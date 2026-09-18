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नागौर के कुचेरा में सियासी हलचल तेज : पार्षद और पत्नी के अपहरण की शिकायत

कुचेरा में पार्षद और पत्नी के अपहरण की शिकायत ( ETV Bharat Nagaur )

कुचेरा: नागौर जिले के कुचेरा में निकाय चुनाव के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. वार्ड 9 के पार्षद निंबाराम और उनकी पत्नी के कथित अपहरण की शिकायत सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई. शिकायत मिलने पर पुलिस बाड़ेबंदी स्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. इन सबके बीच पार्षद निंबाराम ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर खुद को सुरक्षित बताया है. मुंडवा सीओ धरम पूनिया ने बताया कि पार्षद के बयान के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. कुचेरा में निकाय चुनाव के बाद अध्यक्ष पद की राजनीतिक कवायद के बीच कांग्रेस समर्थित पार्षदों की बाड़ेबंदी के दौरान उस समय हलचल मच गई, जब वार्ड संख्या 9 के पार्षद निंबाराम के कथित रूप से गायब होने की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. मामले को लेकर पार्षद के साले ने शिकायत दर्ज कराते हुए निंबाराम को बंधक बनाने और अपहरण किए जाने का आरोप लगाया. मुंडवा सीओ धरम पूनिया (ETV Bharat Kuchera) पढ़ें: अजमेर मेयर चुनाव में 8 घंटे की बहस के बाद ट्विस्ट खत्म, भाजपा की आपत्ति खारिज, कांग्रेस प्रत्याशी किरण गढ़वाल का नामांकन वैध घोषित