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हाड़ौती संभाग की 16 निकायों में वोटिंग शुरू, 539 वार्डों में 1729 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में होगी कैद

कोटा: हाड़ौती संभाग के 4 जिलों की 16 नगरीय निकायों में बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों के 539 वार्डों में 1729 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 4,85,280 मतदाता करेंगे. छुटपुट घटनाओं को छोड़कर सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है. कोटा जिले की 5 नगर पालिकाओं रामगंजमंडी, सांगोद, सुकेत, इटावा और सुल्तानपुर के 159 वार्डों में वोटिंग हो रही है. बारां जिले की 3 निकायों के 115 वार्ड, बूंदी की 4 निकायों के 125 वार्ड और झालावाड़ की 4 निकायों के 140 वार्डों में मतदान जारी है. सुल्तानपुर के बूथ संख्या 25 पर EVM खराबी से 30 मिनट और झालावाड़ नगर परिषद के वार्ड 18 में 3 बार मशीन बदलने से डेढ़ घंटे तक मतदान बाधित रहा. रामगंजमंडी के वार्ड 27 में कांग्रेस के पवन बाबेल पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं.

जिले की पांच नगर पालिकाओं में बुधवार को मतदान है. जिसमें रामगंजमंडी, सांगोद, सुकेत, इटावा और सुल्तानपुर में वोटिंग शुरू हो गई है. इनमें 160 वार्ड में से 159 में ही मतदान है. रामगंजमंडी के एक वार्ड में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है. इन पांच नगर पालिकाओं में 1,01,292 मतदाता हैं, जिनमें 506 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है.रामगंजमंडी में 40 की जगह 39 वार्डों में मतदान है. यहां 119 उम्मीदवार मैदान में हैं और 29,137 मतदाता हैं. इसी तरह सांगोद में 35 वार्ड में मतदान है, वहां 97 उम्मीदवार हैं और 23,314 वोटर हैं. सुकेत में 25 वार्डों में 49 उम्मीदवार हैं और 17,627 मतदाता हैं. इटावा में 35 वार्ड में 145 उम्मीदवार और 19,859 मतदाता हैं. सुल्तानपुर के 25 वार्डों में 96 उम्मीदवार और 20,355 मतदाता हैं.

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यहां मतदान प्रभावित हुआ: सुल्तानपुर नगर पालिका चुनाव में हरिजन बस्ती और इंजन चौराहे की बस्ती के बूथ संख्या 25 में ईवीएम में सुबह तकनीकी खराबी आई है. इससे 30 मिनट से अधिक समय तक मतदान रुका रहा. यहां वोटर अपना मत डालने के लिए इंतजार में बैठे रहे. बूथ के सेक्टर मजिस्ट्रेट दीपक दाधीच ने रिटर्निंग अधिकारी को सूचना दी है. जिसके बाद स्ट्रांग रूम से दूसरी ईवीएम मशीन का इंतजार किया जा रहा है. अभी यहां 111 मतदाताओं ने वोट डाल दिए हैं, जबकि शेष इंतजार कर रहे हैं. झालावाड़ नगर परिषद वार्ड 18 में तकनीकी खामी के कारण मतदान करीब डेढ़ घंटे तक बाधित रहा. इस दौरान तीन बार ईवीएम मशीन बदली गई. मशीन खराब होने से मतदाताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और लंबी कतारें लग गईं.

मशीन खराब होने पर इंतजार में बैठे वोटर (ETV Bharat Kota)

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बारां जिले में 115 वार्डों में 419 उम्मीदवार मैदान में: बारां जिले में तीन नगरीय निकायों में चुनाव है. बारां नगर परिषद, अंता नगर पालिका और सीसवाली नगर पालिका में चुनाव है. पहले चरण में 115 वार्डों में 419 उम्मीदवार मैदान में हैं और 1,29,154 मतदाता हैं. बारां में 60 वार्डों में 217 उम्मीदवार मैदान में हैं और 91,463 मतदाता हैं. इसी तरह अंता में 35 वार्ड में 110 उम्मीदवार और 26,355 मतदाता हैं. सीसवाली में 20 वार्डों में 52 उम्मीदवार हैं और 11,336 मतदाता वोटिंग करेंगे.