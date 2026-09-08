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निकाय चुनाव 2026: BJP का बागियों पर एक्शन, बगावत करने वाले 41 नेता 6 साल के लिए निष्कासित

भाजपा का मानना है कि जिन कार्यकर्ताओं ने अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा, वे पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे.

Nikay Chunav 2026
प्रदेश भाजपा कार्यालय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2026 at 7:54 AM IST

4 Min Read
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जयपुर: राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बगावत और अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार को लेकर अनुशासन का डंडा चला दिया है. प्रदेश भाजपा ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने, निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 41 नेताओं-कार्यकर्ताओं को छह साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है.

प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने यह कार्रवाई की. बगड़ी ने कहा कि पार्टी के पूर्व पदाधिकारी और वर्तमान पदाधिकारी यदि निकाय चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं या किसी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करते हैं तो इसे पार्टी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी. बगड़ी ने कहा कि भाजपा के चुनाव चिन्ह पर पूरी जिंदगी राजनीति करने के बाद व्यक्तिगत कारणों से पद या टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि ये सब वह पदाधिकारी और पूर्व पदाधिकारी हैं, जिन्होंने उम्र भर पार्टी में काम किया, लेकिन किन्हीं कारणों से पार्टी ने इन्हें उनकी इच्छा अनुसार टिकट नहीं दिया तो इन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया.

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी (ETV Bharat Jaipur)

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सिरोही और पाली में भी कार्रवाई: सिरोही जिले के शिवगंज में सीमा पत्नी जैसाराम माली पर वार्ड 25 में पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मिलने के बाद विरोधी दल का चिन्ह लेकर आवेदन करने का आरोप है. वहीं पाली के तख्तगढ़ में राजेश कुमावत पर पार्टी का चुनाव चिन्ह लेने के बाद नाम वापस लेने का आरोप है. निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले भाजपा की इस कार्रवाई को बागियों को सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. पार्टी ने साफ कर दिया है कि अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने या उसके विरोध में प्रचार करने वालों को संगठन में संरक्षण नहीं मिलेगा.

बीजेपी में बागियों को दिखाया बाहर का रास्ता
बगावत पर एक्शन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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जयपुर में 26 बागियों पर गाज: मोहन लाल कुमावत - अध्यक्ष(वार्ड 1), छीतर मल शर्मा , नेमी चंद सैन- मंडल उपाध्यक्ष, विद्याधर नगर, हरि शंकर बोहरा- पूर्व पार्षद, दिनेश कांवट- पूर्व पार्षद( वार्ड 26), चंदा कुमावत- महिला मोर्चा, कमलेश तिवारी, बनवारी सैनी , महर्षि शर्मा, पंकज गोयल, राजेश सालोदिया- वार्ड अध्यक्ष( वार्ड 17), नारायण सोनी, समा राठौड़, राजू अग्रवाल - पूर्व पार्षद, जय वशिष्ठ -पूर्व पदाधिकारी( किसान मोर्चा), शंकर शर्मा - पूर्व पार्षद, शंकर शर्मा - पूर्व पार्षद (पत्नी), रमेश चन्द्र सैनी - पूर्व पार्षद, स्वाति परनामी - पूर्व पार्षद, मुकेश किराड़ - प्रदेश उपाध्यक्ष, एससी मोर्चा, बीना मेठी - पूर्व पार्षद प्रत्याशी, नरेश शर्मा - मंडल महामंत्री, विक्रम सिंह तंवर- पूर्व पार्षद, शिव सोनी - पूर्व पार्षद, बरखा सैनी- पूर्व पार्षद और अविनाश सैनी-पूर्व अध्यक्ष, किसान मोर्चा.

बीजेपी में बागियों को दिखाया बाहर का रास्ता
बगावत पर एक्शन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
प्रतापगढ़ में इन पर कार्रवाई: रामकन्या - पूर्व सभापति जिला मंत्री, पूर्णिमा खराड़ी, धर्मवीर मीणा - पूर्व जिला मंत्री, मुकेश कुमार शर्मा, प्रहलाद गुर्जर, जितेश सोनी - नगर मंडल उपाध्यक्ष, ममता जैन, पंकज जैन, साक्षी शर्मा और प्रतीक शर्मा.

अजमेर में पूर्व महापौर समेत 6 पर कार्रवाई: हेमलता गहलोत - पूर्व महापौर अजमेर, धर्मेन्द्र गहलोत - पूर्व महापौर, शंकर सिंह रावत - पूर्व मंडल महामंत्री, हेमलता बंसल - पूर्व पार्षद, प्रकाश बंसल - पूर्व मंडल अध्यक्ष और रेणु यादव - मंडल महामंत्री महिला मोर्चा.

बीजेपी में बागियों को दिखाया बाहर का रास्ता,
बीजेपी में बागियों को दिखाया बाहर का रास्ता (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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