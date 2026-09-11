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Nikay Chunav 2026: हाड़ौती के 12 निकायों के 399 वार्डों में मतदान जारी, 1373 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर

कोटा: प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में दूसरे चरण में हाड़ौती संभाग में 12 निकायों में चुनाव हो रहे हैं. इनमें कोटा नगर निगम के अलावा 11 नगर पालिकाओं में भी चुनाव हैं, जिनमें बारां की तीन, बूंदी और झालावाड़ की चार-चार नगर पालिकाएं शामिल हैं. ऐसे में शुक्रवार को 399 वार्डों में 1373 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो रहा है और उनके लिए 9,99,546 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है. कोटा शहर में कुछ स्थानों पर अवैध रूप से शराब बांटने का मामला भी सामने आया है.

कोटा नगर निगम की बात की जाए तो यहां पर 100 वार्डों में मतदान है और 373 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. जिनमें भाजपा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी व आरएलपी ने भी अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं. इन सबके अलावा निर्दलीय भी मैदान में हैं. ऐसे में 100 वार्डों के लिए 8,26,919 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. पूरे शहर में चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस सुरक्षा गुरुवार रात से ही तैनात कर दी गई है. सभी 1518 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां गुरुवार रात को ही पहुंच गई थीं. जबकि शेष 11 नगर पालिकाओं में वार्ड के अनुसार एक-एक बूथ बनाया गया है. इस अनुसार वहां पर 299 बूथ हैं.

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कोटा में मतदाताओं के लिए 815 बूथ: कोटा शहर में मतदाताओं के लिए 815 बूथ अलग-अलग जगह बनाए गए हैं. इस बार कोटा नगर निगम का नया परिसीमन हुआ है. पहले की दो नगर निगम को जोड़कर एक बनाया गया है. इसके अलावा कैथून नगर पालिका का क्षेत्र भी इसमें जोड़ दिया गया है. कोटा दक्षिण नगर निगम में जहां 80 वार्ड थे, उत्तर में 70 और कैथून में 25 वार्ड थे. इन सबको मिलाकर अब केवल 100 वार्ड किए गए हैं. जहां मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और शहर की सरकार चुन रहे हैं. कोटा शहर में मताधिकार प्रयोग करने वालों में शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर व ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित तीन विधायक भी शामिल हैं. सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है.

अवैध रूप से शराब बांटने का मामला: कोटा नगर निगम चुनाव में अवैध रूप से शराब बांटने का मामला भी सामने आ रहा है. इस मामले में गुरुवार देर रात पुलिस ने 80 फीट रोड के नजदीक एक प्रत्याशी के समर्थकों पर दूसरों को अवैध शराब बांटने का आरोप लगा दिया. पुलिस मौके पर पहुंची और वहां अवैध शराब का जखीरा कार में मिला. इस मामले में पुलिस ने देर रात तक कार्रवाई की. गुमानपुरा थाना अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि शिकायत के बाद देर रात पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. एक कार में शराब मिली थी. शराब कहां से लाई गई थी और कौन लोग इस मामले में संलग्न हैं, इसकी जांच की जा रही है. वहीं दादाबाड़ी इलाके में एक प्रत्याशी के समर्थकों ने दूसरे को अवैध शराब के साथ पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर स्कूटर जब्त कर लिया.

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