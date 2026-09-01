निकाय चुनाव: दावेदारों की रायशुमारी बनी खानापूर्ति, प्रत्याशी चयन में विधायकों को फ्री हैंड, हारे हुए नेताओं के क्षेत्र में दखल
निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस की ओर से बनाए गए तमाम मापदंड और कवायद खानापूर्ति ही साबित हुए.
Published : September 1, 2026 at 12:28 PM IST
जयपुर : प्रदेश में 309 नगर निकाय के 10 हजार से ज्यादा वार्डों में प्रत्याशी चयन को लेकर प्रदेश कांग्रेस की ओर से की गई रायशुमारी और तमाम कवायद खानापूर्ति साबित हुई है. प्रदेश भर में प्रत्याशी चयन में कांग्रेस के मौजूदा विधायकों की जमकर चली है. पार्टी की ओर से विधायकों को प्रत्याशी चयन में फ्री हैंड दिया गया है, जबकि विधानसभा के हारे हुए प्रत्याशियों के क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का दखल देखने को मिला है.
राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा ने तो यहां तक कहा कि मौजूदा विधायकों ने तमाम मापदंड और नियम कायदों को ताक पर रखकर मनमर्जी से अपने चहेतों को चुनाव मैदान में उतारा है. राजधानी जयपुर सहित तमाम विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जीते हुए विधायकों ने अपने मनपसंद दावेदारों को टिकट दिए हैं.
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पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर तय हुए प्रत्याशी : वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर्यवेक्षकों ने जो अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाकर जो रायशुमारी की थी और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी. उसी के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया गया है. सर्वसम्मति से प्रत्याशी चयन हुए हैं. युवाओं और महिलाओं को भरपूर प्रतिनिधित्व दिया गया है. थोड़ा बहुत असंतोष तो हर बार होता है.
विधायकों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती थी पार्टी : पार्टी नेताओं का कहना है कि टिकट बंटवारे में प्रदेश नेतृत्व विधायकों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए विधायकों को प्रत्याशी चयन में फ्री हैंड दिया गया. इसके विपरीत हारे हुए विधानसभा प्रत्याशियों के क्षेत्र में उन्हें कम महत्व दिया गया है और वहां प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व का दखल देखने को मिला है. यही नहीं जीते हुए विधायक हारे हुए प्रत्याशियों के क्षेत्र में भी अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे.
कम महत्व मिलने से बाहर आई नाराजगी : हारे हुए विधानसभा प्रत्याशियों के क्षेत्र में प्रत्याशी चयन में उन्हें कम महत्व मिलने के बाद प्रत्याशियों की नाराजगी भी देखने को मिली है. राजधानी जयपुर में ही मालवीय नगर से अर्चना शर्मा, बगरू से गंगा देवी, हवामहल से प्रत्याशी रहे आर आर तिवाड़ी की नाराजगी सामने आई है और उन्होंने मौजूदा विधायकों पर आरोप लगाए हैं. यही स्थिति प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी सामने आ रही है.
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सारे नियम-कायदे धराशायी हुए : राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि कांग्रेस में एक महीने की मशक्कत के बाद वही हुआ जो हमेशा होता आया है. खोदा पहाड़ और निकली चुहिया. 1 महीने की कवायद में कई तरह के मापदंड तय किए गए, कई तरह की बातें की गई, लेकिन आखिर वही हुआ जो विधायक और विधायक प्रत्याशी चाहते थे. जहां विधायक थे, उन्होंने पूरी मनमर्जी से टिकट बंटवारा किया, न केवल खुद के क्षेत्र भर के दूसरे क्षेत्र में दखल दिया. इसका परिणाम यह हुआ कि कई नेताओं ने टिकट वितरण पर नाराजगी जाहिर की. जहां पर हारे हुए उम्मीदवार थे वहां पर कुछ उनके हिस्से में आ गए कुछ सीटें संगठन के हिस्से में आ गई, कहानी वही रही कि विधायक टिकट बाटेंगे या विधायक प्रत्याशी टिकट बाटेंगे, जहां बड़े नेताओं ने कह दिया तो उनके हिसाब से टिकट दे दिया. इसलिए एक महीने पहले जो बातें की गई वो पूरी तरह खरी नहीं उतरी, अब देखना यह होगा कि जब हार जीत होगी तो इसका जिम्मा भी वही लेंगे जो टिकट बंटवारे में सबसे आगे रहे हैं.
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