ETV Bharat / state

Nikay Chunav 2026 : 150 वार्डों में दूसरे चरण की वोटिंग कल, 723 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 24 लाख से ज्यादा वोटर्स

दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी डोर-टू-डोर संपर्क करेंगे. परिणाम 14 सितंबर को घोषित होगा.

Rajasthan Nikay Chunav 2026
निकाय चुनाव 2026 (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 7:44 AM IST

|

Updated : September 10, 2026 at 7:49 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: नगर निगम के 150 वार्डों में दूसरे चरण के लिए 11 सितंबर शुक्रवार को मतदान होगा. पहले चरण में जयपुर जिले की 2 नगर परिषद और 16 नगर पालिकाओं में चुनाव हो चुके हैं. अब सबकी नजर दूसरे चरण के निगम चुनाव पर है. चुनाव प्रचार बुधवार शाम 6 बजे थम चुका है.

निगम के 150 वार्डों में 723 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत 24 लाख 18 हजार 264 मतदाता तय करेंगे. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी. जिला प्रशासन ने 150 वार्डों के लिए 2,256 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें 2,204 मुख्य और 52 सहायक केंद्र हैं. 827 भवनों में ये केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 12.56 लाख पुरुष, 11.61 लाख महिला और 91 अन्य मतदाता हैं. 10 विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स इसमें शामिल हैं. मतदान दलों की रवानगी गुरुवार को सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज से होगी.

पढ़ें: जयपुर निकाय चुनाव: युवाओं और बुजुर्गों में दिखा उत्साह, 87% से पार पहुंचा मतदान का आंकड़ा

जयपुर नगर निगम के विद्याधर नगर में 22 वार्डों के लिए 298 मतदान केंद्रों पर 3,59,546 मतदाता, झोटवाड़ा में 15 वार्डों के लिए 243 मतदान केंद्रों पर 2,42,645 मतदाता, सांगानेर में 21 वार्डों के लिए 329 मतदान केंद्रों पर 3,66,775 मतदाता तथा बगरू में 14 वार्डों के लिए 264 मतदान केंद्रों पर 2,62,457 मतदाता मतदान करेंगे. इसी प्रकार मालवीय नगर में 15 वार्डों के लिए 192 मतदान केंद्रों पर 1,99,530 मतदाता, सिविल लाइंस में 16 वार्डों के लिए 234 मतदान केंद्रों पर 2,44,853 मतदाता, किशनपोल में 12 वार्डों के लिए 176 मतदान केंद्रों पर 1,94,478 मतदाता अपना वोट डालेंगे. आदर्श नगर में 17 वार्डों के लिए 237 मतदान केंद्रों पर 2,35,822, हवामहल में 15 वार्डों के लिए 241 मतदान केंद्रों पर 2,64,605 तथा आमेर में 3 वार्डों के लिए 42 मतदान केंद्रों पर 47,553 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

अब घर-घर देंगे दस्तक: जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए बुधवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया. इसके साथ ही प्रत्याशी अब सार्वजनिक रैलियों, रोड शो, सभाओं और अन्य माध्यमों से प्रचार नहीं कर सकेंगे. प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी. अब गुरुवार को प्रत्याशी और उनके समर्थक डोर-टू-डोर जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं तक पहुंचेंगे. इस दौरान सार्वजनिक रूप से प्रचार करने के बजाय व्यक्तिगत संपर्क पर जोर रहेगा.

यह भी पढ़ें: राजस्थान निकाय चुनाव: पहले चरण में 72.09% वोटिंग, 20 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत EVM में बंद

अब मतदान पर रहेगा फोकस: जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में 723 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. प्रचार थमने के साथ ही अब प्रत्याशियों का पूरा फोकस अपने समर्थकों को बूथ तक पहुंचाने और अंतिम समय में मतदाताओं से संपर्क मजबूत करने पर रहेगा, ताकि उनके पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो सके. शुक्रवार को होने वाले मतदान के साथ प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी.

दो कार्मिकों को थमाई 17 सीसीए चार्जशीट: जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) संदेश नायक ने बताया कि नगर पालिका नरायना के लिए मतदान सामग्री लेने के बाद बिना किसी सूचना के मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर गायब हो जाने पर दो कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. इन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 17 के तहत चार्जशीट दी गई है. उन्होंने बताया कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 (1A) के तहत कार्रवाई कर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें: मतदान खत्म होते ही BJP का 'ऑपरेशन बोर्ड' शुरू, प्रशिक्षण वर्ग के नाम पर पार्षद प्रत्याशियों की 'बाड़ेबंदी'

आज होगी मतदान दलों की रवानगी: जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि 11 सितंबर को होने वाले जयपुर नगर निगम चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है. मतदान से एक दिन पहले गुरुवार को पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री और अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा. सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी से 2256 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना होंगे. मतदान के लिए मतदान दलों की रवानगी गुरुवार को दो पारियों में सुबह 7:00 बजे एवं 11:00 बजे से की जाएगी.

Last Updated : September 10, 2026 at 7:49 AM IST

TAGGED:

JAIPUR NAGAR NIGAM ELECTION VOTING
JAIPUR MUNICIPAL CORPORATION WARD
URBAN LOCAL BODY ELECTIONS 2026
ELECTION POLLING PARTY DEPARTURE
RAJASTHAN NIKAY CHUNAV 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.