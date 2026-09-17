कोटा नगर निगम चुनाव: रिपोलिंग के नतीजे बाद तस्वीर साफ, जानिए बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीयों को मिलीं कितनी सीटें
रिपोलिंग के कारण इन निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया होल्ड पर थी, जो अब शुरू हो सकेगी.
Published : September 17, 2026 at 9:40 AM IST
कोटा: नगर निगम कोटा और सुकेत नगर पालिका के चार बूथ पर बुधवार को हुई रिपोलिंग का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया. इसमें भारतीय जनता पार्टी को दो वार्ड में जीत मिली है, जबकि दो वार्ड में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है. नगर निगम कोटा की बात की जाए तो वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश चुनाव जीत गई हैं.
इसी तरह वार्ड नंबर 44 में भाजपा के प्रेम सिंह गौड़ और वार्ड 87 में पुष्पा चौधरी चुनाव जीत गई हैं. ऐसे नगर निगम कोटा के चुनाव में 100 सीटों का पूरा परिणाम घोषित हो गया है. जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी को 57, कांग्रेस को 39 और 4 सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीते हैं.
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निर्वाचन आयोग ने नगर निगम में महापौर और उपमहापौर की चुनाव प्रक्रिया होल्ड पर डाल दी थी. सुकेत नगर पालिका में पहले भाजपा और कांग्रेस के 10-10 के साथ चार निर्दलीय थे, लेकिन अब वहां वार्ड नंबर 4 के रिपोलिंग के परिणाम में कांग्रेस जीत गई है. ऐसे में कांग्रेस 11 पर आ गई है, जबकि भाजपा 10 पर है. यहां 25 वार्ड में बहुमत 13 पर है. जिसके आधार पर चार निर्दलीय के हाथ में अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की चाबी है. इसी के साथ सुकेत नगर पालिका में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया होल्ड पर थी, जिसे अब जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर शुरू करवाया जाएगा.