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भरतपुर मेयर चुनाव में बड़ा मोड़, विचित्रा सिंह ने लिया नाम वापस, अनुराधा सिंह का निर्विरोध निर्वाचन तय, मंत्री बेढम ने जताया आभार

भरतपुर: नगर निगम के महापौर चुनाव में शुक्रवार को अचानक बड़ा बदलाव हो गया. महापौर पद के लिए मैदान में उतरीं पूर्व महापौर शिव ​सिंह भोंट की पत्नी निर्दलीय प्रत्याशी विचित्रा सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया. अब मैदान में केवल भाजपा प्रत्याशी अनुराधा सिंह ही रह गई हैं. ऐसे में उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है. इधर, नामांकन वापसी के बाद पूर्व महापौर शिव सिंह भोंट ने पहले तो कहा, 'खेला हो गया, यही तो खेला है.' बाद में कहा कि भरतपुर के विकास को देखते हुए उन्होंने स्वेच्छा से नामांकन वापस करवाया है. किसी का कोई दबाव नहीं है. इस दौरान मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहे, उन्होंने विचित्रा सिंह का आभार जताया.

रिटर्निंग अधिकारी रिछपाल बुरडक ने बताया कि महापौर पद के लिए दो अभ्यर्थी चुनाव मैदान में थे. विचित्रा सिंह की ओर से नाम वापस लेने की प्रक्रिया स्वीकार कर ली गई है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की समय सीमा है. विचित्रा सिंह के नाम वापस लेने के बाद महापौर पद पर चुनाव के लिए मतदान कराने की आवश्यकता नहीं रह गई है. अब अनुराधा सिंह ही एकमात्र प्रत्याशी हैं. रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि दोपहर 3 बजे नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की जाएगी. इसके बाद संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी.

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नामांकन के दो दिन बाद ही बदली तस्वीर: भरतपुर नगर निगम महापौर पद के लिए 16 सितंबर को नामांकन दाखिल किए गए थे. भाजपा की ओर से अनुराधा सिंह ने नामांकन भरा था, जबकि पूर्व महापौर शिव सिंह भोंट की पत्नी विचित्रा सिंह ने कांग्रेस समर्थन में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था. विचित्रा सिंह ने महापौर पद के लिए दो नामांकन पत्र दाखिल किए थे. इस तरह दो प्रत्याशियों की ओर से कुल तीन नामांकन पत्र जमा हुए थे. नाम वापसी के बाद अब मुकाबले की स्थिति समाप्त हो गई है.

मंत्री बेढम ने जताया आभार: विचित्रा सिंह के नामांकन वापस लेने के बाद मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पूर्व सभापति शिव सिंह भोंट और विचित्रा सिंह का आभार जताया. बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री की विकासोन्मुखी सोच और भाजपा संगठन के साथ खड़े होकर भरतपुर के विकास में योगदान देने के उद्देश्य से विचित्रा सिंह ने अपना नामांकन वापस लिया है. उन्होंने इसे भरतपुर के लिए शुभ संकेत बताया. बेढम ने शिव सिंह भोंट को अपना पुराना मित्र बताते हुए कहा कि वे पहले भरतपुर में सभापति और महापौर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और शहर के विकास में उनका योगदान रहा है.