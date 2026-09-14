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निकाय चुनाव 2026 परिणाम: पूर्व सीएम वसुंधरा के गढ़ झालावाड़ में हारी भाजपा, कांग्रेस का परचम

झालावाड़ में गत वर्ष भाजपा ने नगर परिषद में अपना बोर्ड बनाया था, जिसे बचाने में वह इस बार नाकाम रही.

Nikay Chunav 2026 Result
वोटों की गिनती करते कर्मचारी (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 12:03 PM IST

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झालावाड़: नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों ने झालावाड़ की सियासत में बड़ा उलटफेर कर दिया. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके पुत्र दुष्यंत के क्षेत्र झालावाड़ में कांग्रेस ने जीत का परचम फहराया है. झालावाड़ नगर परिषद के 45 वार्डों में कांग्रेस ने 29 पर कब्जा जमाया, भाजपा 13 पर सिमट गई, जबकि 2 वार्डों पर निर्दलीय और 1 पर आम आदमी पार्टी जीती है. कांग्रेस और भाजपा के 1-1 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने गए थे. झालावाड़ नगर परिषद को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था. यहां भाजपा के मजबूत अध्यक्ष दावेदारों को भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा.

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सोमवार सुबह 8 बजे जैसे ही ईवीएम खुलीं, कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत का सिलसिला शुरू हो गया. नतीजे सामने आते-आते तस्वीर पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देने लगी. सबसे बड़ा झटका भाजपा को वार्ड नंबर 39 में लगा. गत बोर्ड में इसी वार्ड से भाजपा के सभापति संजय शुक्ला विजयी हुए थे. इस बार भाजपा अपने सभापति के पुराने वार्ड को भी बचाने में नाकाम रही. यहां कांग्रेस प्रत्याशी इस्लाम खान ने भाजपा के बृजेश को करारी शिकस्त दी. वार्ड में कुल 816 मतों में इस्लाम खान को 481, भाजपा प्रत्याशी बृजेश को 185, जबकि निर्दलीय निकिता को 140 मत मिले. इस तरह कांग्रेस प्रत्याशी ने 296 मतों से जीत दर्ज कर भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा दी.

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भाजपा 13 अंकों में सिमटी: नगर परिषद के कुल 45 वार्डों के परिणामों में कांग्रेस ने 29 वार्डों पर कब्जा जमाया. भाजपा महज 13 वार्डों में जीत दर्ज कर सकी. वहीं दो निर्दलीय प्रत्याशी और एक वार्ड में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की. मतदान से लेकर मतगणना तक भाजपा को अपने गढ़ में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन परिणामों ने राजनीतिक समीकरण ही पलट दिए. कांग्रेस की लगातार जीत ने यह साफ कर दिया कि इस बार मतदाताओं का रुख सत्ता के अनुमान से बिल्कुल अलग रहा.

कांग्रेस में जीत का जश्न: खास बात यह रही कि कांग्रेस ने केवल सामान्य वार्डों में ही सेंध नहीं लगाई, बल्कि भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी जीत का परचम फहराया. अब नगर परिषद में कांग्रेस की मजबूत स्थिति ने आगामी बोर्ड गठन को लेकर सियासी हलचल तेज कर दी है. कांग्रेस के खेमे में जीत के बाद जश्न का माहौल है.

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