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बारां में AAP पार्टी बहुमत में, भाजपा-कांग्रेस ने भी भरे पर्चे, झालावाड़ में 8 निकायों में अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल

झालावाड़ में कांग्रेस के दो प्रत्याशी और झालरापाटन में भाजपा के तीन प्रत्याशियों ने निकाय प्रमुख के पदों के लिए नामांकन भरा है.

Nikay Chunav 2026
बारां में आप, भाजपा व कांग्रेस की सभापति प्रत्याशी (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2026 at 7:38 PM IST

7 Min Read
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बारां/झालावाड़: नगर निकाय चुनाव के बाद अध्यक्ष पद के नामांकन के साथ सियासी घमासान तेज हो गया है. बारां नगर परिषद में सभापति पद के लिए आम आदमी पार्टी से शीतल राठौर, भाजपा से नीलेश जैन व कांग्रेस से मीनाक्षी भारद्वाज प्रत्याशी घोषित की गई हैं. वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से चंद्रकला सुमन का डमी फॉर्म भरवाया गया है. सभी ने बुधवार को नामांकन भर दिया.

बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने से कांग्रेस व भाजपा के बड़े नेताओं की नींद उड़ गई है और अपना सभापति बनाने की जुगत में जुट गए हैं. इधर, झालावाड़ में निकाय नतीजों के बाद अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर खेल शुरू हो गया है. 8 नगर निकायों में नामांकन के आखिरी दिन भाजपा-कांग्रेस ने पत्ते खोल दिए हैं.

बारां कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया वह स्वीकार है, वार्ड नंबर 27 से उनकी पत्नी कांग्रेस के बैनर पर जीती है और पार्टी के निर्देश पर सभापति पद के लिए नामांकन भरा है. उम्मीद है कि पार्षद कांग्रेस की रीति-नीति में विश्वास करते हुए हमें विजय बनाएंगे. भाजपा शहर अध्यक्ष ओमप्रकाश पारेता ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर निर्वाचित पार्षद नीलेश जैन का नामांकन भराया है. उन्होंने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा होगी, कमियों पर मंथन होगा. जो भी जनादेश जनता ने दिया है वो स्वीकार है. फिलहाल, उम्मीद है कि जीते हुए पार्षदों का बहुमत हमे मिलेगा.

Nikay Chunav 2026
बारां से कांग्रेस प्रत्याशी (ETV Bharat Baran)

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आप की प्रत्याशी ने कहा- विकास ही हमारा विजन: AAP की सभापति पद की प्रत्याशी शीतल राठौर ने कहा कि हमारा विजन बारां का विकास है. पहले भी विकास कराया है. यह चुनाव पहला प्रयास था, जिसमें सफल हुए. इसके लिए बारां की जनता का आभार है. यह जीत जनता की जीत है.

बारां में आम आदमी पार्टी में सेंध की आशंका: बारां में आप पार्टी् से पहले कांग्रेस से मीनाक्षी भारद्वाज व भाजपा से नीलेश जैन ने सभापति पद के लिए नामांकन भरा. बारां में 60 वार्डों में से 31 वार्डों में आम आदमी पार्टी, 18 वार्डों में कांग्रेस, 9 वार्डों में भाजपा और 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली थी. इस प्रकार बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी में सेंध की आशंका है.

Nikay Chunav 2026
बारां से भाजपा प्रत्याशी (ETV Bharat Baran)

भाजपा- कांग्रेस पार्षद एक साथ दिखे: बारां में सभापति व उपसभापति पद के नामांकन के दौरान कांग्रेस व भाजपा के सभी पार्षद एक साथ बैठे नजर आए. कांग्रेस की मीनाक्षी भारद्वाज व भाजपा की नीलेश जैन पास पास की कुर्सियों पर बैठी नजर आई. बारां नगर परिषद के वार्ड नंबर 27 से कांग्रेस से विजयी प्रत्याशी मीनाक्षी भारद्वाज ने कहा कि भले ही उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन उन्हें सभापति पद के लिए समर्थन मिलेने की उम्मीद है. वहीं, भाजपा नीलेश जैन ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि पार्टी के आदेश पर ही उन्होंने सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया है.

