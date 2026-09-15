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Nikay Chunav Results : हाड़ौती की 28 निकायों में 10 भाजपा, 6 कांग्रेस व 1 आप, शेष 11 में निर्दलीय से होगा जोड़ तोड़

बारां जिले में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है. राजस्थान में पहली बार किसी निकाय में आप पार्टी का बोर्ड बनेगा.

Nikay Chunav 2026 Result
कोटा में खुशी जाहिर करते भाजपा जिला अध्यक्ष और विजय प्रत्याशी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 8:08 AM IST

4 Min Read
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कोटा: हाड़ौती के 28 नगर निकायों की तस्वीर साफ हो गई है. चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 10 और कांग्रेस को 6 निकायों में बहुमत मिला है. इसके अलावा एक निकाय आम आदमी पार्टी के हिस्से में आया. शेष निकायों में आम आदमी पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशियों से जोड़ तोड़ पार्टियों को करना पड़ेगा. ऐसा 11 नगरीय निकायों में हो रहा है.

कहां पर क्या है स्थिति:

  • हाड़ौती की 28 निकायों में से कांग्रेस को 6 में स्पष्ट बहुमत मिला है. इनमें बारां जिले की अटरू, झालावाड़ की भवानीमंडी, डग, झालावाड़ नगर परिषद और खानपुर है. इसके साथ ही बूंदी जिले की हिंडोली में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है.
  • भारतीय जनता पार्टी को 10 निकायों में स्पष्ट बहुमत मिला है. इनमें बारां जिले की मांगरोल, झालावाड़ की अकलेरा और झालरापाटन, बूंदी जिले की देई व इंद्रगढ़, कोटा नगर निगम, रामगंजमंडी, सांगोद और सुल्तानपुर नगर पालिका शामिल है.
  • आम आदमी पार्टी को बारां नगर परिषद में स्पष्ट बहुमत मिला है.
  • बूंदी जिले की कापरेन, बारां जिले की अंता व कोटा जिले की सुकेत नगर पालिका में भाजपा और कांग्रेस बराबर आई है. यहां निर्दलीयों के हाथ में बाजी चली गई है.
  • झालावाड़ जिले की पिड़ावा नगर पालिका में कांग्रेस आगे है, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी के जीते कैंडिडेट्स के हाथ बाजी आ गई है.
  • बारां जिले में सीसवाली, बूंदी में लाखेरी व नैनवा और कोटा जिले में इटावा में कांग्रेस आगे है, लेकिननिर्दलीय के हाथ में सत्ता की चाबी होगी.
  • बारां जिले के छबड़ा, बूंदी नगर परिषद और केशोरायपाटन नगर पालिका में भाजपा आगे है, लेकिन यह भी निर्दलीय ही किंग मेकर होंगे.

पढ़ें: निकाय नतीजों के बाद BJP में जश्न, सीएम बोले- सरकार के काम पर लगी जनता की मुहर, पीएम ने जताया जनता का आभार

Nikay Chunav 2026 Result
झालावाड़ में जीत के बाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर जश्न मनाते हुए (ETV Bharat Kota)

निकायों की जिलेवार स्थिति :

बारां जिले पर एक नजर:

निकाय वार्ड बहुमत आपभाजपा बीएसपीकांग्रेस निर्दलीय कौन आगे
अंता नगर पालिका 35 18 0160 163 भाजपा कांग्रेस बराबर
अटरू नगर पालिका 25 13 0 10 014 1कांग्रेस
बारां नगर परिषद 60 31 319 0 18 2 आप
छबड़ा नगर पालिका 35 18 014 2 12 7 भाजपा आगे
मांगरोल नगर पालिका 35 18 0 19 010 6 भाजपा
सीसवाली नगर पालिका2011 06 09 5 कांग्रेस


झालावाड़ जिले की स्थिति :

निकायवार्ड बहुमतआप भाजपा कांग्रेस निर्दलीय निर्दलीयों
अकलेरा नगर पालिका35 18 025 8 2 भाजपा
भवानी मंडी नगर पालिका4021 013 26 1कांग्रेस
डग नगर पालिका 2011 0 6 140 कांग्रेस
झालावाड़ नगर परिषद45 23 113 29 2 कांग्रेस
झालरापाटन नगर पालिका3518 5 228 0 भाजपा
खानपुर नगर पालिका 2513 0 7 18 0कांग्रेस
मनोहरथाना नगर पालिका2011 011 6 3 भाजपा
पिड़ावा नगर पालिका 20 11 5 6 8 1आप के हाथ में बाजी


बूंदी जिले की स्थिति :

निकाय वार्ड बहुमतभाजपा कांग्रेसनिर्दलीयकौन आगे
बूंदी नगर परिषद 60 31 29 20 11 निर्दलीयों के हाथ में बाजी
देई नगर पालिका 20 11 11 7 2भाजपा
हिंडोली नगर पालिका 2011 7 11 2 कांग्रेस
इंद्रगढ़ नगर पालिका 20 11 12 8 0 भाजपा
कापरेन नगर पालिका 25 13 11 11 3 निर्दलीयों के हाथ में बाजी
केशवरायपाटन नगर पालिका 25 13 12 3 10 निर्दलीयों के हाथ में बाजी
लाखेरी नगर पालिका 35 18 16 17 2निर्दलीयों के हाथ में बाजी
नैनवा नगर पालिका 25 13 8 11 6निर्दलीयों के हाथ में बाजी

कोटा जिले की स्थिति :

निकाय वार्ड बहुमत भाजपा कांग्रेस निर्दलीयपेंडिंग कौन आगे
इटावा नगर पालिका 3518 1416 5 0 निर्दलीय के हाथ में बाजी
कोटा नगर निगम 10051 55 384 3 भाजपा
रामगंजमंडी नगर पालिका 40 21 24 14 2 0 भाजपा
सांगोद नगर पालिका 35 18 20 11 4 0 भाजपा
सुकेत नगर पालिका 25 13 10 10 4 1 निर्दलीयों के हाथ में बाजी
सुल्तानपुर नगर पालिका 25 13 13 11 1 0 भाजपा

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