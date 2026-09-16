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भरतपुर निगम चुनाव में अजब-गजब आंकड़ा, 12 वार्डों में 16 निर्दलीय NOTA से भी पीछे, 36 वार्डों में निर्दलीय जीते

नोटा से पीछे रहने वाले प्रत्याशियों के बीच अंतर भी अलग-अलग रहा. कुछ वार्डों में मुकाबला दो-तीन वोट का, जबकि कुछ जगह फासला दिखाई दिया.

Bharatpur Nagar Nigam
वोट देने के लिए कतार में लगी महिलाएं (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2026 at 8:33 PM IST

5 Min Read
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भरतपुर: नगर निगम चुनाव में किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले और कौन कितने अंतर से जीता, नतीजों के बाद आमतौर पर चर्चा इसी की होती है, लेकिन भरतपुर नगर निगम के 65 वार्डों के परिणामों में एक ऐसा तथ्य भी सामने आया है, जिसने चुनावी नतीजों को देखने का एक अलग नजरिया दिया है. नगर निगम के 12 वार्डों में चुनाव मैदान में उतरे कुल 16 निर्दलीय प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले. यानी इन उम्मीदवारों के पक्ष में पड़े वोटों की संख्या उन मतदाताओं से कम रही, जिन्होंने किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते हुए नोटा का विकल्प चुना.

चुनाव का यह आंकड़ा इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि दूसरी तरफ 36 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की. यानी एक ही चुनाव में निर्दलीयों ने बड़ी संख्या में वार्ड जीतकर अपनी ताकत दिखाई, तो कुछ वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी बेहद कम वोटों पर सिमट गए और नोटा से भी पीछे रह गए. वार्डवार आंकड़ों को देखें तो नोटा से पीछे रहने वाले प्रत्याशियों के बीच अंतर भी काफी अलग-अलग रहा. कुछ वार्डों में मुकाबला महज दो-तीन वोट का रहा, जबकि कुछ जगह नोटा और प्रत्याशी के बीच बड़ा फासला दिखाई दिया.

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वार्ड 5: प्रत्याशी से दो वोट आगे नोटा

निर्दलीय प्रत्याशी मिट्ठन सिंह को 13 वोट मिले. इसके मुकाबले नोटा के खाते में 15 वोट आए. यानी यहां नोटा ने प्रत्याशी से 2 वोट ज्यादा हासिल किए.

वार्ड 7: तीन प्रत्याशी नोटा से पीछे

यहां नोटा का आंकड़ा 12 वोट रहा. तीन निर्दलीय प्रत्याशी इस आंकड़े को भी पार नहीं कर सके. ज्ञान सिंह को 9, नवल को 8 और मान सिंह को 7 वोट मिले. इस तरह इस एक वार्ड में ही तीन निर्दलीय प्रत्याशी नोटा से पीछे रहे.

वार्ड 11: बराबरी पर रुका मुकाबला

यहां तस्वीर थोड़ी अलग रही. यहां नोटा और निर्दलीय प्रत्याशी आनंद कुमार को 9-9 वोट मिले. इसलिए यह वार्ड नोटा से पीछे रहने वाले प्रत्याशियों की संख्या में शामिल नहीं है, लेकिन बराबरी का यह आंकड़ा भी चुनाव परिणाम का दिलचस्प हिस्सा है.

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वार्ड 15: नोटा ने सुनीता को 5 वोट से पीछे छोड़ा
इस वार्ड में नोटा को 16 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी सुनीता को 11 वोट मिले. यानी नोटा के पक्ष में सुनीता से 5 वोट अधिक पड़े.

वार्ड 16: महज दो वोट का फासला
वार्ड नंबर 16 में भी अंतर बहुत बड़ा नहीं था। यहां नोटा को 24 वोट मिले और निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह को 22 वोट मिले।सिर्फ 2 वोट के अंतर से नोटा आगे रहा.

वार्ड 21: 20 बनाम 4
यहां नोटा और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच अंतर काफी बड़ा रहा. यहां नोटा को 20 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष को सिर्फ 4 वोट मिले. यानी सुभाष के मुकाबले नोटा को 16 वोट ज्यादा मिले.

वार्ड 24: अंसार से 9 वोट आगे नोटा
यहां नोटा को 21 वोट मिले. निर्दलीय प्रत्याशी अंसार को 12 वोट हासिल हुए. इस वार्ड में नोटा ने अंसार को 9 वोट के अंतर से पीछे छोड़ा.

वार्ड 36: नोटा के 37 वोट, दो प्रत्याशी पीछे
नोटा का आंकड़ा इस सूची में सबसे ज्यादा रहा. यहां नोटा को 37 वोट मिले. वहीं निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल को 27 और मोहित को 8 वोट मिले. यानी नोटा ने गोपाल से 10 वोट और मोहित से 29 वोट ज्यादा हासिल किए. इस वार्ड में नोटा और उम्मीदवारों के बीच अंतर इस पूरे आंकड़े में सबसे उल्लेखनीय रहा.

वार्ड 38: सविता को सिर्फ 2 वोट
नोटा को 17 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी सविता को केवल 2 वोट हासिल हुए. दोनों के बीच 15 वोट का अंतर रहा.

वार्ड 44: तीन वोट से पीछे सीमा सिंह
नोटा के पक्ष में 8 वोट पड़े. निर्दलीय प्रत्याशी सीमा सिंह के खाते में 5 वोट आए. यहां नोटा ने सीमा सिंह को 3 वोट से पीछे छोड़ा.

वार्ड 50: जसवीर सिंह के खाते में सिर्फ 2 वोट
नोटा को 11 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी जसवीर सिंह को केवल 2 वोट मिले. इस तरह नोटा और जसवीर सिंह के बीच 9 वोट का अंतर रहा.

वार्ड 51: तीन निर्दलीय फिर नोटा से पीछे
यहां भी एक से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी नोटा से पीछे रहे. यहां नोटा को 13 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों में प्रशांत को 8, संजीव को 5 और ज्योति राघव को 4 वोट मिले. यानी इस वार्ड में तीनों निर्दलीय प्रत्याशियों का वोट आंकड़ा नोटा से कम रहा.

वार्ड 55: मिथिलेश से 15 वोट आगे नोटा
नोटा को 21 वोट मिले. वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मिथिलेश को 6 वोट मिले. इस वार्ड में नोटा ने मिथिलेश से 15 वोट ज्यादा हासिल किए.

भरतपुर नगर निगम: वार्डों पर एक नजर

  • कुल वार्ड: 65
  • निर्दलीय प्रत्याशी जीते : 36
  • नोटा से पीछे रहने वाले : 12
  • नोटा से पीछे रहने वाले निर्दलीय प्रत्याशी: 16

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