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निकाय चुनाव 2026: केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल बोले- ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी, विपक्ष को विकास दिखाई नहीं देता

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बीकानेर नगर निगम में एक बार फिर भाजपा का बोर्ड बनने का दावा किया. उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है. केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय में एक ही विचारधारा की सरकार होने से विकास कार्यों को गति मिलती है.

बीकानेर: प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में बुधवार सुबह मतदान शुरू हो गया. शहर की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. बीकानेर नगर निगम के 79 वार्डों में सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई. मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें नजर आने लगीं. पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और पहली बार मतदान करने वाले युवा भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने मतदान केंद्रों तक पहुंचे. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने पैतृक गांव किसमीदेसर पहुंचकर वार्ड संख्या 6 के बूथ संख्या 4 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने पिछले समय में जिस तरह विकास के कार्य किए हैं, उससे उन्हें पूरा विश्वास है कि बीकानेर की जनता इस बार भी नगर निगम में भाजपा को मौका देगी.

विपक्ष के आरोपों पर मेघवाल का पलटवार: विपक्ष की ओर से ट्रिपल इंजन सरकार के इंजन को फेल बताने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष का चश्मा खराब है. बीकानेर में सड़कों सहित अन्य विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मेघवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब बीकानेर आए थे, तब उन्होंने भी शहर में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया था. उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है और उसे विकास दिखाई नहीं देता, इसलिए विपक्ष किसी भी तरह के आरोप लगा सकता है.

वोट डालने के लिए लाइन में लगे केंद्रीय मंत्री मेघवाल (ETV Bharat Bikaner)

यूजीसी मामले पर भी बोले अर्जुन मेघवाल: चुनाव में यूजीसी के मुद्दे के प्रभाव को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. उन्होंने कहा कि इस मामले में स्टे भी है और आने वाले समय में इस पूरे विषय पर आगे बात होगी. मेघवाल ने फिलहाल इस मुद्दे पर ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार किया.

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बीकानेर में मतदान को लेकर उत्साह: बीकानेर नगर निगम के 79 वार्डों में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत अनुकूल होने के चलते बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है. वहीं, महिला मतदाता भी बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंच रही हैं. कई मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाताओं की कतारें लग गईं.

बीकानेर संभाग की छह पालिकाओं में भी मतदान: बीकानेर नगर निगम के अलावा जिले की छह नगर पालिकाओं में भी मतदान शुरू हुआ है. इसके साथ ही संभाग के चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में भी नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. नगरीय निकाय चुनाव में मतदाता स्थानीय सरकार के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे. मतदान के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होना शुरू हो गई है. अब राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की नजर अधिक से अधिक मतदान और अपने पक्ष में पड़ने वाले वोटों पर है.