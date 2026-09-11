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अजमेर नगर निगम, पुष्कर और किशनगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के 165 वार्डों में मतदान संपन्न, बीजेपी ने की बाड़ेबंदी

अजमेर: राजस्थान में अजमेर नगर निगम, पुष्कर और किशनगढ़ नगर परिषद के चुनाव संपन्न हो गए हैं. किशनगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मारपीट का मामला सामने आया तो अजमेर में कई जगह पर फर्जी मतदान की शिकायतें सामने आईं. अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में 360, किशनगढ़ नगर परिषद में 60 वार्डों के 256 और पुष्कर नगर परिषद के 25 वार्डों के 63 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया है.

14 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन मतगणना का श्री गणेश होगा और ईवीएम मशीन से अजमेर पुष्कर और किशनगढ़ के अलावा प्रथम चरण के मतदान में टांटोटी, केकड़ी, नसीराबाद, सांवर, सरवाड़ और पीसांगन के चुनावी परिणाम सामने आ जाएंगे. भाजपा ने चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है. वहीं, कांग्रेस ने अजमेर में अपने प्रत्याशियों को शनिवार सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यालय बुलाया है.

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अजमेर में चुनाव संपन्न होने के बाद ही भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की बड़ेबंदी शुरू कर दी है. अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में से 79 वार्ड में भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं. उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के नाम पर बुलाया जा रहा है. दूसरी ओर कांग्रेस के पदाधिकारी भी अपने उम्मीदवारों से संपर्क में हैं. कांग्रेस ने 77 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं. चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस ने शनिवार की सुबह 11 बजे उम्मीदवारों को कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.