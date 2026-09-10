बूंदी निकाय चुनाव: EVM स्ट्रॉन्ग रूम में लॉक, कल नैनवां, हिंडौली, कापरेन और लाखेरी में डाले जाएंगे वोट
बूंदी की 4 नगर पालिकाओं में शुक्रवार को मतदान होगा. सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
Published : September 10, 2026 at 8:52 AM IST
बूंदी : नगरीय निकाय चुनाव के द्वितीय चरण के तहत शुक्रवार 11 सितंबर को नैनवां, हिंडौली, कापरेन और लाखेरी नगर पालिका क्षेत्रों में मतदान होगा. इसके लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. चारों नगर पालिका क्षेत्रों में मतदान दलों को आवश्यक चुनाव सामग्री उपलब्ध कराने के साथ मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया गया है. संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.
इधर, नगर परिषद क्षेत्र में पहले चरण का मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद अब चुनावी तस्वीर ईवीएम में कैद हो गई है. मतदान समाप्त होते ही सभी ईवीएम मशीनों को निर्वाचन प्रक्रिया के निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सील कर कड़ी सुरक्षा के बीच राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए विशेष स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखवा दिया गया है. अब प्रत्याशियों और समर्थकों की निगाहें 14 सितंबर को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं. इसी दिन ईवीएम खुलेंगी और वार्डवार चुनाव परिणाम सामने आएंगे.
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मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती. मतदान केंद्रों से ईवीएम को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया. इसके बाद मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम में रखकर सील किया गया. स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है, ताकि मतगणना तक ईवीएम की सुरक्षा में किसी तरह की चूक की गुंजाइश न रहे.
चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए अब अगले कुछ दिन इंतजार और कयासों के होंगे. मतदान के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक अपने-अपने पक्ष में मतदान होने का दावा कर रहे हैं. वार्डों में मतदान प्रतिशत और मतदाताओं के रुझान को लेकर भी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. हालांकि वास्तविक तस्वीर 14 सितंबर को मतगणना के बाद ही साफ होगी.