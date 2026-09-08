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निकाय चुनाव का पहला चरण कल: कांग्रेस में दांव पर डोटासरा-जूली समेत 25 से ज्यादा विधायक-सांसदों की साख

पीसीसी चीफ एवं नेता प्रतिपक्ष के गृह जिलों में कई नगर पालिकाओं में 9 सितंबर को वोटिंग.

Dotasara and Julie campaigning in Laxmangarh Municipality
लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में प्रचार करते हुए डोटासरा और जूली (Photo source: Govind Singh Dotasra's X handle)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2026 at 7:08 PM IST

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Updated : September 8, 2026 at 8:08 PM IST

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जयपुर: प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के 10 हजार से ज्यादा वार्डों के चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा. पहले चरण में चार नगर निगम, 24 नगर परिषद और 134 नगर पालिकाओं में मतदान होगा. पहले चरण में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा, संजना जाटव, मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा, भजनलाल जाटव और राहुल कस्वां के अलावा कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायकों की साख भी दांव पर है. निकाय चुनाव में परिणाम कांग्रेस के इन दिग्गजों का आगे का भविष्य तय करेंगे.

डोटासरा-जूली की प्रतिष्ठा का सवाल: दिलचस्प यह है कि पहले चरण का चुनाव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बना है. डोटासरा के निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की नगर पालिका में पहले चरण में वोटिंग है. इसके अलावा उनके गृह जिले सीकर की खाटूश्यामजी, दाता रामगढ़, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, खंडेला, रींगस,अजीतगढ़, पलसाना नगर पालिकाओं में वोटिंग 9 सितंबर को होगी. डोटासरा के लिए लक्ष्मणगढ़ के साथ इन पालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बनाना बड़ी चुनौती होगी. जूली के गृह जिले अलवर की नारायणपुर, मंडावर, बानसूर, रामगढ़, नौगांव मालाखेड़ा नगर पालिका के साथ खैरथल-तिजारा नगर परिषद चुनाव भी पहले चरण में है. बानसूर में पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत की साख भी दांव पर हैं.

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कांग्रेस के इन सांसदों की प्रतिष्ठा भी जुड़ी

राहुल कस्वां: चूरू सांसद कस्वां के लोकसभा क्षेत्र के नोहर, भादरा, राजगढ़ नगर पालिका के चुनाव पहले चरण में हैं. कस्वां अपने क्षेत्र की सभी नगर पालिकाओं के लिए दमखम से प्रचार कर रहे हैं.

हरीश मीणा: टोंक-सवाई माधोपुर सांसद मीणा के निर्वाचन क्षेत्र के निवाई, पीपलू, देवली उनियारा और दूनी पालिका चुनाव पहले चरण में है. इनमें कांग्रेस को जीत दिलाना मीणा के लिए बड़ी चुनौती होगी.

संजना जाटव: भरतपुर सांसद संजना जाटव के क्षेत्र कामां, पहाड़ी, भुसावर, रूपवास नगर पालिका के चुनाव भी पहले चरण में है. यहां पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की साख भी दांव पर है.

मुरारी लाल मीणा: दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा के क्षेत्र की बांदीकुई, बसवा, महुआ, सिकराय, भांडारेज नगर पालिकाओं के चुनाव भी पहले चरण में हैं.

भजनलाल जाटव: करौली-धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव के निर्वाचन क्षेत्र के सपोटरा, मंडरायल, राजाखेड़ा, मुनियां नगर पालिका के चुनाव पहले चरण में हैं.

कुलदीप इंदौरा: श्रीगंगानगर सांसद इंदौरा के निर्वाचन क्षेत्र के सूरतगढ़, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, घड़साना, संगरिया, टिब्बी, रावतसर नगर पालिकाओं के चुनाव भी पहले चरण में है.

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कांग्रेस के इन विधायकों के यहां पहले दौर में चुनाव

  • अभिमन्यु पूनिया- संगरिया
  • विद्याधर चौधरी- जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल, फुलेरा, साँभर
  • सुरेश मोदी- नीमकाथाना
  • वीरेंद्र चौधरी- दातारामगढ़
  • मनीष यादव- शाहपुरा, मनोहरपुर
  • ऋतु बराला- चौमूं
  • हरिमोहन शर्मा- बूंदी
  • हरेंद्र मिर्धा- कुचेरा
  • रोहित बोहरा- राजाखेड़ा
  • पितराम काला-पिलानी
  • सुशीला डूडी - नोखा
  • रीटा चौधरी- मंडावा
  • प्रमोद जैन भाया- अन्ता

