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कांग्रेस सरकार स्मार्ट सिटी का बजट खा गई, डकार तक नहीं ली, अब ट्रिपल इंजन सरकार देगी जयपुर को गति- सतीश पूनिया

पत्नी और बेटे के साथ सतीश पूनिया ने मतदान किया ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )