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निकाय चुनाव 2026: कोटा नगर निगम में सिर्फ 67% वोटिंग से नेता चिंतित, खानपुर में 88.93% मतदान

कोटा: नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में हाड़ौती संभाग में 12 निकायों में मतदान हुआ. कोटा नगर निगम में महज 67.66% वोटिंग ने नेताओं की चिंता बढ़ा दी है, जबकि झालावाड़ जिले की खानपुर नगर पालिका में 88.93% वोट पड़े. कोटा में 2020 में कोविड काल में 63-65% मतदान हुआ था, इस बार थोड़ा बढ़ा, लेकिन उम्मीद से कम रहा. कोटा के वार्ड 6 में सबसे ज्यादा 87% और वार्ड 80 में सबसे कम 49.35% वोट पड़े. 80% से ज्यादा वोट सिर्फ 5 वार्डों में पड़े. वहीं बारां, बूंदी, झालावाड़ की 11 पालिकाओं में 79 से 89% वोटिंग हुई. बारां की अटरू में 88.14%, झालावाड़ की पिड़ावा में 87.08% वोट पड़े. भाजपा के राकेश जैन ने जीत का दावा किया, वहीं कांग्रेस ने प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया.

वरिष्ठ पत्रकार सुनील माथुर का कहना था कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने की उम्मीद जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों को थी, लेकिन उनकी मंशा के अनुरूप नहीं बढ़ा है. मतदान को लेकर कई एरिया में लोगों की रुचि भी कम नजर आ रही थी. नगर निगम के चुनाव में 67.66 फीसदी के आसपास ही मतदान हुआ है, जिसने नेताओं की चिंता बढ़ा दी है. प्रत्याशियों को भी चिंतित कर दिया है, जबकि अन्य नगर पालिकाओं में मतदान प्रतिशत 79 से 89 प्रतिशत के बीच रिकॉर्ड किया गया है. बारां, बूंदी और झालावाड़ नगर परिषद में भी अच्छी खासी तादाद में मतदाता थे, वहां भी रिकॉर्ड मतदान 9 सितंबर को हुआ था, उसमें 73 से 79 प्रतिशत तक मतदान हुआ था.

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भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने जीत का दावा किया है. उनका कहना था कि भाजपा कोटा नगर निगम में आसानी से बहुमत के आंकड़े को छू लेगी. कांग्रेस जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा है कि प्रशासन का पुरजोर उपयोग भाजपा ने किया है, लेकिन मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति अपनी रुचि प्रकट की है और इसी के बूते नगर निगम बोर्ड पर कांग्रेस कब्जा करेगी.

यहां हुआ सबसे ज्यादा मतदान: कोटा नगर निगम में सबसे ज्यादा मतदान वार्ड नंबर 6 में हुआ है, यहां 87 फीसदी मतदान हुआ है. यहां 12,877 वोटर में से 11,203 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि सबसे कम मतदान वार्ड नंबर 80 में हुआ है, जहां 49.35 प्रतिशत मतदान हुआ, यहां 6,340 में से 3,129 वोट ही पड़े हैं. कोटा नगर निगम में 80 फीसदी से ज्यादा मतदान केवल 5 वार्ड में हुआ है. 70 से 80 फीसदी के बीच 27 वार्डों में, 65 से 70 फीसदी के बीच 35 वार्डों में मतदान हुआ है. 19 वार्डों में 60 से 65 फीसदी और 14 वार्डों में 50 से 60 फीसदी के बीच मतदान हुआ है.

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फर्जी मतदान की शिकायत: विधायक संदीप शर्मा ने वार्ड नंबर 51 में फर्जी मतदान का आरोप लगाया है. संदीप शर्मा आरके पुरम थाने पहुंचे थे, जहां पुलिस अधिकारियों से उनकी बहस भी हुई और उन्होंने धरना देने की चेतावनी दी थी. उन्होंने कांग्रेस नेताओं को हिस्ट्रीशीटर बताते हुए कहा कि ये लोग पहले भी फर्जी मतदान के लिए जाने जाते हैं और इन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए वह थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की. इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया. शर्मा ने कहा कि इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को भी बताया गया है और फर्जी मतदान करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध है, इसलिए उस पर भी कार्रवाई की मांग की है.