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Nikay chunav 2026: बाड़मेर में मतदान खत्म होते ही बाड़ेबंदी शुरू, कांग्रेस प्रत्याशी को जबरन ले जाने की कोशिश, 2 हिरासत में

बाड़मेर में दोनों पार्टियां अपना अपना बोर्ड बनाने का दावा कर रही है. प्रत्याशी को दूसरी पार्टी तोड़ नहीं ले, इसलिए बाड़ाबंदी हो रही है.

NIKAY CHUNAV 2026
प्रत्याशी को बचाती पुलिस (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 9:11 AM IST

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बाड़मेर: नगर निकाय चुनाव में मतदान खत्म होते ही बाड़ेबंदी का दौर शुरू हो गया है. भाजपा-कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशियों को अज्ञातवास पर रवाना कर दिया है, जिसमें निर्दलीय भी शामिल हैं. इसी बीच बुधवार रात नगर परिषद के वार्ड संख्या 48 में बड़ा बवाल हो गया. कांग्रेस प्रत्याशी पारस माली को जबरन उठाकर ले जाने की कोशिश की गई. सूचना पर पुलिस पहुंची तो कुछ लोग पुलिस से ही उलझ गए और गाड़ी की चाबी छीनने, स्टीयरिंग पकड़ने लगे. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने भीड़ से पुलिस गाड़ी को बाहर निकाला और प्रत्याशी को सुरक्षित घर छोड़ा.

एएसपी नितेश आर्य ने बताया कि प्रत्याशी पारस माली को जबरन उठाकर साथ ले जाने की सूचना पुलिस को मिली. इस पर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जिस पर देखा कि कुछ लोग प्रत्याशी को एक गाड़ी में बैठाकर रखे हुए थे. जिस पर पुलिस ने प्रत्याशी को कार से बाहर निकालकर लोगों से छुड़वाया. पुलिस ने दो युवकों को डिटेन करने के साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया है.

कांग्रेस प्रत्याशी को जबरन ले जाने की कोशिश (ETV Bharat Barmer)

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वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग पुलिस ड्राइवर से चाबी छीनने और स्टीयरिंग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं. इसके साथ गाड़ी को घेरते दिखाई दे रहे हैं. जिसको देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने मोर्चा संभालते हुए पुलिस गाड़ी को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला और उसे घर पर छोड़ दिया. भीड़ को भी खदेड़कर मौके से हटाकर मामले को शांत करवाया.

इधर नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही बाड़मेर में बाड़ेबंदी का घमासान शुरू हो गया. भाजपा-कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों समेत निर्दलीयों को भी बाड़ेबंदी में शामिल किया है. बुधवार देर रात इन सभी प्रत्याशियों को अज्ञातवास के लिए बसों में रवाना कर दिया गया.

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निर्दलीय हो सकते हैं किंगमेकर: बाड़मेर नगर परिषद में 55 वार्ड हैं. भाजपा-कांग्रेस दोनों अपना-अपना बोर्ड बनने का दावा कर रही हैं, निर्दलीय किंगमेकर बन गए हैं. इसलिए सभी पार्टियों के लोग अपने अपने प्रत्याशियों को सु​रक्षित स्थानों पर ले जाना चाहते हैं, जहां वे किसी अन्य के संपर्क में नहीं आ सके. इस बीच पारस माली कांग्रेस प्रत्याशी हैं. आरोप है कि कुछ लोग उन्हें जबरन बाड़ेबंदी में ले जाना चाहते थे. पुलिस ने जांच शुरू की है.

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