निकाय चुनाव 2026: कोटा नगर निगम में सिर्फ 67% वोटिंग से नेता चिंतित, खानपुर में 88.93% मतदान
कोटा नगर निगम चुनाव के दौरान भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने वार्ड 51 में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया, जिसे कांग्रेस ने गलत बताया है.
Published : September 12, 2026 at 8:09 AM IST
कोटा: नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में हाड़ौती संभाग में 12 निकायों में मतदान हुआ. कोटा नगर निगम में महज 67.66% वोटिंग ने नेताओं की चिंता बढ़ा दी है, जबकि झालावाड़ जिले की खानपुर नगर पालिका में 88.93% वोट पड़े. कोटा में 2020 में कोविड काल में 63-65% मतदान हुआ था, इस बार थोड़ा बढ़ा, लेकिन उम्मीद से कम रहा. कोटा के वार्ड 6 में सबसे ज्यादा 87% और वार्ड 80 में सबसे कम 49.35% वोट पड़े. 80% से ज्यादा वोट सिर्फ 5 वार्डों में पड़े. वहीं बारां, बूंदी, झालावाड़ की 11 पालिकाओं में 79 से 89% वोटिंग हुई. बारां की अटरू में 88.14%, झालावाड़ की पिड़ावा में 87.08% वोट पड़े. भाजपा के राकेश जैन ने जीत का दावा किया, वहीं कांग्रेस ने प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया.
वरिष्ठ पत्रकार सुनील माथुर का कहना था कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने की उम्मीद जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों को थी, लेकिन उनकी मंशा के अनुरूप नहीं बढ़ा है. मतदान को लेकर कई एरिया में लोगों की रुचि भी कम नजर आ रही थी. नगर निगम के चुनाव में 67.66 फीसदी के आसपास ही मतदान हुआ है, जिसने नेताओं की चिंता बढ़ा दी है. प्रत्याशियों को भी चिंतित कर दिया है, जबकि अन्य नगर पालिकाओं में मतदान प्रतिशत 79 से 89 प्रतिशत के बीच रिकॉर्ड किया गया है. बारां, बूंदी और झालावाड़ नगर परिषद में भी अच्छी खासी तादाद में मतदाता थे, वहां भी रिकॉर्ड मतदान 9 सितंबर को हुआ था, उसमें 73 से 79 प्रतिशत तक मतदान हुआ था.
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भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने जीत का दावा किया है. उनका कहना था कि भाजपा कोटा नगर निगम में आसानी से बहुमत के आंकड़े को छू लेगी. कांग्रेस जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा है कि प्रशासन का पुरजोर उपयोग भाजपा ने किया है, लेकिन मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति अपनी रुचि प्रकट की है और इसी के बूते नगर निगम बोर्ड पर कांग्रेस कब्जा करेगी.
यहां हुआ सबसे ज्यादा मतदान: कोटा नगर निगम में सबसे ज्यादा मतदान वार्ड नंबर 6 में हुआ है, यहां 87 फीसदी मतदान हुआ है. यहां 12,877 वोटर में से 11,203 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि सबसे कम मतदान वार्ड नंबर 80 में हुआ है, जहां 49.35 प्रतिशत मतदान हुआ, यहां 6,340 में से 3,129 वोट ही पड़े हैं. कोटा नगर निगम में 80 फीसदी से ज्यादा मतदान केवल 5 वार्ड में हुआ है. 70 से 80 फीसदी के बीच 27 वार्डों में, 65 से 70 फीसदी के बीच 35 वार्डों में मतदान हुआ है. 19 वार्डों में 60 से 65 फीसदी और 14 वार्डों में 50 से 60 फीसदी के बीच मतदान हुआ है.
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फर्जी मतदान की शिकायत: विधायक संदीप शर्मा ने वार्ड नंबर 51 में फर्जी मतदान का आरोप लगाया है. संदीप शर्मा आरके पुरम थाने पहुंचे थे, जहां पुलिस अधिकारियों से उनकी बहस भी हुई और उन्होंने धरना देने की चेतावनी दी थी. उन्होंने कांग्रेस नेताओं को हिस्ट्रीशीटर बताते हुए कहा कि ये लोग पहले भी फर्जी मतदान के लिए जाने जाते हैं और इन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए वह थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की. इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया. शर्मा ने कहा कि इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को भी बताया गया है और फर्जी मतदान करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध है, इसलिए उस पर भी कार्रवाई की मांग की है.
