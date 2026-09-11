Nikay Chunav 2026 : भरतपुर संभाग में मतदान जारी, 4 लाख से ज्यादा मतदाता चुनेंगे शहरी सरकार
जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं.
Published : September 11, 2026 at 12:24 PM IST
भरतपुर: नगरीय निकाय चुनाव 2026 के दूसरे चरण में भरतपुर संभाग के भरतपुर, डीग, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली जिलों के विभिन्न नगरीय निकायों में शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें नजर आ रही हैं. अधिकांश स्थानों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है. संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं. ईवीएम में तकनीकी खराबी की स्थिति से निपटने के लिए जहां-जहां आवश्यकता है, वहां रिजर्व मशीनों की व्यवस्था भी रखी गई है.
दूसरे चरण में संभाग के अलग-अलग जिलों में सैकड़ों वार्डों, मतदान केंद्रों और बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे. भरतपुर में उच्चैन, बयाना, वैर और नदबई में मतदान हो रहा है, जबकि डीग में डीग, कुम्हेर और बृजनगर, धौलपुर में बाड़ी, बसेड़ी और सरमथुरा, सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी, वजीरपुर और बामनवास तथा करौली में हिंडौन, टोडाभीम और सूरौठ निकायों में वोट डाले जा रहे हैं.
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भरतपुर जिले में चार निकाय: जिले में उच्चैन, बयाना, वैर और नदबई निकायों के लिए मतदान जारी है. इन चार निकायों में कुल 120 वार्ड और 120 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मतदान व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए 45 कंट्रोल यूनिट और 49 बैलेट यूनिट यानी कुल 94 रिजर्व ईवीएम यूनिट उपलब्ध रखी गई हैं. रिजर्व ईवीएम की व्यवस्था का उद्देश्य मतदान के दौरान किसी मशीन में तकनीकी खराबी आने पर तत्काल उसे बदला जा सके, ताकि मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो.
डीग जिले में 93 वार्डों के लिए 71,895 मतदाता: डीग जिले में डीग, कुम्हेर और बृजनगर नगरीय निकायों में मतदान हो रहा है. तीनों निकायों के कुल 93 वार्डों में 71,895 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही कई केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें दिखाई दीं.
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धौलपुर में तीन नगर पालिकाएं: धौलपुर जिले में बाड़ी, बसेड़ी और सरमथुरा नगर पालिकाओं में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ. तीनों निकायों के 95 वार्डों के लिए 101 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इन चुनावों में 73,290 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे. चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए करीब 7 हजार पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं.
सवाई माधोपुर में 104 वार्ड, 140 मतदान केंद्र: सवाई माधोपुर जिले में दूसरे चरण के तहत गंगापुर सिटी, वजीरपुर और बामनवास नगरीय निकायों में मतदान हो रहा है. तीनों निकायों में 104 वार्डों के लिए 140 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. यहां 1 लाख 11 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. तीनों निकायों में कुल 506 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.
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करौली में तीन निकायों में मतदान जारी: करौली जिले में भी नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में हिंडौन नगर परिषद, टोडाभीम और सूरौठ नगर पालिका में मतदान जारी है. तीनों निकायों के 114 वार्डों में कुल 635 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इन चुनावों में 1 लाख 10 हजार 354 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. टोडाभीम के वार्ड संख्या 30 में एक प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं.