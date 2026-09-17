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कोटा नगर निगम चुनाव: रिपोलिंग के नतीजे बाद तस्वीर साफ, जानिए बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीयों को मिलीं कितनी सीटें

निर्वाचन प्रमाण पत्र के साथ विजयी प्रत्याशी और भाजपा जिला अध्यक्ष ( ETV Bharat Kota )

कोटा: नगर निगम कोटा और सुकेत नगर पालिका के चार बूथ पर बुधवार को हुई रिपोलिंग का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया. इसमें भारतीय जनता पार्टी को दो वार्ड में जीत मिली है, जबकि दो वार्ड में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है. नगर निगम कोटा की बात की जाए तो वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश चुनाव जीत गई हैं. इसी तरह वार्ड नंबर 44 में भाजपा के प्रेम सिंह गौड़ और वार्ड 87 में पुष्पा चौधरी चुनाव जीत गई हैं. ऐसे नगर निगम कोटा के चुनाव में 100 सीटों का पूरा परिणाम घोषित हो गया है. जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी को 57, कांग्रेस को 39 और 4 सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीते हैं.