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भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने किया मतदान, कही ये बात

भीलवाड़ा नगर निगम के लिए दोपहर 12 बजे तक 25% मतदान हुआ था. शिक्षित और पॉश कॉलोनियों के वोटर कम निकले.

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वोट डालने के बाद परिजनों व कार्यकर्ताओं के साथ सांसद अग्रवाल (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2026 at 1:19 PM IST

3 Min Read
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भीलवाड़ा: नगर निगम और जिले की बीगोद नगर पालिका में बुधवार को पार्षद पदों के लिए मतदान हो रहा है. दिन चढ़ने के साथ मतदाताओं में उत्साह बढ़ता दिखा. भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने परिवार के साथ मतदान किया और बूथों का अवलोकन करने के बाद ट्रिपल इंजन सरकार बनने का दावा किया. सांसद ने कहा कि वे कई वार्डों के बूथों पर घूमे हैं, जनता में भाजपा के प्रति भारी उत्साह है और भीड़ उमड़ रही है. उन्होंने दावा किया कि नगर निगम में पूर्ण बहुमत से भाजपा बोर्ड बनेगा और कांग्रेस व उसके बागी मिलकर 20 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे. भाजपा के दो मुख्य मुद्दे ट्रिपल इंजन सरकार से विकास सुनिश्चित करना और ट्रैफिक, सफाई व मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करना है.

सांसद अग्रवाल ने मतदान केंद्रों पर अवलोकन करने के बाद कहा कि भीलवाड़ा नगर निगम व बीगोद नगर पालिका में जनता में भारी उत्साह है. मतदाता निगम की सरकार चुनने के लिए उत्साहित हैं. ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी.

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सांसद ने बताए चुनाव के मुद्दे: भाजपा सांसद ने मतदान केंद्रों के अवलोकन के बाद मुद्दे बताते हुए कहा कि पहला मुद्दा ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का है, ताकि विकास सुनिश्चित हो. दूसरा मुद्दा शहर की बेहतरीन ट्रैफिक और तीसरा सफाई व्यवस्था व मौलिक समस्याओं को और बेहतर करना है.

नहीं बढ़ रहा मतदान प्रतिशत: भीलवाड़ा में दोपहर 12:00 बजे तक लगभग 25% मतदान हुआ है, लेकिन मतदाताओं में उत्साह कम देखने को मिल रहा है. शिक्षित वर्ग व वीआईपी कॉलोनी से भी अभी तक मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे हैं. ऐसे में भाजपा व कांग्रेस के आला नेता अपने कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की अपील कर रहे हैं. सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि दोपहर 12:00 से 2:00 बजे तक तेज धूप होने के कारण मतदान केंद्र पर मतदाता कम पहुंचते हैं, लेकिन शाम को मतदान केंद्रों पर बड़ी-बड़ी कतारें देखने को मिलेंगी.

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भीलवाड़ा नगर निगम का गणित: नगर निगम में 70 वार्ड हैं. पिछली बार 2019 में नगर परिषद के दौरान भाजपा का बोर्ड बना था. इस बार भाजपा ने ट्रिपल इंजन का नारा दिया है. इसी प्रकार बीगोद नगर पालिका में 20 वार्ड हैं. यह छोटी पालिका है लेकिन जिले की राजनीति में अहम है.

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