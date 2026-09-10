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Nikay chunav 2026: बाड़मेर में मतदान खत्म होते ही बाड़ेबंदी शुरू, कांग्रेस प्रत्याशी को जबरन ले जाने की कोशिश, 2 हिरासत में

प्रत्याशी को बचाती पुलिस ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: नगर निकाय चुनाव में मतदान खत्म होते ही बाड़ेबंदी का दौर शुरू हो गया है. भाजपा-कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशियों को अज्ञातवास पर रवाना कर दिया है, जिसमें निर्दलीय भी शामिल हैं. इसी बीच बुधवार रात नगर परिषद के वार्ड संख्या 48 में बड़ा बवाल हो गया. कांग्रेस प्रत्याशी पारस माली को जबरन उठाकर ले जाने की कोशिश की गई. सूचना पर पुलिस पहुंची तो कुछ लोग पुलिस से ही उलझ गए और गाड़ी की चाबी छीनने, स्टीयरिंग पकड़ने लगे. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने भीड़ से पुलिस गाड़ी को बाहर निकाला और प्रत्याशी को सुरक्षित घर छोड़ा. एएसपी नितेश आर्य ने बताया कि प्रत्याशी पारस माली को जबरन उठाकर साथ ले जाने की सूचना पुलिस को मिली. इस पर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जिस पर देखा कि कुछ लोग प्रत्याशी को एक गाड़ी में बैठाकर रखे हुए थे. जिस पर पुलिस ने प्रत्याशी को कार से बाहर निकालकर लोगों से छुड़वाया. पुलिस ने दो युवकों को डिटेन करने के साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया है. कांग्रेस प्रत्याशी को जबरन ले जाने की कोशिश (ETV Bharat Barmer) पढ़ें: 150 वार्डों में दूसरे चरण की वोटिंग कल, 723 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 24 लाख से ज्यादा वोटर्स