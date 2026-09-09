ETV Bharat / state

निकाय चुनाव 2026: कोटा के सुल्तानपुर में मतदान से पहले कांग्रेस प्रत्याशी के पति को हिरासत में लिया, विरोध के बाद छोड़ा

कोटा: जिले के सुल्तानपुर नगर पालिका में 25 वार्डों के लिए बुधवार को मतदान होना है, जहां करीब 20 हजार मतदाता 96 प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे. मतदान से कुछ घंटे पहले मंगलवार देर रात पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी के पति सहित 4 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद हंगामा मच गया. पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि खंड गांव के पास पैसे और शराब बांटी जा रही है. मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार 4 लोगों को थाने ले आई. इनमें वार्ड 11 की कांग्रेस प्रत्याशी शबनम के पति और पूर्व डिप्टी चेयरमैन अब्दुल रऊफ भी शामिल थे. कार में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन कागजात नहीं होने पर कार जब्त कर ली गई. पूछताछ में संतुष्ट होने पर पुलिस ने चारों को छोड़ दिया. इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के बाहर सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे, जिससे जाम लग गया.

सुल्तानपुर थानाधिकारी दौलत कुमार साहू ने बताया कि उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए उन्हें सूचना मिली थी कि खंड गांव के नजदीक कुछ लोग मतदान प्रभावित करने के उद्देश्य से पहुंचे हैं, जहां पैसे और शराब वितरित की जा रही है. सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां चार व्यक्ति मिले, जिन्हें संदिग्ध मानकर कार समेत थाने ले जाया गया. कार में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. कार सवार लोगों से कार के कागज दिखाने को कहा, लेकिन वे नहीं दिखा सके. कागजात नहीं होने पर कार को जब्त कर लिया गया.