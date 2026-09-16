Nikay Chunav 2026 : राजस्थान में 305 निकायों में अध्यक्ष पद के लिए 872 उम्मीदवारों ने भरे 989 नामांकन, 21 सितंबर को मतदान
नगर निकाय चुनाव के तहत 10,245 वार्डों में पार्षद चुने गए. अब पार्षद ही अध्यक्ष और सभापति का चुनाव करेंगे.
Published : September 16, 2026 at 9:02 PM IST
जयपुर: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के बाद अब 305 नगर निकायों में अध्यक्ष, सभापति और महापौर पद के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है. इन निकायों के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुल 872 उम्मीदवारों ने 989 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं. अब गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी. इसके बाद शुक्रवार को नाम वापसी होगी, इसके बाद अंतिम रूप से मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होगी.
अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितंबर को कराया जाएगा. इसके बाद 22 सितंबर को उपाध्यक्ष, उपसभापति और उपमहापौर पद के लिए चुनाव होंगे. इन निकायों में अध्यक्षीय चुनाव की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हुई थी. नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी. इसके बाद चुनाव मैदान में मौजूद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने स्थानीय स्तर पर अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं.
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार आयोग ने अध्यक्षीय चुनाव के लिए निर्धारित नियमों के तहत प्रक्रिया आगे बढ़ाई है. नामांकन, नाम वापसी और जांच के बाद अंतिम उम्मीदवार तय होंगे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान कराया जाएगा. बाद में 21 सितंबर को यह तय होगा कि किस शहर में किस दल का बोर्ड बनेगा. इसके अगले दिन उपाध्यक्ष पद के चुनाव के साथ बोर्ड गठन की प्रक्रिया पूरी होगी.
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चार निकायों की प्रक्रिया अलग: जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका को अध्यक्षीय चुनाव की मौजूदा प्रक्रिया से अलग रखा गया है. इन चार निकायों के 10 मतदान केंद्रों पर EVM में तकनीकी खराबी के कारण पुनर्मतदान कराया गया है. 17 सितंबर को मतगणना होगी. इसके बाद इन चारों निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की अलग अधिसूचना जारी की जाएगी.
वार्ड चुनाव के बाद अब बोर्ड गठन की बारी: प्रदेश में इस बार नगर निकाय चुनाव 10,245 वार्डों के लिए कराए गए. पार्षदों के चुनाव परिणाम आने के बाद अब राजनीतिक दलों का पूरा फोकस बोर्ड गठन पर है. अध्यक्ष और सभापति के चुनाव में पार्षद ही मतदान करेंगे.
ऐसे में जिन निकायों में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, वहां निर्दलीय और अन्य दलों के पार्षदों की भूमिका अहम हो गई है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने निर्वाचित पार्षदों को एकजुट रखने के साथ-साथ संभावित समर्थन जुटाने में लगी हैं. कई निकायों में अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला सीधे दो दलों के बीच है, जबकि कुछ जगह निर्दलीय पार्षद पूरे समीकरण को बदल सकते हैं.
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