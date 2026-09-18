नागौर के कुचेरा में सियासी हलचल तेज : पार्षद और पत्नी के अपहरण की शिकायत
शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. इस बीच पार्षद ने वीडियो जारी कर खुद के सकुशल होने की बात कही.
Published : September 18, 2026 at 11:50 AM IST|
Updated : September 18, 2026 at 12:07 PM IST
कुचेरा: नागौर जिले के कुचेरा में निकाय चुनाव के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. वार्ड 9 के पार्षद निंबाराम और उनकी पत्नी के कथित अपहरण की शिकायत सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई. शिकायत मिलने पर पुलिस बाड़ेबंदी स्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. इन सबके बीच पार्षद निंबाराम ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर खुद को सुरक्षित बताया है. मुंडवा सीओ धरम पूनिया ने बताया कि पार्षद के बयान के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.
कुचेरा में निकाय चुनाव के बाद अध्यक्ष पद की राजनीतिक कवायद के बीच कांग्रेस समर्थित पार्षदों की बाड़ेबंदी के दौरान उस समय हलचल मच गई, जब वार्ड संख्या 9 के पार्षद निंबाराम के कथित रूप से गायब होने की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. मामले को लेकर पार्षद के साले ने शिकायत दर्ज कराते हुए निंबाराम को बंधक बनाने और अपहरण किए जाने का आरोप लगाया.
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शिकायत मिलने के बाद मुंडवा सीओ धरम पूनिया, कुचेरा थानाधिकारी हबीब सहित पुलिस जाब्ता बाड़ेबंदी स्थल पर पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पार्षद के बयान दर्ज किए जाने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
इधर, घटनाक्रम के बीच वार्ड 9 के पार्षद निंबाराम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया. वीडियो में उन्होंने स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए कहा कि उन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं है और वे अपनी इच्छा से मौजूद हैं. पार्षद का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है.
भाजपा ने लोकतंत्र लूटने के लिए नागौर के कुचेरा को पुलिस की छावनी बना दिया है.. शर्मनाक!— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) September 18, 2026
सत्ता के नशे में भाजपा सरकार लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं तार-तार करने पर उतारू है। कल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रत्याशी तेजपाल मिर्धा जी पर हमला और पार्षदों को जबरन ले जाने के प्रयास किए गए और अब… pic.twitter.com/8RaoXrkQV8
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मुंडवा सीओ धरम पूनिया ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची है. पार्षद के बयान लिए जाएंगे और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा सभी पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है.