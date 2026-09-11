ETV Bharat / state

Nikay Chunav 2026: हाड़ौती के 12 निकायों के 399 वार्डों में मतदान जारी, 1373 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर

कोटा शहर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी वोट अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

Nikay Chunav 2026
वीर सावरकर नगर स्थित मतदान केंद्र पर लगी हुई वोटर की क (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 9:22 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में दूसरे चरण में हाड़ौती संभाग में 12 निकायों में चुनाव हो रहे हैं. इनमें कोटा नगर निगम के अलावा 11 नगर पालिकाओं में भी चुनाव हैं, जिनमें बारां की तीन, बूंदी और झालावाड़ की चार-चार नगर पालिकाएं शामिल हैं. ऐसे में शुक्रवार को 399 वार्डों में 1373 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो रहा है और उनके लिए 9,99,546 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है. कोटा शहर में कुछ स्थानों पर अवैध रूप से शराब बांटने का मामला भी सामने आया है.

कोटा नगर निगम की बात की जाए तो यहां पर 100 वार्डों में मतदान है और 373 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. जिनमें भाजपा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी व आरएलपी ने भी अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं. इन सबके अलावा निर्दलीय भी मैदान में हैं. ऐसे में 100 वार्डों के लिए 8,26,919 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. पूरे शहर में चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस सुरक्षा गुरुवार रात से ही तैनात कर दी गई है. सभी 1518 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां गुरुवार रात को ही पहुंच गई थीं. जबकि शेष 11 नगर पालिकाओं में वार्ड के अनुसार एक-एक बूथ बनाया गया है. इस अनुसार वहां पर 299 बूथ हैं.

पढ़ें: निकाय चुनाव में दूसरे चरण का मतदान शुरू , 147 निकायों के 4,774 वार्डों में वोटिंग

कोटा से मनीष गौतम की रिपोर्ट (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

कोटा में मतदाताओं के लिए 815 बूथ: कोटा शहर में मतदाताओं के लिए 815 बूथ अलग-अलग जगह बनाए गए हैं. इस बार कोटा नगर निगम का नया परिसीमन हुआ है. पहले की दो नगर निगम को जोड़कर एक बनाया गया है. इसके अलावा कैथून नगर पालिका का क्षेत्र भी इसमें जोड़ दिया गया है. कोटा दक्षिण नगर निगम में जहां 80 वार्ड थे, उत्तर में 70 और कैथून में 25 वार्ड थे. इन सबको मिलाकर अब केवल 100 वार्ड किए गए हैं. जहां मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और शहर की सरकार चुन रहे हैं. कोटा शहर में मताधिकार प्रयोग करने वालों में शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर व ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित तीन विधायक भी शामिल हैं. सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है.

अवैध रूप से शराब बांटने का मामला: कोटा नगर निगम चुनाव में अवैध रूप से शराब बांटने का मामला भी सामने आ रहा है. इस मामले में गुरुवार देर रात पुलिस ने 80 फीट रोड के नजदीक एक प्रत्याशी के समर्थकों पर दूसरों को अवैध शराब बांटने का आरोप लगा दिया. पुलिस मौके पर पहुंची और वहां अवैध शराब का जखीरा कार में मिला. इस मामले में पुलिस ने देर रात तक कार्रवाई की. गुमानपुरा थाना अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि शिकायत के बाद देर रात पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. एक कार में शराब मिली थी. शराब कहां से लाई गई थी और कौन लोग इस मामले में संलग्न हैं, इसकी जांच की जा रही है. वहीं दादाबाड़ी इलाके में एक प्रत्याशी के समर्थकों ने दूसरे को अवैध शराब के साथ पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर स्कूटर जब्त कर लिया.

ये भी पढ़ें: भाजपा नेता का बड़ा ऐलान, बोले- हम चुनाव नहीं जीते तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा

बूंदी की चार निकायों में चुनाव: बूंदी जिले में हिंडोली, नैनवां, कापरेन और लाखेरी नगर पालिका में मतदान हो रहा है. यहां 356 कैंडिडेट मैदान में हैं और 66,714 मतदाता उनकी किस्मत का फैसला कर रहे हैं. इनमें 105 वार्ड हैं, लेकिन 104 वार्डों में मतदान हो रहा है. जबकि हिंडोली के वार्ड नंबर 20 में पहले कांग्रेस प्रत्याशी हनुमान व्यास निर्विरोध जीत चुके हैं, यहां भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह हाड़ा का पर्चा खारिज हो गया था.

बारां में तीन निकायों में वोटिंग: बारां जिले की बात की जाए तो छबड़ा, मांगरोल व अटरू में मतदान हो रहा है. यहां 95 वार्ड हैं और 344 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. कुल 58,728 मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करना है.

ये भी पढ़ें: Nikay Chunav 2026 : दूसरे चरण में 6 नगर निगम सहित 147 निकायों में कल होगा मतदान

झालावाड़ में चार नगर पालिकाओं में चुनाव: जिले की अकलेरा, खानपुर, मनोहर थाना और पिड़ावा शामिल हैं. झालावाड़ जिले में दूसरे चरण में 100 वार्डों में मतदान हो रहा है. जिसमें 300 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 47,185 मतदाता हैं. इसमें मनोहर थाना और पिड़ावा नई नगर पालिका बनी हैं, दोनों जगह पहली बार मतदान होगा. यहां 20-20 वार्ड हैं.
हाड़ौती का पूरा गणित एक नजर में

नगरीय निकायवार्ड प्रत्याशीमतदाता
नगर निगम कोटा 100 373826919

बूंदी: चार नगर पालिकाओं में चुनाव

नगरीय निकायवार्डप्रत्याशीमतदाता
हिंडौली 19 487802
नैनवा 258820243
कापरेन 25 87 16249
लाखेरी 35 13322420
कुल10435666714

हिंडौली नगर पालिका में वार्ड 20 से कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो चुके है. यहां पर 19 वार्ड में ही मतदान है.

बारां: तीन नगर पालिकाओं में चुनाव

नगरीय निकायवार्ड प्रत्याशीमतदाता
छबड़ा 3511523784
मांगरोल 35 12619787
अटरू 2510315157
कुल9534458728

झालावाड़: चार नगर पालिकाओं में चुनाव

नगरीय निकायवार्डप्रत्याशीमतदाता
अकलेरा 35 97 16170
मनोहर थाना20 668141
पिड़ावा 20 69 9476
खानपुर 25 6813398
कुल10030047185
महायोग 3991373999546


TAGGED:

HADOTI NAGAR NIKAY CHUNAV VOTING
KOTA NAGAR NIGAM WARDS CANDIDATES
KOTA NIGAM NEW DELIMITATION
SPEAKER OM BIRLA VOTING
NIKAY CHUNAV 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.