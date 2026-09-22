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खाटूश्यामजी निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद के न आने पर बवाल, 5 बार समय बढ़ाने के बाद आखिरकार मतदान स्थगित

कांग्रेस पार्षद के नहीं आने पर देर रात चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई. पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की है.

Khatushyamji Nagar Palika
चुनाव प्रक्रिया के दौरान एकत्र भीड़ (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2026 at 10:27 AM IST

4 Min Read
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सीकर: खाटूश्यामजी नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सोमवार को दिनभर सियासी हलचल बनी रही. वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस पार्षद लक्ष्मी देवी मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचीं तो मामला विवाद में बदल गया. मतदान का समय कई बार बढ़ाया गया. देर रात तक लक्ष्मी देवी के नहीं पहुंची. इसके बाद चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई. इस दौरान महिला पार्षद के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की. पार्षद पति हरलाल की ओर से उनके अपहरण की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी गई.

रात तक चला इंतजार: निर्वाचन अधिकारियों की ओर से लक्ष्मी देवी के मतदान केंद्र पहुंचने का इंतजार किया गया. समय बढ़ाए जाने के बावजूद उनके नहीं पहुंचने के बाद मतदान प्रक्रिया को लेकर देर रात तक अधिकारियों के बीच मंथन चलता रहा. रिटर्निंग ऑफिसर कपिल उपाध्याय ने बताया कि खाटूश्यामजी नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अगला निर्णय निर्वाचन आयोग और प्रशासन की प्रक्रिया के अनुसार होगा. फिलहाल आगामी राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं.

रिटर्निंग ऑफिसर कपिल उपाध्याय, (ETV Bharat Sikar)

पढ़ें: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पार्षदों पर फायरिंग और अपहरण के बाद श्रीविजयनगर पालिका अध्यक्ष चुनाव का परिणाम रुका, 28 को सुनवाई

खाटूश्यामजी मंदिर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से प्रेम देवी और कांग्रेस की ओर से विनीता पूनिया मैदान में हैं. नगर पालिका के 20 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के 8-8 पार्षद हैं. इसके अलावा तीन निर्दलीय और एक आरएलपी पार्षद हैं. ऐसे में अध्यक्ष पद के चुनाव में हर पार्षद का वोट महत्वपूर्ण माना जा रहा था.

19 पार्षद पहुंचे, लक्ष्मी देवी नहीं आईं: सोमवार को दोपहर के समय भाजपा और निर्दलीय पार्षद मतदान केंद्र पहुंचे. इसके बाद दांतारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस पार्षद मतदान केंद्र पहुंचे. कुल 19 पार्षदों ने मतदान कर ​दिया, जबकि वार्ड 10 की कांग्रेस पार्षद लक्ष्मी देवी मतदान केंद्र नहीं पहुंचीं. उनके नहीं आने के बाद चुनाव स्थल पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं. निर्धारित समय तक लक्ष्मी देवी के नहीं पहुंचने पर रिटर्निंग अधिकारी कपिल उपाध्याय ने मतदान का समय बढ़ाया. पहले समय 2 से शाम 5 बजे तक किया गया. इसके बाद रात 8 बजे किया गया. फिर रात 11.30 का समय तय किया गया था, लेकिन रात 12.30 बजे मतदान पेटी सील कर स्ट्रॉन्ग रूम में रख दी. दोपहर करीब 12.15 बजे भाजपा व निर्दलीय पार्षदों ने मतदान किया. करीब 1.30 बजे कांग्रेस के पार्षद मतदान केंद्र पहुंचे.

Khatushyamji Nagar Palika
नगरपालिका परिसर में मौजूद राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता (ETV Bharat Sikar)

परिजनों ने लगाया अपहरण का आरोप: लक्ष्मी देवी के मतदान केंद्र नहीं पहुंचने के बाद उनके ससुर सागरमल जिजवाड़िया नगर पालिका के गेट पर धरने पर बैठ गए. उन्होंने पार्षद के अपहरण का आरोप लगाया. इस दौरान उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की. मामला उस समय और गरमा गया जब लक्ष्मी देवी के पति हरलाल की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत दी गई. शिकायत में कांग्रेस नेता श्याम सुंदर पूनिया पर लक्ष्मी देवी के अपहरण का आरोप लगाया गया.

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भाजपा-कांग्रेस समर्थक आमने-सामने: घटना के बाद नगर पालिका परिसर के बाहर भाजपा और कांग्रेस समर्थकों की भीड़ जुट गई. दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी हुई. स्थिति बिगड़ती देख आला अधिकारियों के निर्देश पर खाटू थाना प्रभारी इंद्राज मरोडिया और सदर थाना प्रभारी अमित नागौरा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया और स्थिति को नियंत्रित किया. उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद पुलिस ने पार्षद पति हरलाल की ओर से दी गई अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली. इसका कांग्रेस ने विरोध जताया. डिप्टी एसपी राजेश जांगिड़ ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी. वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी जिला प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत की.

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