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तिजारा के पार्षदों को हरियाणा में रोकने का आरोप, गहलोत बोले- लोकतंत्र की हत्या में अब हरियाणा पुलिस भी शामिल

गहलोत ने रविवार देर रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि तिजारा के कांग्रेस पार्षद निकाय चुनाव में मतदान के लिए आने वाले थे, उन्हें हरियाणा के पंचकूला में रोक दिया गया. वहीं पूर्व विधायक संदीप यादव को भी गुड़गांव में हिरासत में लिया गया है. गहलोत ने कहा कि भाजपा अब लोकतंत्र की हत्या में केवल राजस्थान पुलिस को ही नहीं, बल्कि हरियाणा पुलिस को भी शामिल कर चुकी है.

जयपुर: प्रदेश में नगर निकायों में बोर्ड गठन को लेकर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों पर दबाव बनाने के बाद अब दूसरे राज्य की पुलिस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

चेहरे देखकर पार्षदों को अलग किया: गहलोत ने आरोप लगाया कि पंचकूला में की गई कार्रवाई सामान्य पुलिस जांच नहीं थी. उनका दावा है कि कांग्रेस पार्षदों की तस्वीरें पहले से हरियाणा पुलिस के पास मौजूद थीं और पुलिसकर्मी चेहरा देखकर पार्षदों की पहचान कर उन्हें अन्य कार्यकर्ताओं से अलग कर रहे थे. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि यह कार्रवाई वास्तव में इस तरह की गई है तो यह एक सुनियोजित कार्रवाई प्रतीत होती है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर दूसरे राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे निर्वाचित पार्षदों को इस प्रकार रोकने की जरूरत क्यों पड़ी.

सीएम भजनलाल के कहने पर हरियाणा में कार्रवाई: गहलोत ने दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि यह पूरी कार्रवाई राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कहने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा करवाई जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को स्वयं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तिजारा के कांग्रेस पार्षद अपनी इच्छा के अनुसार राजस्थान आएं और चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें. गहलोत ने इस मामले में दोनों राज्यों की सरकारों से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. साथ ही उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से भी आवश्यक कदम उठाने की अपील की है, ताकि निकाय चुनावों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अवसर मिल सके.

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गरमाया माहौल: राजस्थान में हालिया निकाय चुनावों के बाद मेयर और सभापति के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक खींचतान तेज है. कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि उसके तथा निर्दलीय पार्षदों पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए पुलिस-प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है. गहलोत इससे पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों को पुलिस के जरिए डराने-धमकाने तथा राजनीतिक दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है.