार मशीन बदलने से डेढ़ घंटे तक मतदान बाधित रहा. रामगंजमंडी के वार्ड 27 में कांग्रेस के पवन बाबेल पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं.
जिले की पांच नगर पालिकाओं में बुधवार को मतदान है. जिसमें रामगंजमंडी, सांगोद, सुकेत, इटावा और सुल्तानपुर में वोटिंग शुरू हो गई है. इनमें 160 वार्ड में से 159 में ही मतदान है. रामगंजमंडी के एक वार्ड में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है. इन पांच नगर पालिकाओं में 1,01,292 मतदाता हैं, जिनमें 506 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है.रामगंजमंडी में 40 की जगह 39 वार्डों में मतदान है. यहां 119 उम्मीदवार मैदान में हैं और 29,137 मतदाता हैं. इसी तरह सांगोद में 35 वार्ड में मतदान है, वहां 97 उम्मीदवार हैं और 23,314 वोटर हैं. सुकेत में 25 वार्डों में 49 उम्मीदवार हैं और 17,627 मतदाता हैं. इटावा में 35 वार्ड में 145 उम्मीदवार और 19,859 मतदाता हैं. सुल्तानपुर के 25 वार्डों में 96 उम्मीदवार और 20,355 मतदाता हैं.
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यहां मतदान प्रभावित हुआ: सुल्तानपुर नगर पालिका चुनाव में हरिजन बस्ती और इंजन चौराहे की बस्ती के बूथ संख्या 25 में ईवीएम में सुबह तकनीकी खराबी आई है. इससे 30 मिनट से अधिक समय तक मतदान रुका रहा. यहां वोटर अपना मत डालने के लिए इंतजार में बैठे रहे. बूथ के सेक्टर मजिस्ट्रेट दीपक दाधीच ने रिटर्निंग अधिकारी को सूचना दी है. जिसके बाद स्ट्रांग रूम से दूसरी ईवीएम मशीन का इंतजार किया जा रहा है. अभी यहां 111 मतदाताओं ने वोट डाल दिए हैं, जबकि शेष इंतजार कर रहे हैं. झालावाड़ नगर परिषद वार्ड 18 में तकनीकी खामी के कारण मतदान करीब डेढ़ घंटे तक बाधित रहा. इस दौरान तीन बार ईवीएम मशीन बदली गई. मशीन खराब होने से मतदाताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और लंबी कतारें लग गईं.
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बारां जिले में 115 वार्डों में 419 उम्मीदवार मैदान में: बारां जिले में तीन नगरीय निकायों में चुनाव है. बारां नगर परिषद, अंता नगर पालिका और सीसवाली नगर पालिका में चुनाव है. पहले चरण में 115 वार्डों में 419 उम्मीदवार मैदान में हैं और 1,29,154 मतदाता हैं. बारां में 60 वार्डों में 217 उम्मीदवार मैदान में हैं और 91,463 मतदाता हैं. इसी तरह अंता में 35 वार्ड में 110 उम्मीदवार और 26,355 मतदाता हैं. सीसवाली में 20 वार्डों में 52 उम्मीदवार हैं और 11,336 मतदाता वोटिंग करेंगे.
झालावाड़ जिले में 381 उम्मीदवार मैदान में: झालावाड़ जिले में झालावाड़, झालरापाटन, भवानीमंडी और डग में चुनावी रण सज चुका है. इन चारों निकायों में कुल 140 वार्डों के लिए मतदान शुरू हो गया है. इन वार्डों में 381 उम्मीदवार हैं और 1,18,821 मतदाता हैं. झालावाड़ नगर परिषद व तीन नगर पालिकाओं में भाग्य का फैसला 1,18,821 मतदाता करेंगे. झालावाड़ नगर परिषद में 45 वार्ड हैं जिनमें 45,665 मतदाता हैं. वहीं झालरापाटन नगर पालिका के लिए 35 वार्ड में 29,362 मतदाता वोट करेंगे. भवानीमंडी में 40 वार्ड के लिए 32,603 तथा परिसीमन के बाद नई नगर पालिका बनी डग में 20 वार्ड के लिए 11,191 मतदाता दर्ज हैं. चारों निकायों में झालावाड़ सबसे बड़ा चुनावी मैदान है, जबकि डग में वार्ड और मतदाताओं की संख्या सबसे कम है.
