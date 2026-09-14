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निकाय चुनाव 2026 परिणाम: पूर्व सीएम वसुंधरा के गढ़ झालावाड़ में हारी भाजपा, कांग्रेस का परचम

झालावाड़: नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों ने झालावाड़ की सियासत में बड़ा उलटफेर कर दिया. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके पुत्र दुष्यंत के क्षेत्र झालावाड़ में कांग्रेस ने जीत का परचम फहराया है. झालावाड़ नगर परिषद के 45 वार्डों में कांग्रेस ने 29 पर कब्जा जमाया, भाजपा 13 पर सिमट गई, जबकि 2 वार्डों पर निर्दलीय और 1 पर आम आदमी पार्टी जीती है. कांग्रेस और भाजपा के 1-1 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने गए थे. झालावाड़ नगर परिषद को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था. यहां भाजपा के मजबूत अध्यक्ष दावेदारों को भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा.

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सोमवार सुबह 8 बजे जैसे ही ईवीएम खुलीं, कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत का सिलसिला शुरू हो गया. नतीजे सामने आते-आते तस्वीर पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देने लगी. सबसे बड़ा झटका भाजपा को वार्ड नंबर 39 में लगा. गत बोर्ड में इसी वार्ड से भाजपा के सभापति संजय शुक्ला विजयी हुए थे. इस बार भाजपा अपने सभापति के पुराने वार्ड को भी बचाने में नाकाम रही. यहां कांग्रेस प्रत्याशी इस्लाम खान ने भाजपा के बृजेश को करारी शिकस्त दी. वार्ड में कुल 816 मतों में इस्लाम खान को 481, भाजपा प्रत्याशी बृजेश को 185, जबकि निर्दलीय निकिता को 140 मत मिले. इस तरह कांग्रेस प्रत्याशी ने 296 मतों से जीत दर्ज कर भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा दी.

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