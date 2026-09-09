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निकाय चुनाव 2026: कोटा के सुल्तानपुर में मतदान से पहले कांग्रेस प्रत्याशी के पति को हिरासत में लिया, विरोध के बाद छोड़ा

सुल्तानपुर नगर पालिका में प्रचार कर रहे एक प्रत्याशी के पति की कार को दस्तावेज नहीं होने के कारण जब्त कर लिया गया.

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सुल्तानपुर थाने के बाहर विरोध जताते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2026 at 7:38 AM IST

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कोटा: जिले के सुल्तानपुर नगर पालिका में 25 वार्डों के लिए बुधवार को मतदान होना है, जहां करीब 20 हजार मतदाता 96 प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे. मतदान से कुछ घंटे पहले मंगलवार देर रात पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी के पति सहित 4 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद हंगामा मच गया. पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि खंड गांव के पास पैसे और शराब बांटी जा रही है. मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार 4 लोगों को थाने ले आई. इनमें वार्ड 11 की कांग्रेस प्रत्याशी शबनम के पति और पूर्व डिप्टी चेयरमैन अब्दुल रऊफ भी शामिल थे. कार में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन कागजात नहीं होने पर कार जब्त कर ली गई. पूछताछ में संतुष्ट होने पर पुलिस ने चारों को छोड़ दिया. इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के बाहर सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे, जिससे जाम लग गया.

सुल्तानपुर थानाधिकारी दौलत कुमार साहू ने बताया कि उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए उन्हें सूचना मिली थी कि खंड गांव के नजदीक कुछ लोग मतदान प्रभावित करने के उद्देश्य से पहुंचे हैं, जहां पैसे और शराब वितरित की जा रही है. सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां चार व्यक्ति मिले, जिन्हें संदिग्ध मानकर कार समेत थाने ले जाया गया. कार में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. कार सवार लोगों से कार के कागज दिखाने को कहा, लेकिन वे नहीं दिखा सके. कागजात नहीं होने पर कार को जब्त कर लिया गया.

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थाने लाकर छोड़ा: इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में अन्य लोग थाने के बाहर पहुंच गए. ये सभी लोग पुलिस की कार्रवाई पर एतराज जता रहे थे. इसके विरोध में नारेबाजी भी शुरू कर दी. मतदान करवाने के लिए पहुंची पुलिस टीम भी यहां तैनात हो गई थी. वार्ड संख्या 11 की कांग्रेस प्रत्याशी शबनम के पति और पूर्व पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रऊफ का कहना था कि वे तीन अन्य कार्यकर्ताओं के साथ डोर-टू-डोर संपर्क के लिए गए थे. वापस आने में देरी हो गई. पुलिस ने उन्हें गलत सूचना पर थाने पर बैठा लिया था. कार्यकर्ता कार्रवाई का विरोध करते हुए थाने के बाहर सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे, इसके बाद उन्हें छोड़ा गया. थानाधिकारी ने बताया कि ये लोग मौके पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे. इस पर थाने पर उनसे विस्तृत पूछताछ की गई. संतुष्ट होने पर पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया.

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