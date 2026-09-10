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बूंदी निकाय चुनाव: EVM स्ट्रॉन्ग रूम में लॉक, कल नैनवां, हिंडौली, कापरेन और लाखेरी में डाले जाएंगे वोट

EVM मशीनों को विशेष स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचाया ( फोटो ईटीवी भारत बूंदी )

बूंदी : नगरीय निकाय चुनाव के द्वितीय चरण के तहत शुक्रवार 11 सितंबर को नैनवां, हिंडौली, कापरेन और लाखेरी नगर पालिका क्षेत्रों में मतदान होगा. इसके लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. चारों नगर पालिका क्षेत्रों में मतदान दलों को आवश्यक चुनाव सामग्री उपलब्ध कराने के साथ मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया गया है. संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. इधर, नगर परिषद क्षेत्र में पहले चरण का मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद अब चुनावी तस्वीर ईवीएम में कैद हो गई है. मतदान समाप्त होते ही सभी ईवीएम मशीनों को निर्वाचन प्रक्रिया के निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सील कर कड़ी सुरक्षा के बीच राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए विशेष स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखवा दिया गया है. अब प्रत्याशियों और समर्थकों की निगाहें 14 सितंबर को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं. इसी दिन ईवीएम खुलेंगी और वार्डवार चुनाव परिणाम सामने आएंगे. इसे भी पढ़ें: Nikay Chunav 2026 : 150 वार्डों में दूसरे चरण की वोटिंग कल, 723 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 24 लाख से ज्यादा वोटर्स