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बाड़मेर नगर परिषद चुनाव: प्रचार के आखिरी दौर में भाजपा-कांग्रेस ने झोंकी ताकत, दोनों दलों में आरोप-प्रत्यारोप तेज

भाजपा की बैठक में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक विषयों और आगामी चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.बैठक में जिलाध्यक्ष अनंतराम विश्नोई, किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी, राज्यमंत्री के.के. विश्नोई, बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह जसोल, पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

बाड़मेर: नगर परिषद चुनाव में प्रचार चरम पर पहुंच गया है. भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है. रविवार रात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने दुर्गा रेजिडेंसी में सामाजिक सद्भावना बैठक में हिस्सा लिया. उन्होंने सामाजिक समरसता पर संवाद किया और कार्यकर्ताओं को चुनावी दिशा-निर्देश दिए. उद्योग और वाणिज्य, खेल व युवा मामले राज्यमंत्री के.के. विश्नोई ने वार्ड 13 में भाजपा प्रत्याशी कैलाश कोटडिया के पक्ष में सभा की. वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा और पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क कर भाजपा पर हमला बोला. दोनों दलों ने आरोप-प्रत्यारोप तेज कर दिए हैं और बोर्ड बनाने का दावा किया.

राज्यमंत्री के.के. विश्नोई ने वार्ड संख्या 13 में भाजपा प्रत्याशी कैलाश कोटडिया के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर समर्थन मांगा. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह पॉजिटिव और फुल ऑन मूड में है. भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतराम विश्नोई ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी रणभेरी अंतिम पायदान पर है और कांग्रेस की लौ बुझने वाली है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काल समाप्त हो चुका है और दावा किया कि बाड़मेर कांग्रेस मुक्त होगा.

कांग्रेस नेताओं ने किया जनसंपर्क: कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा ने नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क कर प्रत्याशियों के समर्थन में अपील की. उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनाव शहर के विकास और बेहतर सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं. कांग्रेस बोर्ड में 15 साल में बेहतरीन काम हुए हैं और चौथी बार भी कांग्रेस बोर्ड बनाने जा रही है. इस दौरान गोदारा ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा. पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने रविवार रात वार्ड संख्या 24, 15, 13 सहित विभिन्न वार्डों में सभा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन मांगा. जैन ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि 3 साल से सारी योजनाएं ठप हो गई हैं, हालात खराब से खराबतर हैं. शहर के हालात सबके सामने हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है. उन्होंने कहा कि इस सरकार के पास 3 साल में बाड़मेर में गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है. कांग्रेस नेता मांगीलाल जैन ने भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया.

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