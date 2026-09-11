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Nikay Chunav 2026: उदयपुर संभाग में दूसरे चरण की वोटिंग जारी, 5 जिलों में दिलचस्प मुकाबला, सांसद मन्नालाल रावत ने परिवार संग डाला वोट

चित्तौड़गढ़ जिले के चार निकायों में मतदान: जिले की निंबाहेड़ा, बड़ीसादड़ी, कपासन और आकोला में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है. इन चार निकायों में कुल 96,814 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें निंबाहेड़ा नगर परिषद के 45 वार्डों में 58,651, कपासन के 25 वार्डों में 17,275, बड़ीसादड़ी के 25 वार्डों में 11,934 तथा आकोला के 20 वार्डों में 8,954 मतदाता शामिल हैं. इनमें से आकोला नगर पालिका बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं. इन चार निकायों में से कपासन विधानसभा क्षेत्र में आकोला और कपासन नगर पालिका आते हैं. इस विधानसभा से भाजपा के अर्जुन जीनगर विधायक हैं. ऐसे में इन दोनों में बोर्ड बनाना कपासन विधायक के लिए चुनौती होगा. वहीं सहकारिता मंत्री गौतम दक के गृह क्षेत्र बड़ीसादड़ी में टिकट वितरण के बाद उपजे असंतोष के बाद एक साथ दो दर्जन से ज्यादा पदाधिकारियों के इस्तीफे के कारण नींद उड़ी हुई है. यहां कांग्रेस से विधानसभा प्रत्याशी रहे बद्री जगपुरा जोर लगा रहे हैं. इधर, निंबाहेड़ा नगर परिषद चुनाव में भी दो दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है. यहां पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी तथा पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना अपना बोर्ड बनाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं.

80 वार्डों में 413 बूथों पर मतदान: झीलों की नगरी उदयपुर में स्थानीय सरकार चुनने के लिए आज नगर निगम के 80 वार्डों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे. चुनाव मैदान में उतरे कुल 220 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शहर के 4 लाख 16 हजार 143 मतदाता करेंगे. मतदान के लिए नगर निगम क्षेत्र में कुल 413 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. दोनों प्रमुख दलों के 80-80 प्रत्याशी मैदान में हैं. इनके अलावा बीएपी, माकपा, निर्दलीय और अन्य दलों के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं. 80 में से 39 वार्ड ऐसे हैं, जहां भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है.

उदयपुर: संभाग में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार सुबह से मतदान शुरू हो गया है. राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में स्थानीय सरकार चुनने के लिए वोट डाले जा रहे हैं. भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन बीएपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है. उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों में 220 प्रत्याशी मैदान में हैं, 4.16 लाख वोटर 413 बूथों पर फैसला करेंगे. चित्तौड़गढ़ के 4 निकायों में 96,814 वोटर, डूंगरपुर की सागवाड़ा में 25,056 वोटर, राजसमंद के 3 निकायों में 66,845 वोटर और बांसवाड़ा की 2 पालिकाओं में 28,198 वोटर वोटिंग कर रहे हैं.

सागवाड़ा नगर पालिका: सागवाड़ा नगर पालिका के 35 वार्डों में वोट डाले जा रहे हैं. सुबह 7 बजते ही सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचने लगे. इससे पहले मॉक पोल किया गया. यहां 35 वार्डों में 99 प्रत्याशियों के बीच टक्कर होगी. भाजपा और कांग्रेस के साथ ही बीएपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा. सागवाड़ा नगर पालिका में भाजपा से 35, कांग्रेस से 35 उम्मीदवार हैं. वहीं 14 वार्डों में बीएपी के साथ त्रिकोणीय और 15 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ टक्कर देखने को मिलेगी. सागवाड़ा में कुल 25,056 मतदाता हैं जो वोटिंग से अपने शहर की सरकार चुनेंगे. इसमें 12,627 पुरुष और 12,427 महिला मतदाता हैं. इसके अलावा 2 थर्ड जेंडर वोटर्स भी हैं. सबसे ज्यादा मतदाता वार्ड संख्या 22 में 1,384 और सबसे कम वार्ड संख्या 3 में 296 हैं.

राजसमंद में तीन​ निकायों के चुनाव: राजसमंद जिले में आज होगा 244 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा. जिले के राजसमंद नगर परिषद, देवगढ़ नगर पालिका और भीम नगर पालिका में आज मतदान हो रहा है. तीनों निकायों के कुल 90 वार्डों में 66,845 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. राजसमंद नगर परिषद के 45 वार्डों में 118, देवगढ़ नगर पालिका के 25 वार्डों में 64 और भीम नगर पालिका के 20 वार्डों में 62 प्रत्याशी मैदान में हैं. इस तरह तीनों निकायों में कुल 244 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है. राजसमंद नगर परिषद में 45,155 मतदाता हैं, जिनमें 23,024 पुरुष, 22,130 महिला और एक थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है. वार्ड 4 में सबसे कम 349 मतदाता हैं, जबकि वार्ड 30 में सबसे अधिक 1,644 मतदाता हैं.

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देवगढ़ में 25 वार्डों में 64 प्रत्याशी, 13,482 मतदाता: देवगढ़ नगर पालिका के 25 वार्डों में 64 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इनके भाग्य का फैसला नगर पालिका क्षेत्र के 13,482 मतदाता करेंगे. यहां 6,792 पुरुष, 6,689 महिला और एक अन्य मतदाता शामिल है. देवगढ़ नगर पालिका के सभी 25 वार्डों के लिए 25 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मतदाताओं की संख्या के लिहाज से वार्ड 19 सबसे बड़ा है, यहां कुल 867 मतदाता हैं. वहीं वार्ड 4 में सबसे कम 320 मतदाता हैं.

बांसवाड़ा जिले की दो पालिकाओं आज चुनाव : कुशलगढ़ और परतापुर-गढ़ी नगर पालिकाओं में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. दोनों नगर पालिकाओं में कुल 28,198 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. कुशलगढ़ नगर पालिका में 8,867 मतदाता 20 वार्डों के लिए बनाए गए 20 मतदान केंद्रों पर वोट डाल रहे हैं. वहीं परतापुर-गढ़ी नगर पालिका में 25 वार्डों के 19,331 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. यहां मतदान के लिए 25 केंद्र बनाए गए हैं.

सांसद रावत ने परिवार के साथ किया मतदान: उदयपुर सांसद और भाजपा जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मन्नालाल रावत सुबह दस बजे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे. वे अपनी पत्नी रजनी रावत और बेटे के साथ सेक्टर चौदह स्थित नवजीवन स्कूल में मतदान करने आए थे. मतदान के बाद उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और शहर की सरकार चुनने में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है.