पूर्व मंत्रियों के यहां कल चुनाव

  • ममता भूपेश -सिकराय
  • रमेश मीणा- सपोटरा
  • बाबूलाल नागर- दूदू
  • दीपेंद्र सिंह शेखावत- श्रीमाधोपुर
  • सीपी जोशी- नाथद्वारा
  • जाहिदा खान- कामां
  • शकुंतला रावत- बानसूर
  • रघु शर्मा- केकड़ी, सरवाड़
  • महेंद्रजीत सिंह मालवीय- बांसवाड़ा
  • विश्वेंद्र सिंह -भरतपुर

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विधायक-सांसदों ने बांटे थे टिकट: राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है, निकाय चुनाव में विधायक और सांसदों की जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा है कि प्रत्याशी चयन में उनकी सर्वाधिक चली थी. विधायकों और सांसदों ने अपनी मर्जी से टिकट बांटे हैं. ऐसे में प्रत्याशियों को जीत दिलाने और निकाय में बोर्ड बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है. हालांकि निकाय चुनाव में जीत से कांग्रेस को बड़ा फायदा नहीं होगा, न ही सरकार को इससे कोई खतरा है, लेकिन निकाय चुनाव जीतने पर कांग्रेस को इसका मनोवैज्ञानिक लाभ ढाई साल बाद विधानसभा चुनाव में मिलेगा. निकायों में कांग्रेस के बोर्ड बनते हैं तो विधानसभा चुनाव में ग्रास रूट पर पार्टी को फायदा होगा. निकाय चुनाव हारे तो सीधे तौर पर सवाल विधायक और सांसद के टिकट वितरण पर खड़े होंगे. अगले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

इसलिए भी साख का सवाल: कांग्रेस विधायक और सांसदों की साख इसलिए भी दांव पर हैं कि टिकट वितरण में विधायकों, सांसदों की जमकर चली है. प्रदेश नेतृत्व ने सांसदों और मौजूदा विधायकों को प्रत्याशी चयन में फ्री हैंड दिया था, जबकि हारे हुए प्रत्याशियों के क्षेत्र में स्वयं पीसीसी ने दखल दिया था. पार्टी नेताओं का कहना है कि ऐसे में जब टिकट वितरण और प्रत्याशी चयन में विधायकों एवं सांसदों की चली है तो उनकी हार जीत की जिम्मेदारी भी इनकी ही होगी. यही वजह है कि विधायक और सांसद अपने क्षेत्र की पालिकाओं और परिषदों में सघन जनसंपर्क कर प्रत्याशियों को जिताने में जुटे हैं. वे जानते हैं कि उनके चयनित प्रत्याशी हारे या पार्टी का बोर्ड नहीं बना तो प्रदेश लेवल से लेकर पार्टी हाईकमान के यहां भी जवाब देना पड़ेगा. उनके विरोधी भी टिकट वितरण को लेकर कार्यशैली पर सवाल उठाएंगे.

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दिग्गज नेताओं के सामने बड़ी चुनौती: राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का मानना है कि निकाय चुनाव का पहला चरण कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लिए बड़ी चुनौती है. न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र की नगर पालिका बल्कि आसपास की पालिकाओं में भी कांग्रेस को विजय दिलाना बड़ी चुनौती साबित होगा. पीसीसी चीफ डोटासरा की अगुवाई में लोकसभा चुनाव में शेखावाटी की सीकर, झुंझुनू, चूरू सीटों पर भाजपा को शिकस्त दी गई थी. ऐसे ही करिश्मा की उम्मीद भी उनसे सीकर और झुंझुनू की सभी नगर पालिकाओं के चुनाव में होगी. इन पालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बनाने से आलाकमान की नजर में डोटासरा का कद बढ़ेगा. उन्हें पीसीसी अध्यक्ष बने 6 साल से ज्यादा हो गया. वे बीजेपी पर जैसे हमलावर रहते हैं, उससे उम्मीद बनती दिख रही है कि निकाय चुनाव में डोटासरा करिश्मा दिखा सकते हैं. जूली से भी पार्टी हाईकमान को बड़ी उम्मीदें हैं. देखना होगा कि यह तमाम नेता हाईकमान की उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं. कांग्रेस का बोर्ड बनाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं.

पार्टी का दावा, इसलिए जीतेंगे हम: प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी बोले, विधायक, सांसद और पार्टी के तमाम नेता निकाय चुनाव में जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं. सघन जनसंपर्क कर रहे हैं. पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार जनसभा कर रहे हैं. कांग्रेस पहले चरण में अधिकांश जगह जीत दर्ज करेगी. जनता भाजपा के ढाई साल के शासन से त्रस्त है. कांग्रेस ने ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट उतारे हैं.

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Last Updated : September 8, 2026 at 8:08 PM IST

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