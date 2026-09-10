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Nikay Chunav 2026 : 150 वार्डों में दूसरे चरण की वोटिंग कल, 723 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 24 लाख से ज्यादा वोटर्स

जयपुर: नगर निगम के 150 वार्डों में दूसरे चरण के लिए 11 सितंबर शुक्रवार को मतदान होगा. पहले चरण में जयपुर जिले की 2 नगर परिषद और 16 नगर पालिकाओं में चुनाव हो चुके हैं. अब सबकी नजर दूसरे चरण के निगम चुनाव पर है. चुनाव प्रचार बुधवार शाम 6 बजे थम चुका है.

निगम के 150 वार्डों में 723 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत 24 लाख 18 हजार 264 मतदाता तय करेंगे. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी. जिला प्रशासन ने 150 वार्डों के लिए 2,256 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें 2,204 मुख्य और 52 सहायक केंद्र हैं. 827 भवनों में ये केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 12.56 लाख पुरुष, 11.61 लाख महिला और 91 अन्य मतदाता हैं. 10 विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स इसमें शामिल हैं. मतदान दलों की रवानगी गुरुवार को सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज से होगी.

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जयपुर नगर निगम के विद्याधर नगर में 22 वार्डों के लिए 298 मतदान केंद्रों पर 3,59,546 मतदाता, झोटवाड़ा में 15 वार्डों के लिए 243 मतदान केंद्रों पर 2,42,645 मतदाता, सांगानेर में 21 वार्डों के लिए 329 मतदान केंद्रों पर 3,66,775 मतदाता तथा बगरू में 14 वार्डों के लिए 264 मतदान केंद्रों पर 2,62,457 मतदाता मतदान करेंगे. इसी प्रकार मालवीय नगर में 15 वार्डों के लिए 192 मतदान केंद्रों पर 1,99,530 मतदाता, सिविल लाइंस में 16 वार्डों के लिए 234 मतदान केंद्रों पर 2,44,853 मतदाता, किशनपोल में 12 वार्डों के लिए 176 मतदान केंद्रों पर 1,94,478 मतदाता अपना वोट डालेंगे. आदर्श नगर में 17 वार्डों के लिए 237 मतदान केंद्रों पर 2,35,822, हवामहल में 15 वार्डों के लिए 241 मतदान केंद्रों पर 2,64,605 तथा आमेर में 3 वार्डों के लिए 42 मतदान केंद्रों पर 47,553 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

अब घर-घर देंगे दस्तक: जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए बुधवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया. इसके साथ ही प्रत्याशी अब सार्वजनिक रैलियों, रोड शो, सभाओं और अन्य माध्यमों से प्रचार नहीं कर सकेंगे. प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी. अब गुरुवार को प्रत्याशी और उनके समर्थक डोर-टू-डोर जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं तक पहुंचेंगे. इस दौरान सार्वजनिक रूप से प्रचार करने के बजाय व्यक्तिगत संपर्क पर जोर रहेगा.