Nikay Chunav 2026: जयपुर के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में वोटिंग को लेकर उत्साह, महिला मतदाताओं में दिखा जोश
हवामहल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 147 में अल्पसंख्यक मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान में भाग लिया.
Published : September 11, 2026 at 1:24 PM IST
जयपुर: निकाय चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को जयपुर के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. शास्त्री नगर, जालूपुरा, भट्टा बस्ती, हाउसिंग बोर्ड, हसनपुरा, झोटवाड़ा, रामगंज, घाट गेट जैसे क्षेत्रों में सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें लगी हैं. खासकर महिला मतदाताओं में जोश है.
पहली बार वोट डालने आई खुशी बानो और सानिया ने कहा कि अच्छे व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए जो विकास कर सके. 4-5 बार वोट डाल चुकी महिला मतदाताओं ने कहा कि वार्ड में विकास और महिलाओं के हित में काम करने वाले को चुनेंगे. एक अन्य महिला ने कहा कि वह दूसरी बार वोट डाल रही हैं. शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी.
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हवामहल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 147 के लिए भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हो रहे मतदान में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली है. लोगों में अपने पार्षद को चुनने को लेकर काफी उत्सुकता नजर आई. महिला मतदाता आबिदा का कहना है कि जो भी होगा, अच्छा होगा, अच्छे लोगों का चुनाव होना चाहिए. महिला मतदाता इशरत बानो का कहना था कि वे 18 साल की उम्र से वोट डाल रही हूं. दूसरी बार वोट डाल रहीं यासमीन ने कहा कि वे 2023 में 18 साल की हुई थी, तब पहली बार वोट डाला था, अब दूसरी बार वोट डाल रही हैं.
हॉट सीट है वार्ड 147: हवामहल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 147 सबसे हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहां कई दिग्गज नेता अपना भविष्य आजमा रहे हैं. शाम तक मतदान होगा, लेकिन जिस हिसाब से मतदान केंद्र पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है, उससे यह संदेश भी जा रहा है कि युवा और महिलाएं अपने मताधिकार को लेकर खासी जागरूक हैं और शहरी सरकार चुनने में अपनी भूमिका निभा रही हैं.