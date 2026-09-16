ETV Bharat / state

Nikay Chunav 2026 : राजस्थान में 305 निकायों में अध्यक्ष पद के लिए 872 उम्मीदवारों ने भरे 989 नामांकन, 21 सितंबर को मतदान

निकाय प्रमुखों के लिए चुनाव ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के बाद अब 305 नगर निकायों में अध्यक्ष, सभापति और महापौर पद के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है. इन निकायों के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुल 872 उम्मीदवारों ने 989 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं. अब गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी. इसके बाद शुक्रवार को नाम वापसी होगी, इसके बाद अंतिम रूप से मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होगी. अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितंबर को कराया जाएगा. इसके बाद 22 सितंबर को उपाध्यक्ष, उपसभापति और उपमहापौर पद के लिए चुनाव होंगे. इन निकायों में अध्यक्षीय चुनाव की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हुई थी. नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी. इसके बाद चुनाव मैदान में मौजूद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने स्थानीय स्तर पर अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार आयोग ने अध्यक्षीय चुनाव के लिए निर्धारित नियमों के तहत प्रक्रिया आगे बढ़ाई है. नामांकन, नाम वापसी और जांच के बाद अंतिम उम्मीदवार तय होंगे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान कराया जाएगा. बाद में 21 सितंबर को यह तय होगा कि किस शहर में किस दल का बोर्ड बनेगा. इसके अगले दिन उपाध्यक्ष पद के चुनाव के साथ बोर्ड गठन की प्रक्रिया पूरी होगी. पढ़ें: कहीं बगावत, कहीं दलबदल, तो कहीं निर्दलीयों का सहारा, अलवर, खैरथल और बानसूर में दिलचस्प हुई कुर्सी की जंग!