बूंदी, इन्द्रगढ़, केशोरायपाटन और देई में मतदान जारी: बूंदी जिले में नगर निकाय चुनाव 2026 के पहले चरण के तहत नगर परिषद बूंदी के साथ-साथ नगर पालिका इन्द्रगढ़, देई और केशोरायपाटन में सुबह 7 बजे से केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है. जिनमें 125 वार्डों में 418 उम्मीदवार मैदान में हैं और 1,27,013 मतदाता हैं. पहले चरण के मतदान के लिए 159 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें बूंदी नगर परिषद के 94, केशोरायपाटन के 25, देई के 20 तथा इन्द्रगढ़ के 20 मतदान केंद्र पर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है. इनमें बूंदी में 92,113, इन्द्रगढ़ नगर पालिका में 4,856, केशोरायपाटन में 20,089 और देई में 9,955 मतदाता हैं.
धौलपुर की 4 निकायों के 135 वार्डों में वोटिंग शुरू: राजस्थान निकाय चुनाव के प्रथम चरण के तहत धौलपुर जिले की चार नगरीय निकायों में बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. धौलपुर नगर परिषद, राजाखेड़ा, मनियां और सैपऊ नगरपालिका के 135 वार्डों में 176 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है.चारों निकायों में कुल 1 लाख 38 हजार 412 मतदाता पंजीकृत हैं.
सबसे ज्यादा 94,264 मतदाता धौलपुर नगर परिषद के 60 वार्डों में हैं. राजाखेड़ा के 35 वार्डों में 24,763, मनियां के 20 वार्डों में 10,488 और सैपऊ के 20 वार्डों में 8,897 मतदाता हैं. मतदान को शांतिपूर्ण कराने के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मतदाताओं से निर्भीक होकर वोट डालने की अपील की है. सभी बूथों पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
कोटा की 5 नगर निकायों में वोटर्स :
|नगर निकाय
|वार्ड
|प्रत्याशी
|वोट
|सांगोद
|35
|97
|23314
|सुकेत
|25
|49
|17627
|रामगंजमंडी
|39
|119
|29137
|इटावा
|35
|145
|19859
|सुल्तानपुर
|25
|96
|20355
|कुल
|159
|506
|110292
बारां की 3 नगर निकायों में वोटर्स :
|नगर निकाय
|वार्ड
|प्रत्याशी
|वोट
|बारां नगर परिषद
|60
|217
|91463
|अंता नगर पालिका
|35
|110
|26355
|सीसवाली नगर पालिका
|20
|92
|11336
|कुल
|115
|419
|129154
बूंदी के 4 नगर निकायों में वोटर्स :
|नगर निकाय
|वार्ड
|प्रत्याशी
|वोट
|बूंदी नगर परिषद
|60
|212
|92113
|इन्द्रगढ़ नगर पालिका
|20
|56
|4856
|केशोरायपाटन नगर पालिका
|25
|88
|20089
|देई नगर पालिका
|20
|62
|9955
|कुल
|125
|423
|127013
झालावाड़ के 4 नगर निकायों में वोटर्स :
|नगर निकाय
|वार्ड
|प्रत्याशी
|वोट
|झालावाड़ नगर परिषद
|45
|112
|45665
|झालरापाटन नगर पालिका
|35
|103
|29362
|भवानीमंडी नगर पालिका
|40
|105
|32603
|डग
|20
|61
|11191
|कुल
|140
|381
|118821
|महायोग
|539
|1729
|485280