कांग्रेस ने आरोप को बताया गलत: कांग्रेस जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने इस पूरे घटनाक्रम को गलत बताया है. वह भी थाने पहुंचीं और कहा कि भाजपा सरकार के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गलत कार्रवाई की जा रही है और मतदान करवाने से उन्हें रोका जा रहा था, इसी का विरोध करने पर फर्जी मतदान बताया जा रहा है. इसके बाद रात साढ़े 10 बजे राखी गौतम धरने पर बैठ गईं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर सुभाष चंद्र मिश्रा का कहना है कि मामले में जांच चल रही है. घटनाक्रम चुनाव संपन्न होने के बाद हुआ था, जिसमें कोई व्यक्ति चाय लेकर गया था, उसके बाद आरोप लगे हैं. पोलिंग पार्टी सहित सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी और पुलिसकर्मी पर भी आशंका जताई गई है. उसके संबंध में भी जांच की जाएगी.
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यहां हुआ 85 प्रतिशत से अधिक मतदान: तीन नगर पालिकाओं बारां जिले की अटरू, झालावाड़ की खानपुर व पिड़ावा में 85 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है. 80 से 85 फीसदी के बीच 6 नगर पालिकाएं रहीं, जिनमें बूंदी जिले की नैनवा व कापरेन हैं. झालावाड़ जिले की अकलेरा और मनोहर थाना शामिल हैं. बारां जिले की छबड़ा और मांगरोल भी इस कैटेगरी में हैं, जबकि बूंदी जिले की दो नगर पालिकाओं में 79 से 80 फीसदी के बीच मतदान रहा, जिसमें हिंडोली में 79.58 और लाखेरी में 79.04 रहा.
इस प्रकार रही वोटों की गणित
|नगरीय निकाय
|वोटर
|वोट डले
|प्रतिशत
|नगर निगम कोटा
|826923
|559485
|67.66
बूंदी: चार नगर पालिकाओं में चुनाव
|नगरीय निकाय
|वोटर
|वोट डले
|प्रतिशत
|हिंडौली
|7802
|6209
|79.58
|नैनवा
|20243
|16812
|83.05
|कापरेन
|16249
|13799
|84.92
|लाखेरी
|22420
|17720
|79.04
|कुल
|66714
|54540
|81.75
बारां: तीन नगर पालिकाओं में चुनाव
|नगरीय निकाय
|वोटर
|वोट डले
|प्रतिशत
|छबड़ा
|23784
|19227
|80.84
|मांगरोल
|19787
|16071
|81.22
|अटरू
|15157
|13359
|88.14
|कुल
|58728
|48657
|82.85
झालावाड़: चार नगर निकायों में चुनाव
|नगरीय निकाय
|वोटर
|वोट डले
|प्रतिशत
|अकलेरा
|16170
|13474
|83.33
|मनोहर थाना
|8141
|6634
|81.49
|पिड़ावा
|9476
|8251
|87.08
|खानपुर
|13398
|11915
|88.93
|कुल
|47185
|40274
|85.35
|महायोग
|999546
|702956
|70.32
किस जगह पर कितने वोट डाले गए (मतदान प्रतिशत घटते हुए क्रम में)
- कोटा संभाग: सबसे ज्यादा मतदान खानपुर नगर पालिका में 88.93 फीसदी, कुल 13,398 में 11,915 वोट पड़े.
- अटरू नगर पालिका: 88.4 फीसदी, कुल 15,157 में 13,359 वोट पड़े.
- पिड़ावा नगर पालिका: 87.08 फीसदी, 9,476 में 8,251 वोट पड़े, यह नई नगर पालिका है.
- कापरेन नगर पालिका: 84.92 फीसदी, 16,249 में 13,799 वोट पड़े.
- अकलेरा नगर पालिका: 83.33 फीसदी, 16,170 में 13,474 वोट पड़े.
- नैनवा नगर पालिका: 83.05 फीसदी, 20,243 में 16,812 वोट पड़े.
- मनोहर थाना: 81.49 फीसदी, 8,141 में 6,634 वोट पड़े.
- मांगरोल नगर पालिका: 81.22 फीसदी, 19,787 में 16,071 वोट पड़े.
- छबड़ा नगर पालिका: 80.84 फीसदी, 23,784 में 19,227 वोट पड़े.
- हिंडोली नगर पालिका: 79.58 फीसदी, 7,802 में 6,209 वोट पड़े.
- लाखेरी नगर पालिका: 79.04 फीसदी, 22,420 में 17,720 वोट पड़े.