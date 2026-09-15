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Nikay Chunav Results : झालावाड़ में शिक्षक की सरकारी नौकरी छोड़ चुनाव लड़े भाई-बहन, दोनों हारे

भाजपा ने वार्ड नंबर 9 से ज्योति शर्मा और वार्ड नंबर 34 से सत्य प्रकाश शर्मा को मैदान में उतारा था. दोनों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी, लेकिन मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया. चुनावी रण में भाई-बहन की जोड़ी उतरी जरूर, लेकिन दोनों की सियासी पारी पहली ही परीक्षा में लड़खड़ा गई.

झालावाड़: राजस्थान के झालावाड़ नगर परिषद चुनाव में भाजपा ने भाई-बहन को मैदान में उतारा था, लेकिन जनता ने दोनों को नकार दिया. दोनों शिक्षक थे और सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे, लेकिन दोनों को ही अपने-अपने वार्ड में करारी हार का सामना करना पड़ा. नतीजों ने साफ कर दिया कि सरकारी नौकरी की पहचान और पार्टी का टिकट, जनता का भरोसा जीतने की गारंटी नहीं है.

कांग्रेस की शबनम का रहा दबदबा: वार्ड नंबर 9 में भाजपा की ज्योति शर्मा का मुकाबला कांग्रेस की शबनम और निर्दलीय नगमा से था. कांग्रेस प्रत्याशी शबनम ने 581 वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की. ज्योति शर्मा को सिर्फ 330 वोट मिले और वे 251 मतों से हार गईं. निर्दलीय नगमा को भी 207 वोट मिले. निर्दलीय प्रत्याशी की मौजूदगी ने भाजपा के वोटों में सेंध लगाई और ज्योति शर्मा की राह और मुश्किल कर दी.

वार्ड 34 में भी भाजपा का प्रयोग फेल: वार्ड नंबर 34 में कांग्रेस के अब्दुल रहमान ने 282 वोट हासिल कर जीत दर्ज की. भाजपा के सत्य प्रकाश शर्मा को 227 वोट मिले. आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार को महज 16 वोट, जबकि निर्दलीय लोकेश मेवाड़ा को 193 वोट मिले.

शर्मा बोले- जनता का फैसला सिर आंखों पर: ज्योति शर्मा विज्ञान विषय की सरकारी अध्यापिका रह चुकी हैं, जबकि सत्य प्रकाश शर्मा अंग्रेजी विषय पढ़ा चुके हैं. सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद दोनों ने सियासत का रुख किया और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने दोनों को नकार दिया. इधर, अपनी हार को लेकर सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि वे दोनों भाई-बहन पार्टी के आभारी हैं, जिसने उन्हें टिकट दिया. जनता का फैसला सिर आंखों पर है. चुनाव में हार-जीत चलती रहती है.