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झालावाड़ में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार: झालावाड़ में निकाय नतीजों के बाद अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर खेल शुरू हो गया है. 8 नगर निकायों में नामांकन के आखिरी दिन भाजपा-कांग्रेस ने पत्ते खोले. झालावाड़ नगर परिषद में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है. अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से राजकुमार सोनी, जबकि कांग्रेस से राजेश गुर्जर और शीतल पाटीदार ने दावेदारी जताई है. कांग्रेस के पास संख्या बल होने के बावजूद अध्यक्ष पद के चेहरे को लेकर पार्टी के भीतर का समीकरण अब चर्चा का केंद्र है.

कांग्रेस में अब पार्टी के भीतर ही दावेदार आमने-सामने हैं. आने वाले दिनों में बैठकों, मानमनुहार और राजनीतिक रणनीति के बीच अध्यक्ष पद की तस्वीर साफ होगी. डग में कांग्रेस की एकतरफा बाजी है. यहां 20 में से 14 वार्ड कांग्रेस और 6 भाजपा ने जीते हैं. भाजपा से भगवती बाई और कांग्रेस से टीना नागर ने पालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन किया.

झालरापाटन में भाजपा के तीन प्रत्याशी : यहां 35 में से 22 वार्ड भाजपा, 8 कांग्रेस और 5 AAP पार्टी के हैं. अध्यक्ष पद पर भाजपा के भीतर ही मुकाबला रोचक हो गया है. यहां भाजपा से अंशु पोरवाल, कपिल शर्मा और महेश बटवानी ने नामांकन भरा, जबकि कांग्रेस से रिजवान अहमद मैदान में है.

अकलेरा में भाजपा का दबदबा: यहां 35 में से 25 वार्ड भाजपा, 8 कांग्रेस और 2 निर्दलीय के वार्ड हैं. भाजपा से यशिका मेवाड़ा, कांग्रेस से हिमानी पारेता, निर्दलीय अमीला मंसूरी मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने हारे पार्षद पर दांव लगाया.

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मनोहरथाना में भाजपा बहुमत में: यहां की नगरपालिका में 20 में से 11 भाजपा और 6 वार्ड कांग्रेस के पास है. भाजपा से देवेंद्र शर्मा, कांग्रेस से राहुल साहू ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है. यहां विधायक गोविंद रानीपुरिया की प्रतिष्ठा दांव पर है.

पिड़ावा में सबसे बड़ा पेच: यहां नगरपालिका में 20 वार्ड है. इसमें से कांग्रेस 8, भाजपा 6, AAP 5 और निर्दलीय 1 है. यहां बहुमत किसी को नहीं मिला. पांच पार्षद वाली AAP किंगमेकर की भूमिका में है. भाजपा से राजू माली, कांग्रेस से रणजीत सिंह, निर्दलीय सगीर अहमद ने अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा है.

खानपुर में कांग्रेस का धमाका: नवगठित नगरपालिका के 25 वार्डों में से 18 कांग्रेस और 7 भाजपा के पास है. यहां कांग्रेस से अनीता गुप्ता और कांता साहू ने दावेदारी पेश की है. भाजपा से प्रिया सुमन ने नामांकन दाखिल किया है. अब कांग्रेस के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर सहमति बनाना अगली चुनौती है.

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भवानीमंडी में कांग्रेस का बोर्ड: कांग्रेस ने 40 में से 26 वार्ड जीतकर बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 13 सीटें मिलीं और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई. अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से सुनीश कुमार दीक्षित ने नामांकन किया. कांग्रेस की ओर से राजेश के साथ चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुईं पूर्व पालिकाध्यक्ष पिंकी गुर्जर ने भी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की है. पिंकी गुर्जर की वापसी ने भवानीमंडी की सियासत को खासा रोचक बना दिया है.

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