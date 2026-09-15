Nikay Chunav Results : हाड़ौती की 28 निकायों में 10 भाजपा, 6 कांग्रेस व 1 आप, शेष 11 में निर्दलीय से होगा जोड़ तोड़

Nikay Chunav Results : हाड़ौती की 28 निकायों में 10 भाजपा, 6 कांग्रेस व 1 आप, शेष 11 में निर्दलीय से होगा जोड़ तोड़
बारां जिले में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है. राजस्थान में पहली बार किसी निकाय में आप पार्टी का बोर्ड बनेगा.
Published : September 15, 2026 at 8:08 AM IST
कोटा: हाड़ौती के 28 नगर निकायों की तस्वीर साफ हो गई है. चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 10 और कांग्रेस को 6 निकायों में बहुमत मिला है. इसके अलावा एक निकाय आम आदमी पार्टी के हिस्से में आया. शेष निकायों में आम आदमी पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशियों से जोड़ तोड़ पार्टियों को करना पड़ेगा. ऐसा 11 नगरीय निकायों में हो रहा है.
कहां पर क्या है स्थिति:
- हाड़ौती की 28 निकायों में से कांग्रेस को 6 में स्पष्ट बहुमत मिला है. इनमें बारां जिले की अटरू, झालावाड़ की भवानीमंडी, डग, झालावाड़ नगर परिषद और खानपुर है. इसके साथ ही बूंदी जिले की हिंडोली में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है.
- भारतीय जनता पार्टी को 10 निकायों में स्पष्ट बहुमत मिला है. इनमें बारां जिले की मांगरोल, झालावाड़ की अकलेरा और झालरापाटन, बूंदी जिले की देई व इंद्रगढ़, कोटा नगर निगम, रामगंजमंडी, सांगोद और सुल्तानपुर नगर पालिका शामिल है.
- आम आदमी पार्टी को बारां नगर परिषद में स्पष्ट बहुमत मिला है.
- बूंदी जिले की कापरेन, बारां जिले की अंता व कोटा जिले की सुकेत नगर पालिका में भाजपा और कांग्रेस बराबर आई है. यहां निर्दलीयों के हाथ में बाजी चली गई है.
- झालावाड़ जिले की पिड़ावा नगर पालिका में कांग्रेस आगे है, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी के जीते कैंडिडेट्स के हाथ बाजी आ गई है.
- बारां जिले में सीसवाली, बूंदी में लाखेरी व नैनवा और कोटा जिले में इटावा में कांग्रेस आगे है, लेकिननिर्दलीय के हाथ में सत्ता की चाबी होगी.
- बारां जिले के छबड़ा, बूंदी नगर परिषद और केशोरायपाटन नगर पालिका में भाजपा आगे है, लेकिन यह भी निर्दलीय ही किंग मेकर होंगे.
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निकायों की जिलेवार स्थिति :
बारां जिले पर एक नजर:
|निकाय
|वार्ड
|बहुमत
|आप
|भाजपा
|बीएसपी
|कांग्रेस
|निर्दलीय
|कौन आगे
|अंता नगर पालिका
|35
|18
|0
|16
|0
|16
|3
|भाजपा कांग्रेस बराबर
|अटरू नगर पालिका
|25
|13
|0
|10
|0
|14
|1
|कांग्रेस
|बारां नगर परिषद
|60
|31
|31
|9
|0
|18
|2
|आप
|छबड़ा नगर पालिका
|35
|18
|0
|14
|2
|12
|7
|भाजपा आगे
|मांगरोल नगर पालिका
|35
|18
|0
|19
|0
|10
|6
|भाजपा
|सीसवाली नगर पालिका
|20
|11
|0
|6
|0
|9
|5
|कांग्रेस
झालावाड़ जिले की स्थिति :
|निकाय
|वार्ड
|बहुमत
|आप
|भाजपा
|कांग्रेस
|निर्दलीय
|निर्दलीयों
|अकलेरा नगर पालिका
|35
|18
|0
|25
|8
|2
|भाजपा
|भवानी मंडी नगर पालिका
|40
|21
|0
|13
|26
|1
|कांग्रेस
|डग नगर पालिका
|20
|11
|0
|6
|14
|0
|कांग्रेस
|झालावाड़ नगर परिषद
|45
|23
|1
|13
|29
|2
|कांग्रेस
|झालरापाटन नगर पालिका
|35
|18
|5
|22
|8
|0
|भाजपा
|खानपुर नगर पालिका
|25
|13
|0
|7
|18
|0
|कांग्रेस
|मनोहरथाना नगर पालिका
|20
|11
|0
|11
|6
|3
|भाजपा
|पिड़ावा नगर पालिका
|20
|11
|5
|6
|8
|1
|आप के हाथ में बाजी
बूंदी जिले की स्थिति :
|निकाय
|वार्ड
|बहुमत
|भाजपा
|कांग्रेस
|निर्दलीय
|कौन आगे
|बूंदी नगर परिषद
|60
|31
|29
|20
|11
|निर्दलीयों के हाथ में बाजी
|देई नगर पालिका
|20
|11
|11
|7
|2
|भाजपा
|हिंडोली नगर पालिका
|20
|11
|7
|11
|2
|कांग्रेस
|इंद्रगढ़ नगर पालिका
|20
|11
|12
|8
|0
|भाजपा
|कापरेन नगर पालिका
|25
|13
|11
|11
|3
|निर्दलीयों के हाथ में बाजी
|केशवरायपाटन नगर पालिका
|25
|13
|12
|3
|10
|निर्दलीयों के हाथ में बाजी
|लाखेरी नगर पालिका
|35
|18
|16
|17
|2
|निर्दलीयों के हाथ में बाजी
|नैनवा नगर पालिका
|25
|13
|8
|11
|6
|निर्दलीयों के हाथ में बाजी
कोटा जिले की स्थिति :
|निकाय
|वार्ड
|बहुमत
|भाजपा
|कांग्रेस
|निर्दलीय
|पेंडिंग
|कौन आगे
|इटावा नगर पालिका
|35
|18
|14
|16
|5
|0
|निर्दलीय के हाथ में बाजी
|कोटा नगर निगम
|100
|51
|55
|38
|4
|3
|भाजपा
|रामगंजमंडी नगर पालिका
|40
|21
|24
|14
|2
|0
|भाजपा
|सांगोद नगर पालिका
|35
|18
|20
|11
|4
|0
|भाजपा
|सुकेत नगर पालिका
|25
|13
|10
|10
|4
|1
|निर्दलीयों के हाथ में बाजी
|सुल्तानपुर नगर पालिका
|25
|13
|13
|11
|1
|0
|भाजपा