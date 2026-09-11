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Nikay Chunav 2026 : भरतपुर संभाग में मतदान जारी, 4 लाख से ज्यादा मतदाता चुनेंगे शहरी सरकार

करौली जिले के एक नगर निकाय में वोट देने जाता ​दिव्यांग ( ETV Bharat Bharatpur )