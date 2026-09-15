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Nikay Chunav Results : हाड़ौती की 28 निकायों में 10 भाजपा, 6 कांग्रेस व 1 आप, शेष 11 में निर्दलीय से होगा जोड़ तोड़

कोटा में खुशी जाहिर करते भाजपा जिला अध्यक्ष और विजय प्रत्याशी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: हाड़ौती के 28 नगर निकायों की तस्वीर साफ हो गई है. चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 10 और कांग्रेस को 6 निकायों में बहुमत मिला है. इसके अलावा एक निकाय आम आदमी पार्टी के हिस्से में आया. शेष निकायों में आम आदमी पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशियों से जोड़ तोड़ पार्टियों को करना पड़ेगा. ऐसा 11 नगरीय निकायों में हो रहा है. कहां पर क्या है स्थिति: हाड़ौती की 28 निकायों में से कांग्रेस को 6 में स्पष्ट बहुमत मिला है. इनमें बारां जिले की अटरू, झालावाड़ की भवानीमंडी, डग, झालावाड़ नगर परिषद और खानपुर है. इसके साथ ही बूंदी जिले की हिंडोली में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है.

भारतीय जनता पार्टी को 10 निकायों में स्पष्ट बहुमत मिला है. इनमें बारां जिले की मांगरोल, झालावाड़ की अकलेरा और झालरापाटन, बूंदी जिले की देई व इंद्रगढ़, कोटा नगर निगम, रामगंजमंडी, सांगोद और सुल्तानपुर नगर पालिका शामिल है.

आम आदमी पार्टी को बारां नगर परिषद में स्पष्ट बहुमत मिला है.

बूंदी जिले की कापरेन, बारां जिले की अंता व कोटा जिले की सुकेत नगर पालिका में भाजपा और कांग्रेस बराबर आई है. यहां निर्दलीयों के हाथ में बाजी चली गई है.

झालावाड़ जिले की पिड़ावा नगर पालिका में कांग्रेस आगे है, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी के जीते कैंडिडेट्स के हाथ बाजी आ गई है.

बारां जिले में सीसवाली, बूंदी में लाखेरी व नैनवा और कोटा जिले में इटावा में कांग्रेस आगे है, लेकिननिर्दलीय के हाथ में सत्ता की चाबी होगी.

बारां जिले के छबड़ा, बूंदी नगर परिषद और केशोरायपाटन नगर पालिका में भाजपा आगे है, लेकिन यह भी निर्दलीय ही किंग मेकर होंगे.

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