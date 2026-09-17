Nikay Chunav 2026: सिरोही व झुंझुनू में सभापति पद को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा, जानें क्या है विवाद
दोनों ही जगह बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एकत्र हो गए. पुलिस को भारी मात्रा में जाप्ता तैनात करना पड़ा.
Published : September 17, 2026 at 5:30 PM IST
सिरोही/ झुंझूनू: एक जगह भाजपा की आपत्ति खारिज, दूसरे में झुंझुनू में जांच जारी नगर परिषद सभापति पद को लेकर गुरुवार को सिरोही और झुंझुनू में हाई वोल्टेज ड्रामा रहा. सिरोही में कांग्रेस प्रत्याशी रितु जैन के नामांकन पर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसे रिटर्निंग अधिकारी ने खारिज कर दिया और नामांकन स्वीकार कर लिया. भाजपा की ओर से जोधपुर हाईकोर्ट के दो अधिवक्ताओं ने आपत्ति पेश की थी, जबकि कांग्रेस की कानूनी टीम ने जवाब दिया. कलेक्ट्रेट में दिनभर नारेबाजी होती रही और एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को मोर्चा संभालना पड़ा.
झुंझुनू में कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल्ला अगवान के नामांकन पर यह कहकर आपत्ति जताई गई कि अगवान ने भाई के नाम पर नगर परिषद में ठेके लिए हुए हैं. रिटर्निंग अधिकारी रामकरण सिंह ने दोनों पक्षों से तथ्यात्मक दस्तावेज मांगे हैं और नगर परिषद आयुक्त राकेश कुमार से जांच करवाई जा रही है. यहां भी समर्थकों की भीड़ के कारण डीएसपी गोपाल सिंह ढाका और कोतवाल को मौके पर रहना पड़ा.
सिरोही नगर परिषद में सभापति पद को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट में दिनभर सियासी हलचल बनी रही. कांग्रेस ने पहले ही रितु जैन को सभापति पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन भाजपा ने उनके नामांकन पर आपत्तियां दर्ज कराई. भाजपा की ओर से दो अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रिटर्निंग अधिकारी के सामने रखा. कांग्रेस की ओर से भी जवाब पेश किया गया. दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आरओ ने भाजपा की आपत्ति खारिज कर दी. इस बीच बड़ी संख्या में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जुटे रहे और दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी का दौर चलता रहा. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा कलेक्टर से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे. स्थिति को देखते हुए पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया. एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ मौके पर मौजूद रहे.
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संयम लोढ़ा बोले- लोकतंत्र की जीत: रिटर्निंग अधिकारी ने सुनवाई के बाद रितु जैन का नामांकन स्वीकार कर लिया. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला. संयम लोढ़ा ने आरओ और जिला प्रशासन का आभार जताते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया. लोढ़ा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की ओर से नामांकन को लेकर आपत्तियां लगाकर प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी और जिला प्रशासन ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या होने से बचना बताया.
जिलाध्यक्ष की मौजूदगी पर आपत्ति: इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी के आरओ कार्यालय में मौजूद रहने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई. मौके पर दोनों दलों के समर्थकों के बीच नारेबाजी होती रही, जिसके चलते कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक हाई वोल्टेज राजनीतिक माहौल बना रहा. पुलिस अधिकारियों ने लगातार दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की.
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झुंझुनू में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन पर आपत्ति: नगर परिषद सभापति पद के कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल्ला अगवान के नामांकन पर आपत्ति दर्ज हुई है. आपत्तिकर्ता विपुल कुमार ने अगवान के भाई के नाम पर नगर परिषद के ठेकों का हवाला देते हुए नामांकन की वैधता पर सवाल उठाए थे. रिटर्निंग अधिकारी रामकरण सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों से तथ्यात्मक दस्तावेज मांगे गए हैं और नगर परिषद आयुक्त राकेश कुमार से संबंधित फर्मों और ठेकों की जांच करवाई जा रही है. पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी. नामांकन पर आपत्ति की सूचना के बाद अब्दुल्ला अगवान के समर्थकों की भीड़ नगर परिषद के बाहर जुट गई. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीएसपी गोपाल सिंह ढाका और कोतवाल श्रवण कुमार पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर मौजूद रहे. झुंझनू में 60 वार्डों की नगर परिषद में 30 वार्डों में कांग्रेस विजय हुई है, वहीं 15 पर भाजपा और 15 पर निर्दलीय जीते हैं. भाजपा से सभापति पद पर प्रत्याशी मनु धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया है.
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