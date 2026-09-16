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भरतपुर निगम चुनाव में अजब-गजब आंकड़ा, 12 वार्डों में 16 निर्दलीय NOTA से भी पीछे, 36 वार्डों में निर्दलीय जीते

वोट देने के लिए कतार में लगी महिलाएं ( ETV Bharat Bharatpur )